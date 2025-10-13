В Казахстане предложили запретить продажу алкоголя в магазинах и супермаркетах
Министерство внутренних дел предложило ряд запретов по реализации алкоголя в стране. Во время правительственного часа их озвучил глава ведомства Ержан Саденов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
В чём дело
Как объяснил Саденов, алкоголь - один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в стране. По его словам, каждый год в нетрезвом состоянии совершается до 10 тысяч преступлений.
Говоря о профилактических мерах, в МВД подчеркнули, что это всё - лишь борьба с последствиями, а не с причиной проблемы.
- В погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного. Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом мера по лишению лицензии неэффективна. Её можно получить на следующий день на других лиц, - сказал Саденов.
Что предлагает МВД
МВД предложило полностью запретить продажу алкоголя через интернет. А также:
- продавать алкоголь только в специализированных магазинах (так называемых алкомаркетах);
- ужесточить правила выдачи лицензий и ограничить их количество.
Глава МВД упомянул и про ограничения для развлекательных заведений:
- Назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе три убийства.
Однако, по словам Саденова, некоторые госорганы сегодня эти подходы не поддерживают.
Как ужесточали правила продажи алкоголя в Казахстане
- 2014 год: В стране ограничили время продажи алкоголя. Крепкие напитки запретили продавать в магазинах с 21:00 до 12:00, а слабоалкогольные - с 23:00 до 08:00. Раньше запрет действовал мягче: с 23:00 до 08:00 в будни и с 00:00 до 08:00 - в выходные.
- 2020 год: Продажа алкоголя и табачных изделий стала запрещена лицам младше 21 года. До этого ограничения касались только тех, кому не исполнилось 18 лет.
Ранее МВД предлагало рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы.
Всего в стране сейчас 429 сёл полностью отказались от алкоголя. Например, в Актюбинской области от алкоголя отказались 33 казахстанских села. А в Кызылординской области 18 населённых пунктов перешли на трезвый образ жизни.
В 53 селах Атырауской области также отказались от продажи спиртных напитков. Как результат - за два года там не зарегистрировано ни одного правонарушения. Сейчас этот опыт решили распространить по всему региону.
Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в Костанае прошло несколько судов о продаже алкоголя после 23.00. На одном из них говорили даже об использовании специальных очков для видеофиксации нарушения.
