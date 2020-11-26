Я таксист, поэтому буду писать про свое. Я все понимаю про необходимость прерывать цепочку, чтобы люди не общались и т. д. Но, пожалуйста, ответьте мне, господа или мырзалар власти, неужели нет у вас аналитиков, которые подсказали бы вам, что раз есть запрет на законные средства, то всегда найдутся незаконные, которые предложат те же самые услуги, но втридорога? А что делать, если вы вышли из ванной после 22 часов, поскользнулись и упали? Терпеть до утра? А если сепсис? Вы возьмете на душу грех? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: почему до 22.00 можно заражаться, а после нет?

И последняя большая просьба: пожалуйста, перестаньте изображать борьбу с коронавирусом, у вас плохо получается. В любом деле должна присутствовать логика, а свое решение нужно аргументировать чем-то, кроме того, что «я так решил». На сегодня я вижу лишь то, что областные власти пытаются угодить республиканским, ну или хотя бы пытаются выглядеть в их глазах хорошо. А коронавирус - ну и бог с ним, зато мы боролись.

В большей степени меня возмущают не вот эти решения, непродуманные, безответственные, а общая степень компетентности наших чиновников. «Есть определенные правила, мы их будем выполнять», - вот их девиз. А то, что правила устарели, это их не касается. Некомпетентность и непрофессионализм - это два определяющих фактора, которые влияют сейчас на нашу жизнь.

Приведу пример из нынешней моей жизни таксиста. Построили новые дома в микрорайоне Юбилейный, но у нас места в Казахстане не хватает и сделали выезд со двора так, что машины с утра в очередь становятся. Сначала штук 6 - со двора, потом штук 5 - во двор. Конечно, не всегда, но по утрам и вечерам - точно.

Я не беру политические вопросы, хотя скоро выборы. Но есть вопрос: раньше, когда выбирали определенного кандидата, он встречался с избирателями и даже иногда (о ужас!) отвечал на какие-то вопросы. Почему сейчас просто сидит какой-то чиновник в «Нур Отане» и отвечает за всех? У меня столько вопросов, что клавиатуры не хватает.

Сабит СУНДЕТБАЕВ, Костанай