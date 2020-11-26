Карамельный лук на все случаи жизни

Кто как, а я душа бутербродная. Обычный завтрак - кофе и что-нибудь на тостах. Как дань здоровому образу жизни - старание на ломтики хлеба положить не только кусочек ветчины или рыбы, но и что-то овощное, зелень, какую-нибудь прослойку-намазку. И вкуснее, и вроде бы полегче. На днях я, увы, покончила с вялеными помидорами. Решила на замену сделать мармеладный лук.

Готовить такой лук долго, но дело того стоит / Фото vilki.net

Большинство рецептов рекомендуют для приготовления этой закуски использовать красный лук и красное же вино. С нужным алкоголем проблем нет, а вот лук такой я не нашла. Купила обычный. Погуглила и нашла советы, что в подобных случаях лучше и вино использовать белое. У меня было только сухое, а требовалось полусладкое. Решила, что все скорректируют мед и сахар.

Если займетесь приготовлением этой штуки, то советую начинать сразу с килограмма лука. Из него получится небольшая баночка луковой карамели. С меньшим количеством затеваться смысла нет.

Для приготовления я использовала толстостенную глубокую сковороду. Нарезала лук полукольцами, толщиной - 5-7 мм. Припустила на смеси растительного и сливочного масел (50 на 50) до мягкости и прозрачности. Жарить не нужно.

Пока лук прогревается в масле, можно рядом в кастрюльке вскипятить вино, чтобы из него 5-7 минут выпаривался алкоголь.

Потом в сковороду добавить соль, сахар, количество которого зависит от сладости вина. У меня на килограмм, например, ушло 2/3 стакана сахара и столовая ложка меда. Это потому что вино было сухое.

Еще к луку надо добавить трав. Я высыпала пакетик прованских, можно использовать «Букет Гарни», можно класть свежий розмарин, тимьян, то, что любите. Веточки потом, понятно, удалите.

Залить приправленный лук вином и уваривать в открытой сковороде на малом огне до состояния густого джема. Варится довольно долго, у меня - часа полтора, поэтому лучше брать посудину пошире. Жидкости остаться не должно. Получается ароматная масса золотисто-медового цвета. Часть лука полностью разваривается, некоторые кусочки остаются.

По-моему, вкус мягче, чем у карамельного красного лука, который готовится с использованием красного вина. Возможно, потому, что в такой я добавляла еще бальзамический уксус. Вкус в итоге был более пряный. Но принципы приготовления те же: припустить, добавить вина, сахара и специй и уварить.

Хорошо идет почти с любым сыром, холодным мясом, отлично просто на тосте с печеночным паштетом.

Недавно в книжке о секретах итальянской кухни нашла сведения о том, что по такому же принципу (правда, почти без сахара) готовится закуска из грибов портобелло, которые вполне можно заменить шампиньонами. Надо попробовать.

Ингредиенты

На 1 кг сочного лука - 170 г сахара, 1 ст. ложка меда, пол-литра белого сладкого или полусладкого вина, пакетик пряных трав, 2 ч. л. соли, 2 ст. ложки растительного масла и 30-40 г сливочного.