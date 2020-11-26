Гражданская активистка из Костаная выступает против законопроекта о семейно-бытовом насилии

23 сентября в мажилисе представили проект Закона РК «О противодействии семейно-бытовому насилию», в тот же день депутаты одобрили его в первом чтении. По мнению авторов документа, закон поможет снизить уровень насилия и создаст правовые инструменты для решения конфликтов внутри семьи. Противники поправок - юристы и общественники - считают, что таким образом государство напрямую вмешивается в личную жизнь граждан, что противоречит Конституции. Гражданская активистка из Костаная Жанат АБДРАХМАНОВА добавляет, что законопроект сырой и может стать скорее проблемой для тех семей, которые и так находятся в непростой ситуации.

Жанат Абдрахманова: «Права родителя в воспитании детей сильно сокращаются» / Фото Ксении РЕБИК

- Жанат Жауваровна, что именно вызвало критику в новом законопроекте?

- Я мама троих детей, жду четвертого ребенка. Когда услышала про этот законопроект, нашла его на официальном сайте правительства, скачала, внимательно прочитала и пришла в ужас!

Причинение физического вреда уже и так было в законе. Самое значимое изменение - это два новые вида насилия: экономическое и сексуальное. В первом случае подразумевается умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества и других средств, на которые гражданин имеет право. С одной стороны, все правильно. Но, с другой стороны, критерии экономического благосостояния не прописаны. Возьмем текущую ситуацию в стране с дистанционным образованием. Если родитель не может себе позволить купить компьютер, нарушает ли он этим право ребенка на доступ к образованию? Ведь такие случаи не единичны.

По новым поправкам в закон «О защите прав детей» вносят статью, в которой прописано условие: детей, не достигших 12 лет, нельзя оставлять одних, без присмотра. А как работать родителям в тех же реалиях дистанционного обучения? Это одному из родителей необходимо увольняться и сидеть дома? Получается, что родитель перестанет нести экономические обязанности перед семьей и, возможно, начнет ущемлять ребенка в благах, тем самым подвергая детей опять же этому пресловутому «экономическому насилию», прописанному в новом законопроекте. И тогда получается порочный круг. А если учесть, что большинство семей имеет не одного, а несколько детей и живут в арендном жилье, то нет абсолютно никакого соответствия с реалиями повседневной жизни обычных казахстанцев.

Сексуальное насилие - это умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность человека. Но это и так уже считается преступлением, есть такая статья в Уголовном кодексе. Новые поправки также прописывают понятие «половая свобода». Я искала это понятие в разных кодексах, но не нашла. Есть только определение в юридической терминологии. Половая свобода - это право самостоятельно и без предупреждения выбирать партнеров и форму интимных отношений. Как это применимо в семье, мне непонятно. То есть если один из супругов захочет поменять своего партнера, то вмешательство в его дела со стороны второго партнера может быть оценено как нарушение закона. Конкретных критериев о том, что будет считаться воздействием на половую свободу супруга, не прописано.

Более того, половая свобода распространяется по новым поправкам и на подростков. И родитель тоже не будет иметь законных возможностей воспрепятствовать ему, если тот, например, под влиянием Интернета захочет сменить пол. Когда мы объясняем детям какие-то нормы морали, разве это не является умышленным воздействием на психику человека, читай - психологическим насилием? Я понимаю, что, возможно, преувеличиваю масштаб проблемы. Но в законе должно быть прописано слово «противоправные» в фразе «действия, влияющие на психику».

Получается, что родитель несет ответственность за ребенка, но права родителя в воспитании сильно сокращаются. Вносится запрет на дискриминацию ребенка по любым мотивам. То есть семья не выбирает пути воспитания. Хотя в кодексе «О браке» прописано: «Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребенка, решаются родителями по их взаимному согласию».

- Почему вы считаете, что эти поправки будут применяться именно так?

- В новой версии закона прописаны основания для принятия мер индивидуальной профилактики семейно-бытового насилия. Если объяснить проще, для вмешательства в дела семьи будет достаточно заявления пострадавшего, другого члена семьи или (это важно!) сообщения физических или юридических лиц, которым стало известно о фактах или реальной угрозе совершения семейно-бытового насилия. Не написано, что этот человек был свидетелям агрессии. Как ему стало известно? Одна бабушка рассказала? Если следовать букве закона, то любой донос может стать поводом, чтобы к вам пришли из органов опеки. Родителям и так тяжело работать и воспитывать, а вместо помощи получат только дополнительные проблемы.

