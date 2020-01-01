Экспериментируем со свеклой и черносливом

Летом у меня с заготовками как-то не очень получилось. Были причины. Но кое-что можно наверстать и сейчас. Недавно варила свой любимый свекольник - икру из корнеплодов. Отошла от своего традиционного рецепта, который требовал использовать свеклу, немного моркови, сладкий перец, домашнюю томатную пасту, соль и сахар. Вкусно, но надоело.

Я подумала и сделала пару добавлений. Свеклу нарезала мелкими кубиками, посолила и припустила в казане на растительном масле. Когда она достигла состояния альденте, добавила к ней мелко нарезанный чернослив, а также апельсин, который измельчила блендером, предварительно удалив косточки. Вместе с апельсиновой массой подсыпала сахарку. И продолжила варить до состояния, когда жидкости почти не осталось, а овощи можно превратить в пюре толкушкой. С апельсина я предварительно сняла цедру, добавила в икру.

Пробовать надо в холодном виде. На мой вкус получилось отменно. Если сахара недостаточно, можно добавить чуточку жидкого меда. А еще я подлила оливкового масла холодного отжима.

Ингредиенты

На 8 средних свеколок (диаметр - 5-6 см) - 150 г чернослива, 1 большой сочный апельсин или 2 небольших, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара.