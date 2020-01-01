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Где купить социальные продукты?

Я студентка, приехала в Костанай из другого города. Для меня покупать яйца за 396 тенге - это очень дорого. Я слышала, что в некоторых магазинах можно купить товары из стабилизационного фонда. Подскажите, где они расположены и какие продукты попали в этот список?

Марина ПЕТРОВА, Костанай

Комментарий

Как сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур БИСИМБАЕВ, согласно постановлению Правительства РК от 1 марта 2010 года № 145, в перечень социально значимых продовольственных товаров входят: мука пшеничная 1-го сорта, формовой хлеб из муки 1-го сорта, весовые рожки, гречка, круглозерный и весовой шлифованный рис, картофель, морковь, репчатый лук, капуста, сахар, подсолнечное масло, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур, молоко пастеризованное и кефир 2,5-процентной жирности, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), куриное яйцо 1-й категории, поваренная соль и творог (5-9% жирности).

- С начала 2020 года, по данным департамента статистики, замечен рост цен на яйцо на 8,7% (с 276 до 300 тенге за десяток), - отметил Бисимбаев. - Рост цен на яйцо не связан с закрытием ТОО «Агроинтерптица» и птичьим гриппом. Основными причинами являются сезонность, рост цен на зерновые (корма) и на услуги грузового транспорта. На предприятиях и складах торговых сетей имеется в запасе 34,1 млн штук яиц (потребность на 54 дня). В том числе в запасах стабилизационного фонда имеется 7,7 млн штук яиц. АО «СПК Тобол» проводит товарные интервенции по цене 265 тенге за десяток.

Полные списки социально значимых продуктов и магазинов, где они продаются, размещены на сайтах управления сельского хозяйства и СПК «Тобол». «НГ» публикует адреса магазинов в городах.

 

Продажа продуктов из стабфонда

Магазин

Товары

Костанай

Супермаркет Rauzet (ул. Маяковского, 110; ул. Баймагамбетова, 185; ул. Чернышевского, 68; ул. Гоголя, 62)

Мука пшеничная 1-го сорта, хлеб 1-го сорта, рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозерный, весовой), картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, сахар-песок, масло подсолнечное, мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая

ИП Коваленко (ул. Мауленова, 15)

Хлеб 1-го сорта

ИП Полуэктова (9 микрорайон, 1 «А»)

Хлеб 1-го сорта

ТОО «Алтын-Нан» (ул. Маяковского, 104/4)

Хлеб 1-го сорта

«Тамаша» (пр. Абая, 34 «А»; ул. Гоголя, 85 «А»)

Масло подсолнечное

«Ахчин-Г» (ул. Лермонтова, 200)

Яйцо С1, масло подсолнечное, изделия макаронные (рожки фигурные)

City (ул. Баймагамбетова, 8 «Б»)

Масло подсолнечное

 

«Меркурий» (ул. Бородина, 156; ул. Алтынсарина, 162; ул. Садовая, 51; ул. Чкалова, 14; ул. Ворошилова, 64; 5-й микрорайон, 5/1)

Крупа гречневая

ТОО «Костанай Трейд» (пр. Кобланды батыра, 1)

Хлеб 1-го сорта

ИП «Мамедова Е. С.» (ул. Алтынсарина, 134 «А»; ул. Рабочая, 169 «А»)

Яйцо С1, хлеб 1-го сорта

«Азия» (9-й микрорайон, 6; ул. Чернышевского, 68 «Б»)

Изделия макаронные (рожки фигурные) крупа гречневая, масло подсолнечное, яйцо С1

«Норма» и «Бородинский» (ул. Гоголя, 98; ул. Гоголя, 61; ул. Маяковского, 105/1; ул. Карбышева, 13 «А»)

Яйцо С1

«Солнечный» (трасса Екатеринбург - Алматы 550-й км)

Яйцо С1

«Фруктовый домик» (ул. Чернышевского, 68)

Масло подсолнечное

 

ТОО «ТД АЗИЯ KZ» (9-й микрорайон, 6, пекарня ТД «Азия»)

Хлеб 1-го сорта

Рудный

Satti (ул. И. Франко, 6)

Яйцо С1, рис, изделия макаронные (рожки фигурные), крупа гречневая, масло подсолнечное, сахар, мука

«Ням-Ням» (ул. Свердлова, 41)

Яйцо с1

ИП Карагулина (пр. Комсомольский, 41)

Хлеб 1-го сорта

«Шалом» (ул. Гагарина, 21)

Яйцо С1, масло подсолнечное, изделия макаронные (рожки фигурные)

«Едоша» (район автовокзала)

Яйцо С1, изделия макаронные (рожки фигурные)

City (район автовокзала, дом № 12)

Масло подсолнечное

«Меркурий» (пр. Комсомольский, 41; ул. Сандригайло, 63; ул. Качарская, 47; пр. Космонавтов, 26; ул. Ленина, 145; ул. Мира, 172)

Крупа гречневая

«Жас-Канат» (Центральный сквер)

Яйцо С1

ТОО «Раумэна» (ул. 50 лет Октября, 65)

Хлеб 1-го сорта

«Белая ночь» (ул. Строительная, 19 «А»)

Яйцо С1, масло подсолнечное, крупа гречневая, изделия макаронные (рожки фигурные)

Лисаковск

«Наурыз» (6 «А» микрорайон, 10)

Масло подсолнечное, крупа гречневая, яйцо С1, изделия макаронные (рожки фигурные)

«Сайрам» (5-й микрорайон, 2)

Масло подсолнечное, рис, изделия макаронные (рожки фигурные), крупа гречневая

Family (4-й микрорайон, 3 «А»)

Яйцо С1, рис, мука, крупа гречневая, масло подсолнечное, изделия макаронные (рожки фигурные)

«Любава» (5-й микрорайон, 7)

Яйцо С1, масло подсолнечное, крупа гречневая

«Евгения» (5-й микрорайон, 28 «А»)

Яйцо С1

«ИП Сябро Е. П.» (промзона, дом № 9)

Хлеб 1-го сорта

«Огонек» (5-й микрорайон, 7; 4-й микрорайон, 18; 1-й микрорайон, 70)

Изделия макаронные (рожки фигурные), масло подсолнечное, рис

Аркалык

ИП «Куншар» (ул. Кайрбекова, 23)

Хлеб 1-го сорта

ИП Нургалиев М. К. (ул. Абая, 43)

Хлеб 1-го сорта

ИП Исмаганбетов М. Ш. (ул. Пролетарская, 8)

Хлеб 1-го сорта

ИП «Айтбаев С. Ж.» (ул. Байтурсынова, 6-73)

Хлеб 1-го сорта

Житикара

«Мясное раздолье» (11-й микрорайон, 18)

Яйцо С1, изделия макаронные (рожки фигурные), рис, крупа гречневая, масло подсолнечное, сахар, картофель, лук, морковь, мясо кур

«Умка» (2-й микрорайон, 2)

Яйцо С1, изделия макаронные (рожки фигурные), картофель, лук, морковь

«Абатик» (5 микрорайон, 24)

Изделия макаронные (рожки фигурные), крупа гречневая, масло подсолнечное

«Меркурий» (ул. Алтынсарина, 13)

Крупа гречневая

«Шанс-2» (ул. Ленина, 31)

Яйцо С1, крупа гречневая, картофель, лук

 