Где купить социальные продукты?
Я студентка, приехала в Костанай из другого города. Для меня покупать яйца за 396 тенге - это очень дорого. Я слышала, что в некоторых магазинах можно купить товары из стабилизационного фонда. Подскажите, где они расположены и какие продукты попали в этот список?
Марина ПЕТРОВА, Костанай
Комментарий
Как сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур БИСИМБАЕВ, согласно постановлению Правительства РК от 1 марта 2010 года № 145, в перечень социально значимых продовольственных товаров входят: мука пшеничная 1-го сорта, формовой хлеб из муки 1-го сорта, весовые рожки, гречка, круглозерный и весовой шлифованный рис, картофель, морковь, репчатый лук, капуста, сахар, подсолнечное масло, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур, молоко пастеризованное и кефир 2,5-процентной жирности, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), куриное яйцо 1-й категории, поваренная соль и творог (5-9% жирности).
- С начала 2020 года, по данным департамента статистики, замечен рост цен на яйцо на 8,7% (с 276 до 300 тенге за десяток), - отметил Бисимбаев. - Рост цен на яйцо не связан с закрытием ТОО «Агроинтерптица» и птичьим гриппом. Основными причинами являются сезонность, рост цен на зерновые (корма) и на услуги грузового транспорта. На предприятиях и складах торговых сетей имеется в запасе 34,1 млн штук яиц (потребность на 54 дня). В том числе в запасах стабилизационного фонда имеется 7,7 млн штук яиц. АО «СПК Тобол» проводит товарные интервенции по цене 265 тенге за десяток.
Полные списки социально значимых продуктов и магазинов, где они продаются, размещены на сайтах управления сельского хозяйства и СПК «Тобол». «НГ» публикует адреса магазинов в городах.
Продажа продуктов из стабфонда
|
Магазин
|
Товары
|
Костанай
|
Супермаркет Rauzet (ул. Маяковского, 110; ул. Баймагамбетова, 185; ул. Чернышевского, 68; ул. Гоголя, 62)
|
Мука пшеничная 1-го сорта, хлеб 1-го сорта, рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозерный, весовой), картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, сахар-песок, масло подсолнечное, мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая
|
ИП Коваленко (ул. Мауленова, 15)
|
Хлеб 1-го сорта
|
ИП Полуэктова (9 микрорайон, 1 «А»)
|
Хлеб 1-го сорта
|
ТОО «Алтын-Нан» (ул. Маяковского, 104/4)
|
Хлеб 1-го сорта
|
«Тамаша» (пр. Абая, 34 «А»; ул. Гоголя, 85 «А»)
|
Масло подсолнечное
|
«Ахчин-Г» (ул. Лермонтова, 200)
|
Яйцо С1, масло подсолнечное, изделия макаронные (рожки фигурные)
|
City (ул. Баймагамбетова, 8 «Б»)
|
Масло подсолнечное
|
«Меркурий» (ул. Бородина, 156; ул. Алтынсарина, 162; ул. Садовая, 51; ул. Чкалова, 14; ул. Ворошилова, 64; 5-й микрорайон, 5/1)
|
Крупа гречневая
|
ТОО «Костанай Трейд» (пр. Кобланды батыра, 1)
|
Хлеб 1-го сорта
|
ИП «Мамедова Е. С.» (ул. Алтынсарина, 134 «А»; ул. Рабочая, 169 «А»)
