Громкий процесс по аттракциону в Рудном - лишь очередная иллюстрация к беспределу в госзакупках

И это самый удручающий вывод для общества, для граждан, которые платят налоги. Фигуранты большого уголовного дела - не отъявленные злодеи, не премудрые мафиози, изобретатели хитрых схем увода денег. Все шло по накатанной, привычным путем, под лозунгом «Ты - мне, я - тебе». Недаром, кроме двух основных фигурантов дела, остальные пятеро - взяткодатели или посредники в том, чтобы дать на лапу.

Приговорены

Рассмотрение уголовного дела длилось полгода. Основные фигуранты: бывший руководитель рудненского отдела строительства Динмухамбет Тлеуов, чье ГУ было заказчиком строительства колеса обозрения, и работавший по найму у подрядчика в ТОО «АлатауГорСтрой» юрист Александр Гаврильчик, специалист по выигрыванию госзакупочных конкурсов.

Дело рассматривалось многоэпизодное, скандал с рудненским колесом получился просто самым громким, о нем поэтому и писали больше всего. А если рассматривать весомость эпизодов с точки зрения нанесения ущерба государству, то есть и более дорогостоящие. Гаврильчик, например, засветился в истории, связанной со строительством двух блочно-модульных котельных в костанайском микрорайоне Юбилейный. Подрядчиком там было все то же ТОО «АлатауГорСтрой», общая стоимость проекта - 1,8 млрд тенге. По версии обвинения, стоимость оплаченных заказчиком - отделом строительства акимата Костаная - работ оказалось выше фактической более чем на 400 млн тенге. Приход денег в свою пользу руководство ТОО организовало, приобретая не единый комплекс БМК, а оборудование в отдельности у разных поставщиков. Юрист компании подделывал подписи на актах выполненных работ.

В «активе» у Тлеуова, кроме колеса, - еще проекты газификации нескольких районов Рудного, а также строительство канализационных сетей 39-го квартала.

Так что обвинения этим двоим подсудимым предъявлялись по целому списку статей УК РК. И наказал их 23 ноября суд № 2 Костаная по совокупности противоправных деяний. Судья Батырбек Кудабаев счел их вину доказанной практически по всем эпизодам.

Динмухамбету Тлеуову вменялись в вину хищение бюджетных средств в особо крупном размере, использование в целях личной выгоды должностных полномочий и служебного положения, взяточничество, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Суд счел доказанным тот факт, что из 330 млн тенге бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку колеса обозрения, почти 167 млн тенге не были потрачены по назначению, а в результате согласованных действий Тлеуова и нанятого юриста подрядной фирмы ТОО «АлатауГорСтрой» Александра Гаврильчика поступили в их личное распоряжение. Из всей суммы 52 млн тенге, говорилось на процессе, ушли Тлеуову.

Динмухамбет Тлеуов и Александр Гаврильчик наказаны большими сроками лишения свободы / Видео с оглашения приговора

Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права работать на госслужбе. Отбывание наказания исчисляется с 27 сентября 2019 года, когда он был водворен в СИЗО.

Александр Гаврильчик, который обвинялся как пособник в мошенничестве, хищении бюджетных средств, а также в подделке официальных документов, приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Гаврильчик признал в суде только то, что подделывал подписи. Однако считал, что фальсификация подписи не равнозначна подделке самого документа.

- Но на основании подписанных им актов были получены значительные бюджетные средства, которые они использовали по своему усмотрению, - пояснил свою позицию после оглашения приговора судья.

Рядом с фамилией Гаврильчика в ходе процесса все время звучала фамилия учредителя ТОО «АлатауГорСтрой» Хамита Дихаева. Подсудимый говорил, что он постоянно действовал по его указанию, как личный порученец. Но обвинение Дихаеву не предъявлено, он в бегах. Он заявлял о своей готовности дать показания онлайн. Однако судья настаивал на явке свидетеля «живьем», так что допроса не получилось.

Гражданский иск о том, что Тлеуов и Гаврильчик должны погасить весь ущерб за колесо в сумме 330 млн тенге, этот суд оставил без рассмотрения. Иск может быть рассмотрен в новом судебном заседании, так как на момент уголовного разбирательства аттракцион не был оценен.

Надо дать, все дают

Из семи подсудимых, вовлеченных в орбиту этого уголовного разбирательства, четверо были взяткодателями либо посредничали в передаче денег госслужащим. Кормили коррупцию. Молодую, в лице Динмухамбета Тлеуова, которому нет еще 35 лет, и вполне взрослую, в лице бывшего руководителя отдела строительства Аркалыка Калимардена Садыкова, которому почти 60.

