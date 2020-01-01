Конкурс для детей в возрасте от 3 до 12 лет

Прием заявок на очередной сезон нашего конкурса завершен. После того, как мы расскажем о последних участниках, будет объявлен полуфинал, в котором читатели определят десятку финалистов.

Все купоны, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).

Наградами победителям станут: рамки для семейного фотоколлажа от мастерской подарков «ОПИЛКИ» (тел. 8-777-376-00-89), художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школа им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-702-480-4909, ТРЦ Kostanay Plaza, тел. 8-708-229-12-08), полезные подарки от детской студии «Академический центр.Start» (комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет, ул. Шевченко, 130, тел. 8-778-936-36-08).

Участница № 48 - Злата БАЙМЛЕР, 10 лет.

Злата - ученица 4 «А» класса СШ № 1 им. Димитрова с. Федоровка. Очень разносторонний ребенок. Ей нравится рисовать, петь и танцевать. Любит читать стихи, особенно Александра Пушкина. Но главное увлечение Златы - театр. В последней постановке («Муха-Цокотуха») ей досталась главная роль. Девочка мечтает стать актрисой.

- В этом году Злата участвовала в конкурсе «Мисс Осень», где на всех трех этапах занимала первое место, - рассказала «НГ» мама девочки Валентина БАЙМЛЕР. - В первом этапе мы делали осеннее фото: сами создавали фон и искали образ. Во втором этапе придумывали костюм по тематике осени. У нас получилась фея Октябрина. А в конце нужно было записать творческое видео, где Злата читала стихотворение Елены Степановой. Злата - очень целеустремленная, не боится трудностей, у нее очень большое желание развиваться. Дочка всегда меня вдохновляет своими достижениями и успехами, пусть даже маленькими. Вообще, я очень благодарна судьбе, что у меня такой ребенок.

Злата принимает активное участие в жизни школы, побеждает в разных конкурсах.

Условия конкурса

Чтобы поддержать участников, принесите в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный в печатной версии «НГ». Купоны принимаются с 9.00 пятницы до 10.00 следующего вторника.

В поддержку участника № 47 Тимура Жалмагамбетова поступил 1 купон.