- Вы сами сталкивались с семейно-бытовым насилием?

- Своих детей я никогда не била, и меня родители не били тоже. Но с семейно-бытовым насилием сталкивалась, когда родители грубо выясняли отношения друг с другом. В новых поправках, кстати, прописано, что если несовершеннолетний стал свидетелем семейно-бытового насилия, то это тоже считается психологическим насилием над ребенком. И это правильно! Но это не повод, чтобы, как прописывают теперь в законе, органы внутренних дел доставляли его для временного пребывания в организацию по защите прав ребенка. Полиция теперь может на основании звонка соседей и своего же рапорта изъять на время детей из семьи, пока органы не разберутся.

Была же у нас история, когда физическим лицам разрешили звонить в органы, чтобы предоставлять информацию о правонарушениях и получать за это денежное вознаграждение. Ведь было много людей, кто на этом зарабатывал деньги. Кто даст гарантию, что из зависти или из других чувств они не наклепают лживый донос? Или просто сделают собственные выводы, не разобравшись в ситуации. Закон опять не учитывает наши реалии.

- Но авторы законопроекта утверждают, что нынешних норм закона недостаточно для искоренения семейно-бытового насилия. Может быть, новые нормы реально помогут привлекать, даже без точных формулировок, именно тех, кто создает насилие в семье?

- У нас уже есть законы, которые в том числе регулируют отношения внутри семьи. Нельзя избить жену или ребенка - есть статья в Уголовном кодексе, за нанесение побоев можно поплатиться свободой. Если правоохранительные органы будут работать, а не отписывать очередную жертву насилия мужа-тирана в номенклатуру, тогда никакие поправки не потребуются. И даже если их примут, то все равно заявление могут полицейские так же не принять, как и раньше.

У моего ребенка 5 августа этого года украли мобильный телефон. Приехала полиция, мы вместе час катались по дворам в поисках обидчика, но без результата. Спасибо этим сотрудникам, они классно отработали. Мы приезжаем в Северное отделение, идем к следователю, который сообщил мне, что, возможно, ребенок потерял телефон. Я не согласилась с этим, нас отправили к другому следователю. Предыдущий просто не хотел принимать заявление.

Так же и в случаях с семейно-бытовым насилием. Кто-то говорит, что супруга сама виновата, кто-то - что это личное дело супругов и они сами помирятся... Итог один - нет заявления и нет работающего механизма защиты жертв насилия. Если государство добьется исполнения хотя бы старых норм, то уже добьется нужного результата. Как это сделать? Кажется, пока никто из депутатов об этом не задумывался. Есть даже статистика Министерства внутренних дел Казахстана, согласно которой за 8 месяцев 2020 года в полицию поступило около 130 000 обращений по признакам бытового насилия. Но! Только 2 500 обращений послужили основанием для возбуждения уголовного дела, а около 30 000 стали поводом для административного производства. В министерстве не делают акцент на том, что 97 500 обращений о насилии ушли в пустоту.

- Чем сейчас государство может помочь жертвам семейно-бытового насилия?

- В соседней России, если женщина становится жертвой тирана-мужа, она может получить охрану, может переехать жить вместе с детьми в специальное учреждение. С ней будут работать психологи, чтобы помочь восстановиться. У нас есть очень хороший адаптационный центр. Я занимаюсь благотворительностью и знаю, как там живут люди. Но этого мало. Можно сказать, что нет у нас нормальной социальной поддержки жертв насилия. Точнее, того, что имеется, крайне недостаточно.

Этот закон мажилис подписал очень быстро. У нас есть закон «О правовых актах», статья 20 которого гласит, что НПА, связанные с правами, свободами и обязанностями граждан, должны быть рассмотрены общественными советами, которые могут вносить свои рекомендации по изменению предлагаемого законопроекта. Я считаю, что вопрос поправок в закон о семейно-бытовом насилии нуждается в широком общественном обсуждении. Возможно, заинтересованные граждане вместе с государством все-таки смогут изменить ситуацию к лучшему.