Министерство внутренних дел предложило ряд запретов по реализации алкоголя в стране. Во время правительственного часа их озвучил глава ведомства Ержан Саденов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В чём дело

Как объяснил Саденов, алкоголь - один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в стране. По его словам, каждый год в нетрезвом состоянии совершается до 10 тысяч преступлений.

Говоря о профилактических мерах, в МВД подчеркнули, что это всё - лишь борьба с последствиями, а не с причиной проблемы.

- В погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного. Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом мера по лишению лицензии неэффективна. Её можно получить на следующий день на других лиц, - сказал Саденов.

Что предлагает МВД

МВД предложило полностью запретить продажу алкоголя через интернет. А также:

продавать алкоголь только в специализированных магазинах (так называемых алкомаркетах);

ужесточить правила выдачи лицензий и ограничить их количество.

Глава МВД упомянул и про ограничения для развлекательных заведений:

- Назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе три убийства.

Однако, по словам Саденова, некоторые госорганы сегодня эти подходы не поддерживают.

Как ужесточали правила продажи алкоголя в Казахстане

2014 год: В стране ограничили время продажи алкоголя. Крепкие напитки запретили продавать в магазинах с 21:00 до 12:00, а слабоалкогольные - с 23:00 до 08:00. Раньше запрет действовал мягче: с 23:00 до 08:00 в будни и с 00:00 до 08:00 - в выходные. 2020 год: Продажа алкоголя и табачных изделий стала запрещена лицам младше 21 года. До этого ограничения касались только тех, кому не исполнилось 18 лет.

Ранее МВД предлагало рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы.

Всего в стране сейчас 429 сёл полностью отказались от алкоголя. Например, в Актюбинской области от алкоголя отказались 33 казахстанских села. А в Кызылординской области 18 населённых пунктов перешли на трезвый образ жизни.

В 53 селах Атырауской области также отказались от продажи спиртных напитков. Как результат - за два года там не зарегистрировано ни одного правонарушения. Сейчас этот опыт решили распространить по всему региону.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в Костанае прошло несколько судов о продаже алкоголя после 23.00. На одном из них говорили даже об использовании специальных очков для видеофиксации нарушения.