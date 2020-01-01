О свалке во дворе дома № 60 по пр. Кобланды батыра в Костанае «Наша Газета» рассказала 12 ноября. За две недели куча мусора возле контейнеров немного уменьшилась.

Пр. Кобланды батыра, 60. Свалка не исчезла, но уменьшилась

- Каждый день баки у нас опустошают, но это свалка... - говорит жительница дома Вера НИКОЛАЕВА. - Я уже обращалась в ПКСК, спрашивала, когда они собираются вывозить. Мне ответили: «Каждые 10 дней, когда у нас есть время и возможность». Но ничего подобного - как лежал здесь мусор, так и лежит.

Корреспонденты «НГ» увидели на указанном месте, рядом с мусорными баками, за стеной из профлиста гору картонных коробок, поломанный телевизор и старое кресло.

По мнению Веры Николаевой, коробки здесь появились из соседствующих магазинов, работники выносят их к контейнерной площадке. Так же поступают и жители частного сектора, живущие на этой по улице. Итог: свалка, а вся парковка перед ней завалена разлетевшимся мусором.

Фото Арсения СТАКАНОВА

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте незаконные свалки на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz.