Я студентка, приехала в Костанай из другого города. Для меня покупать яйца за 396 тенге - это очень дорого. Я слышала, что в некоторых магазинах можно купить товары из стабилизационного фонда. Подскажите, где они расположены и какие продукты попали в этот список?

Марина ПЕТРОВА, Костанай

Комментарий

Как сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур БИСИМБАЕВ, согласно постановлению Правительства РК от 1 марта 2010 года № 145, в перечень социально значимых продовольственных товаров входят: мука пшеничная 1-го сорта, формовой хлеб из муки 1-го сорта, весовые рожки, гречка, круглозерный и весовой шлифованный рис, картофель, морковь, репчатый лук, капуста, сахар, подсолнечное масло, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур, молоко пастеризованное и кефир 2,5-процентной жирности, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), куриное яйцо 1-й категории, поваренная соль и творог (5-9% жирности).

- С начала 2020 года, по данным департамента статистики, замечен рост цен на яйцо на 8,7% (с 276 до 300 тенге за десяток), - отметил Бисимбаев. - Рост цен на яйцо не связан с закрытием ТОО «Агроинтерптица» и птичьим гриппом. Основными причинами являются сезонность, рост цен на зерновые (корма) и на услуги грузового транспорта. На предприятиях и складах торговых сетей имеется в запасе 34,1 млн штук яиц (потребность на 54 дня). В том числе в запасах стабилизационного фонда имеется 7,7 млн штук яиц. АО «СПК Тобол» проводит товарные интервенции по цене 265 тенге за десяток.

Полные списки социально значимых продуктов и магазинов, где они продаются, размещены на сайтах управления сельского хозяйства и СПК «Тобол». «НГ» публикует адреса магазинов в городах.

Продажа продуктов из стабфонда