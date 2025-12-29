Жильцы четвертого подъезде дома № 111 по ул. Абая, оставшиеся без электричества, 26 декабря встретились с представителями акимата и коммунальных служб. Обсуждали причину ЧП, размер ущерба и возможность восстановления электроснабжения, хотя бы по временной линии.

По последнему вопросу представители акимата и коммунальных служб заявили однозначно: такой вариант противоречит требованиям безопасности и лучше не рисковать.

Пожар в электрощитовой этого подъезда произошел 19 декабря. Была уничтожена проводка на 12 этажах, без электричества остались 40 квартир. Лифты не работают.

Председатель ОСИ дома № 111 Галия НУРГАЛИЕВА сообщила, что закажут частную экспертизу, чтобы узнать причину возгорания, но начать ее можно не раньше января.

Заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ пояснил, что жильцы должны решать проблему совместно с председателем ОСИ. Так как дом частный, власти не могут вмешиваться.

Алмат Исмагулов (крайний справа)

- Если вы хотите брать деньги с общего счета, то нужно собирать со всего дома. А если только с одного подъезда, то для этого есть целевой сбор, - отметил он. - Вариант решения проблемы такой: составляете договор, оплачиваете, а 30 декабря проводите собрание. Если дом не поддерживает, то решаете проблему уже целевыми сборами

По словам Нургалиевой, проводку может заменить застройщик - ТОО "БК-Строй", работу оценили в 11 млн тенге, то есть по 275 000 тенге с квартиры. Но даже при условии полной оплаты до Нового года отремонтировать не успеют.

Оплатить эту работу без экспертизы были готовы только 14 владельцев квартир.

Жильцы пока не понимают, как будут встречать Новый год - без света, лифта и возможности готовить еду в квартирах. Некоторые решают проблему с помощью бензиновых генераторов.

- Как нам теперь жить?! Мы не можем сварить еду, погладить и постирать вещи, у кого-то дети… - возмущается Татьяна ПЕТРЕНКО.

- Даже если проведут экспертизу и найдут виновного, то нет гарантии, что он восстановит наш комфорт, - добавляет Аза ЭЛЬМУРЗАЕВА. - Смысла оттягивать время нет, а суды могут длиться долго.

Некоторые жильцы решают проблему с электричеством самостоятельно - с помощью бензиновых генераторов

Представители ТОО «ЭПК-forfait» предложили на выбор услуги двух компаний по демонтажу и монтажу электричества. Их специалисты остались после встречи, чтобы оценить ситуацию и обсудить возможные работы и пути решения проблемы.

Как пояснили «НГ» сегодня, 29 декабря, жильцы дома, в итоге было решено не проводить ремонт проводки без экспертизы, но эксперт прилетит в Костанай только 9 января.

Сегодня на совещании в акимате Костаная вновь сообщили, что причиной пожара стало замыкание на 12 этаже. Почему в схеме электроснабжения жилого дома в аварийной ситуации не сработало автоматическое отключение, еще неизвестно.

Фото автора