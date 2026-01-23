Надежды на то, что перевозчик придет к мирному соглашению с городскими властями, себя не оправдали. Убытки от изменения схемы движения маршрута № 120 тарифная комиссия так и не рассмотрела. Впрочем, на судебное решение финансовые документы особого влияния не оказали.

Напомним, перевозчик Александр Брунер настаивает, что решение тарифной комиссии об изменении схемы и графика маршрута Костанай-Рудный, а также решение заместителя акима Алмата Исмагулова о корректировке схемы и сокращения интервала движения автобуса № 120 - незаконны.

В июне 2025 года власти Костаная приняли решение о том, чтобы автобус № 120 перестал заезжать на городские остановки. Сейчас он курсирует между автовокзалами двух городов.

Доходы и расходы

- Перевозчик обязан предоставить подтверждающие документы. Однако по информации, которую предоставил ИП Брунер, определить достоверность сведений невозможно, - зачитал ответ аппарата акима заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. После чего пояснил: - Тарифная комиссия лишь проверяет достоверность расчетов. Она не может их составить самостоятельно. Нам предоставили лишь информацию о затратах перевозчика. А сами расчеты по утвержденной методике мы не получали. Поэтому комиссия не смогла проверить расчеты.

Адвокат Ерлан ТУЛЕУБАЕВ объяснял, что перевозчик, интересы которого он представляет, не обращается за новыми субсидиями. Он лишь хочет, чтобы комиссия и акимат подтвердили, что ИП после сокращения маршрута несет убытки.

- Расчеты были предоставлены ранее - и в прошлом году, и в этом году - через канцелярию, - сказала бухгалтер ИП Орынкуль КАСАЕВА. - У отдела ЖКХ имеются все расчеты. Не видела необходимости предоставлять их повторно. Если бы они у себя поискали, то нашли бы. Я также могу сообщить, что когда мы начинали в 2022 году, у нас было два автобуса и пассажиропоток составлял чуть более 15 000 человек в месяц. Потом, в связи с просьбами населения, количество автобусов увеличили до четырех. Динамика пассажиропотока пошла вверх, все данные взяты с программы SMS BUS. К 2024 году мы перевозили уже 70 000 пассажиров в месяц. И вот, к концу 2025 года, после всех изменений, спад пассажиропотока достиг 37 000 пассажиров в месяц. Мы вернулись к уровню 2023 года, когда этот маршрут только начал раскручиваться.

По словам Касаевой, с апреля по июнь ежемесячно ИП получало со 120-го маршрута по 19,5 млн, а в декабре выручка упала до 11,5 млн тенге.

- Тут много говорят об экономии, - продолжила бухгалтер. - Да, затраты на топливо сократились примерно на 1 млн тенге. Но выручка упала на 8 млн тенге. Цены на запчасти только выросли.

"Реальных причин у акимата не было"

В прениях, которые прошли 22 января, Нурдаулет Бейсенов сообщил, что акимат не стал рассматривать возможность прийти к мировому соглашению с перевозчиком.

Представители акимата просили суд прекратить разбирательство по требованию о признании незаконным решения тарифной комиссии, так как ее решения несут рекомендательный характер и, следовательно, не имеют юридических последствий. А в остальных требованиях отказать.

- Фактически экономия бюджета достигается за счет ухудшения положения одного перевозчика и перераспределения пассажиропотока, что противоречит ст. 16 Предпринимательского кодекса, - заявила представитель истца, адвокат Снежанна ЖУКОВА.

Выступил в прениях и сам предприниматель Александр БРУНЕР:

- Я работаю уже более 20 лет на рынке пассажирских перевозок. И впервые столкнулся с такой ситуацией, когда акимат Костаная без согласования и без обращений от населения, по моему мнению - необоснованно, сокращает схему маршрута. В правилах написано, что при разработке маршрута учитывается мнение населения. Отмечу, что более 4 000 пассажиров выразили свое мнение о сохранении старой схемы маршрута. Я считаю, что реальных причин и доводов для сокращения маршрута у акимата Костаная не было. Я считаю, что это предвзятое отношение к моему предприятию.

Брунер отмечал, что через городские остановки ездят и другие пригородные маршруты, однако к ним у акимата нет претензий.

Напомним, что аким Костаная не раз высказывался о том, что все пригородные маршруты необходимо снять с финансирования бюджетом города и передать в ведение областного управления пассажирского транспорта.

"Счел действия акимата законными"

Наблюдающий за судебным разбирательством прокурор Айгуль БИМАГАНБЕТОВА просила суд удовлетворить иск частично: поддержать в части изменения схемы маршрута, но отказать в части изменения интервала движения, поскольку сейчас он не отличается от старых условий.

- Учитывая, что субсидии за маршрут № 120 не выплачиваются, данный маршрут признан социально значимым, а повышение рентабельности работы перевозчика фактически не подтверждено, полагаю, что уведомление об изменении схемы маршрута вынесено преждевременно и требует пересмотра, - сказала Бимаганбетова.

23 января судья Светлана АХМЕДОВА отказалась удовлетворить иск и признать незаконным решение заместителя акима Костаная о корректировке графика и схемы движения автобуса № 120.

- По условиям договора организатор перевозок, акимат Костаная, имеет право вносить изменения в схему и расписание движения маршрута без согласования с перевозчиком, - пояснила Ахмедова. - Процедура уведомления перевозчика о принятом решении соблюдена, нарушений условий договора не имеется. Доводы истца о том, что менять схему маршрута можно только при расширении жилого массива, являются необоснованными. Суд счел действия акимата законными, и оснований для отмены оспариваемого решения не имеется. Решение тарифной комиссии носит рекомендательный характер и не влечет никаких последствий, поэтому в этой части исковое требование не подлежит рассмотрению.

Решение суда не окончательное и может быть обжаловано. Представитель ИП Брунер сообщил «НГ», что перевозчик намерен подать апелляционную жалобу.

