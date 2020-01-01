Сухой остаток. С 16 по 22 ноября
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 164 человека, из них поместили 146: 131 мужчину и 15 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- На пожары совершены 34 выезда, на случаи горения - 16 выездов, на аварийно-спасательные работы - 6 выездов. При тушении огня эвакуирован 31 человек, спасен 1 человек. В результате пожаров погибли 3 человека.
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