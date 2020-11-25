Жительница Костаная Вера НИКОЛАЕВА смотрит на голые трубы, греющие воздух, каждый раз, когда идит в магазин или поликлинику. Во доре ее дома по пр. Кобланды батыра, 60 трубы тоже нуждаются в ремонте.

Пр. Кобланды батыра, 60. Обмотка теплотрассы свисает до земли



- Весь наш район - это сплошные проблемы с трубами. Во всех окрестных дворах обмотка свисает, - возмущается Николаева. - Я обращалась, просила, чтобы сделали, пока тепло. Но уже наступили холода!

Теплотрассу во дворе дома № 174 по ул. Шипина, о которой «НГ» сообщала две недели назад, сотрудники КТЭК закрыли рубероидом.

Ул. Шипина, 174. Трубы закрыли рубероидом

Фото Арсения СТАКАНОВА

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