Разбирательство по иску ИП «Брунер» к акимату Костаная продолжается в экономическом суде. 12 января обсуждали убытки, которые перевозчик несет после того, как городские власти решили изменить схему движения автобусного маршрута № 120.

Истец предоставил свои расчеты, которые вызвали множество вопросов у прокурора Айгуль БИМАГАНБЕТОВОЙ.

Напомним, перевозчик Александр Брунер настаивает, что решение тарифной комиссии об изменении схемы и графика маршрута Костанай-Рудный, а также решение заместителя акима Алмата Исмагулова о корректировке схемы и сокращения интервала движения - незаконны. Его адвокаты отмечают, что новый маршрут вызывает неудобства у пассажиров, а выручка предприятия упала на 31%.

- Мы заявляем о недостоверности экономического обоснования, - сказала адвокат Снежанна ЖУКОВА. - Ответчик утверждает, что сокращение маршрута якобы повысит рентабельность и снизит расходы бюджета. Но маршрут № 120 признан социально значимым. Представленные доводы о росте пассажиропотока и экономии бюджета являются, на наш взгляд, спекулятивными и не подтверждены документально. Сокращение маршрута ухудшает качество перевозок и ущемляет права пассажиров.

Адвокаты перевозчика представили данные из бухгалтерии ИП, где указано, сколько людей каждой категории перевезли автобусы маршрута № 120, а также сравнительную таблицу с данными прошлых лет.

- А вы можете вынести на рассмотрение тарифной комиссии эти расчеты, чтобы посмотреть, насколько они обоснованны и соответствуют действительности? - спросила прокурор.

- Да, можем, - ответил заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Я думаю, что за две недели мы сможем это сделать.

- Если расчеты перевозчика окажутся верными и они действительно несут убытки после внесенных изменений, сейчас это минус 8 млн тенге с июля по ноябрь 2025 года, то какие будут ваши дальнейшие действия?

- Будет подана бюджетная заявка на выплату субсидий.

- Но этот убыток появился после внесения изменений, после 1 июня. Соответственно, причинно-следственная связь: будет ли рассматриваться вопрос о возврате старого маршрута, рационального для обеих сторон? Не обязательно прямо в прежних границах, но по улучшению его протяженности.

- Я сейчас не могу на этот вопрос ответить, - сказал Бейсенов. - Мне нужно посоветоваться с руководством.

В суде истец и ответчик, как до, так и после описанного выше диалога, спорили о том, имеет ли право тарифная комиссия менять график автобусов и интервал движения. Ведь, по сути, это всего лишь рекомендации от общественности, на которые почти всегда ссылаются представители акимата, мотивируя свои решения.

- Законодательство не запрещает тарифной комиссии давать рекомендации по оптимизации автобусных маршрутов, - ответила адвокатам руководитель юридической службы аппарата акима Костаная Асем ТУРЕБЕКОВА. - Это консультативно-совещательный орган, созданный при акимате города, в который вошли представители общественности, в том числе экономисты. Они на заседании рассмотрели ситуацию и дали рекомендации. Это не запрещено.

Представители отдела ЖКХ отмечали, что тарифная комиссия лишь изучает предложения общественности, в том числе перевозчиков. И рассматривает все обращения граждан Казахстана.

- Скажите, пожалуйста, если я завтра приду в акимат и внесу свои предложения, оно будет рассмотрено положительно? - спросила адвокат Жукова.

- Будет рассмотрено, - ответил Бейсенов.

- Можно я сразу по Брунеру дам предложение: вернуть все назад?! - парировала Жукова. - Вы рассмотрите, пожалуйста, и считайте это официальным предложением.

Несмотря на столь разные взгляды на полномочия тарифной комиссии, прокурор Айгуль Бимаганбетова выразила осторожную надежду, что после повторной оптимизации стороны смогут прийти к мировому соглашению.

Следующее заседание по этому делу назначено на 22 января.