Садыков в этом уголовном деле проявился лишь благодаря тому, что у них с Тлеуовым «кормилец» оказался общим - мзда обоим шла из шымкентского ТОО «Нурай Курылыс Жолы», где директором - Акберди Абдезов, тоже попавший под суд. А заодно и два его сотрудника - Саттар Кеттебек и Бегалы Сейлханов, которые посредничали при даче взятки. Все получили реальные сроки лишения свободы. Самый большой - Абдезов, хотя у него 7 лет - это низший предел в санкции статьи, которая предусматривает срок лишения свободы до 12 лет. Абдезов на стадии досудебного расследования давал признательные показания, но отказался от них на процессе. Частично его изобличали собственные подчиненные. Если бы судебные видео транслировались широко, это было бы некрасивое, но поучительное кино: как взрослые мужчины спихивают друг на друга вину.

Суммы взяток варьируются от 200 000 тенге, которые Тлеуову дал директор рудненского ТОО BASIS-A Александр Шаповалов, до нового автомобиля Nissan Qashqai в максимальной комплектации, стоимостью 10,5 млн тенге от абдезовской фирмы тому же Тлеуову.

Стоит отметить, что на процессе этот подсудимый не раз ссылался на отсутствие у него строительного образования, опыта, на молодость. В последнем слове говорил никак не о правонарушениях, а о том, что он, возможно, ошибался... Если посчитать эпизоды вменяемых ему взяток, то это как нечаянно много раз подряд падать на саблю.

За что и почему люди платили людям, которые организовывали конкурсы по госзакупкам? За общее покровительство, прием актов выполненных работ без проволочек, за гарантированные подряды... Иногда за нечто эфемерное. Подсудимый Шаповалов, чья контора занимается проектированием, заплатил якобы за то, чтобы Тлеуов извещал его о победителях конкурсов, хотя эта информация открытая.

- Чтобы наладить хорошие отношения, - сказал Шаповалов в своих пояснениях суду.

Он единственный из подсудимых не наказан лишением свободы. Но небольшая сумма взятки по приговору обернулась для Шаповалова штрафом в 3 млн тенге.

Калимарден Садыков тарифы не устанавливал, ТОО «Нурай Курылыс Жолы», которое реализовывало проект по водоснабжению села Восточное (относится к Аркалыку) он просто доил по мере надобности - 100 тысяч, потом еще и еще.

А с Тлеуовым ТОО «Нурай Курылыс Жолы» даже судилось, обжалуя итоги конкурса по лоту «Газификация микрорайонов 22, 26, 27 малоэтажной застройки в Рудном». Именно в судах чиновник близко познакомился с представителем ТОО Саттаром Кеттебеком, который потом активно посредничал в даче взятки, а позже в уголовном разбирательстве очень активно давал обличающие показания.

По версии обвинения, Тлеуов запросил с абдезовской компании 3% от суммы их ценового предложения, которое составляло 355 млн тенге. Захотел на эти 10,5 млн тенге машину, она была оформлена в кредит в одном из алматинских салонов. Кредит на себя оформил другой человек, внеся первые 7 млн тенге, предоставленные абдезовской фирмой. Машину пригнали владельцу. Но до конца операцию не довели. Тлеуов попал в СИЗО.

Кстати, из-за этого суд счел, что речь идет о покушении на взятку, а не о завершенном деянии.

- Тлеуов владел машиной и пользовался, но распоряжаться ею как собственник не мог, - уточнил судья после оглашения приговора.

Поэтому 200 000 тенге, полученные от Шаповалова, как предмет взятки Тлеуов обязан вернуть. А машину нет.

Все подсудимые, чьи обвинения связаны с получением и дачей взяток, приговором суда пожизненно лишены права работать на госслужбе.

Урок стрелочникам

Публикации по этому процессу активно обсуждались в соцсетях. Конечно, чаще всего применительно к колесу обозрения. И обоих главных фигурантов комментаторы дружно называли стрелочниками. Не только Гаврильчика, которым двигал Дихаев, но и Тлеуова, которым вроде бы руководили курирующий заместитель акима да и сам глава города. Народ ждал громких разоблачений. Но их не случилось.

Линия защиты Динмухамбета Тлеуова включала цепь ссылок на то, что «сам я не мог», «решение принималось коллегиально», «меня в тот момент даже не было...», но никакой конкретики, что кто-то дал ему указание «распилить» деньги на колесном проекте не прозвучало. Адвокат Тлеуова указывал, что его подзащитный, например, не вел лично переговоры с ИП Джикия, не обсуждал с ним цены, зато заместитель акима Рудного Ануар Ескатов писал волгоградскому предпринимателю, тот отвечал, обещал прислать прайс и «рыбу» договора. Почему-то адвокат счел, что «рыба» - это завуалированное предложение взятки, хотя обычно «рыба» - это основа документа без уточнений.

Короче, дальше этих утверждений разбирательство в суде не пошло. Приговор состоялся, но может быть обжалован.

Наказания, назначенные подсудимым