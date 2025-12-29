Пожар в доме по пр. Абая, 111 произошел 19 декабря. Из-за того, что возгорание произошло в электрощитовой, без электричества остались жильцы 40 квартир. По их мнению, ситуация нуждается в экстренном решении.

Фото Андрея СКИБЫ

Сегодня, 29 декабря, на аппаратном совещании СМИ напомнили, что людям вроде бы обещали электроснабжение по временной схеме. По словам заместителя акима города Алмата ИСМАГУЛОВА, это невозможно сделать из-за требований безопасности.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ со своей стороны подчеркнул, что исполнительная власть в сложившейся ситуации не может выйти за рамки своей компетенции: дом частный, в нем есть ОСИ, которое и должно заниматься ликвидацией проблемы.

- Мы предложили ОСИ две специализированные компании, которые готовы выполнить восстановительные работы и подключить дом к электричеству на постоянной основе, как положено, - сказал аким. - Решение, с кем работать, принимает объединение собственников квартир.

На совещании повторили, что причиной пожара стало замыкание на 12 этаже. Пока без комментариев остается момент, почему в схеме электроснабжения жилого дома в аварийной ситуации не сработало автоматическое отключение.