|
Яйцо С1, хлеб 1-го сорта
|
«Азия» (9-й микрорайон, 6; ул. Чернышевского, 68 «Б»)
|
Изделия макаронные (рожки фигурные) крупа гречневая, масло подсолнечное, яйцо С1
|
«Норма» и «Бородинский» (ул. Гоголя, 98; ул. Гоголя, 61; ул. Маяковского, 105/1; ул. Карбышева, 13 «А»)
|
Яйцо С1
|
«Солнечный» (трасса Екатеринбург - Алматы 550-й км)
|
Яйцо С1
|
«Фруктовый домик» (ул. Чернышевского, 68)
|
Масло подсолнечное
|
ТОО «ТД АЗИЯ KZ» (9-й микрорайон, 6, пекарня ТД «Азия»)
|
Хлеб 1-го сорта
|
Рудный
|
Satti (ул. И. Франко, 6)
|
Яйцо С1, рис, изделия макаронные (рожки фигурные), крупа гречневая, масло подсолнечное, сахар, мука
|
«Ням-Ням» (ул. Свердлова, 41)
|
Яйцо с1
|
ИП Карагулина (пр. Комсомольский, 41)
|
Хлеб 1-го сорта
|
«Шалом» (ул. Гагарина, 21)
|
Яйцо С1, масло подсолнечное, изделия макаронные (рожки фигурные)
|
«Едоша» (район автовокзала)
|
Яйцо С1, изделия макаронные (рожки фигурные)
|
City (район автовокзала, дом № 12)
|
Масло подсолнечное
|
«Меркурий» (пр. Комсомольский, 41; ул. Сандригайло, 63; ул. Качарская, 47; пр. Космонавтов, 26; ул. Ленина, 145; ул. Мира, 172)
|
Крупа гречневая
|
«Жас-Канат» (Центральный сквер)
|
Яйцо С1
|
ТОО «Раумэна» (ул. 50 лет Октября, 65)
|
Хлеб 1-го сорта
|
«Белая ночь» (ул. Строительная, 19 «А»)
|
Яйцо С1, масло подсолнечное, крупа гречневая, изделия макаронные (рожки фигурные)
|
Лисаковск
|
«Наурыз» (6 «А» микрорайон, 10)
|
Масло подсолнечное, крупа гречневая, яйцо С1, изделия макаронные (рожки фигурные)
|
«Сайрам» (5-й микрорайон, 2)
|
Масло подсолнечное, рис, изделия макаронные (рожки фигурные), крупа гречневая
|
Family (4-й микрорайон, 3 «А»)
|
Яйцо С1, рис, мука, крупа гречневая, масло подсолнечное, изделия макаронные (рожки фигурные)
|
«Любава» (5-й микрорайон, 7)
|
Яйцо С1, масло подсолнечное, крупа гречневая
|
«Евгения» (5-й микрорайон, 28 «А»)
|
Яйцо С1
|
«ИП Сябро Е. П.» (промзона, дом № 9)
|
Хлеб 1-го сорта
|
«Огонек» (5-й микрорайон, 7; 4-й микрорайон, 18; 1-й микрорайон, 70)
|
Изделия макаронные (рожки фигурные), масло подсолнечное, рис
|
Аркалык
|
ИП «Куншар» (ул. Кайрбекова, 23)
|
Хлеб 1-го сорта
|
ИП Нургалиев М. К. (ул. Абая, 43)
|
Хлеб 1-го сорта
|
ИП Исмаганбетов М. Ш. (ул. Пролетарская, 8)
|
Хлеб 1-го сорта
|
ИП «Айтбаев С. Ж.» (ул. Байтурсынова, 6-73)
|
Хлеб 1-го сорта
|
Житикара
|
«Мясное раздолье» (11-й микрорайон, 18)
|
Яйцо С1, изделия макаронные (рожки фигурные), рис, крупа гречневая, масло подсолнечное, сахар, картофель, лук, морковь, мясо кур
|
«Умка» (2-й микрорайон, 2)
|
Яйцо С1, изделия макаронные (рожки фигурные), картофель, лук, морковь
|
«Абатик» (5 микрорайон, 24)
|
Изделия макаронные (рожки фигурные), крупа гречневая, масло подсолнечное
|
«Меркурий» (ул. Алтынсарина, 13)
|
Крупа гречневая
|
«Шанс-2» (ул. Ленина, 31)
|
Яйцо С1, крупа гречневая, картофель, лук
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