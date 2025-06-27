В начале июня суд по административным правонарушениям Костаная рассматривал жалобу на действия сотрудников местной полиции. Они составили административное производство в отношении предпринимателя, владелицы магазина «Круглосуточный» Ангелины ГОЛУБ. Ее обвинили в продаже алкоголя после 23:00, однако суд прекратил дело. Юрист Жаслан БАЙБАЗАРОВ, представляющий ее интересы, не согласился с выводами суда и подал апелляцию, которую 25 июня рассмотрела судебная коллегия Костанайского областного суда. Что решили - в материале "НГ".

Фото из архива "НГ"

Пиво из ниоткуда и очки с секретом

В центре дела, рассматриваемого судом первой инстанции, - видеозапись, предоставленная покупателем Андреем ДУХНО. На видео, якобы снятом на телефон, видно, как он пытается купить магазина 3 банки пива марки "Хмельной Лось". Однако, как отметил Байбазаров, запись велась с уровня выше человеческого глаза, при этом в кадре обе руки Духно заняты. Юрист утверждает: съемка велась скрытой камерой, встроенной в очки - это спецсредство, использование которого в РК допускается только по санкции суда.

Кроме того, в суде выяснилось, что бутылки пива после изъятия не были опечатаны, видеозапись была изъята без понятых, а предпринимателя уведомили о протоколе через WhatsApp, без письменного подтверждения.

Снимали не на очки?



Судья Асель СПАНОВА признала нарушения в действиях полицейских и вынесла частное постановление в адрес УП Костаная. Видеозапись суд не признал фальсифицированной, но указал, что она не доказывает факт реализации алкоголя продавцом.

Ввели суд в заблуждение



25 июня в областном суде Байбазаров зачитал апелляционную жалобу. По его словам, видеозапись была получена с нарушением закона - с применением спецсредства, скрытой съемкой, без согласия участников. Юрист просил вызвать Духно в суд для допроса.

- В ходе процесса было выяснено и доказано, что видеозапись Духно производилась на очки, но в суд он так и не явился, понимая, что возникнет ответственность, - отметил Байбазаров. - При этом в судебном заседании установить марку и сами очки нам не удалось. Поэтому мы просим вызвать Духно в качестве свидетеля в зал судебного заседания, допросить и привлечь к ответственности за использование им спецсредства согласно законодательству РК.

Судья Ерлик СЕРАЛИН отказал в удовлетворении ходатайства:

- В материалах достаточно сведений и доказательств для правильного разрешения дела, - пояснил он.

Также Байбазаров заявил, что полицейские Ернур АЛТАЕВ и Темирлан МУРЗАГАЛИЕВ солгали, дав ложные показания. Они утверждали, что не знали ни покупателя, ни понятых и что изъятие видеозаписи происходило в их присутствии. Однако понятые это опровергли. Юрист также указал, что один из понятых и Духно за час до этого участвовали в покупке и оформлении материалов с этими же полицейскими, что, по его мнению, говорит о провокации и заранее срежиссированной акции.

Кроме того, были нарушены права ИП Голуб: ей не был предоставлен защитник, не разъяснены права, не предоставлена возможность дать объяснения. Суд первой инстанции этого не учел, считает Байбазаров.

"В прокуратуру обращайтесь сами"



Судебная коллегия под председательством Сералина оставила решение без изменений:

- Решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Оно правильно прекращено за отсутствием состава правонарушения, - огласил постановление судья.

Он добавил, что суд не является органом уголовного преследования, а затребовать характеристики спецсредств невозможно в открытом заседании из-за возможного наличия государственной тайны. Также он посоветовал юристу обратиться в прокуратуру.

- Суд посчитал, что если есть нарушения прав, то граждане должны обращаться в уполномоченные органы самостоятельно, - прокомментировал решение Байбазаров. - Хотя закон прямо допускает вынесение частного постановления, этого не сделали. Видимо, в отношении полицейских Костаная это правило не работает. Хотя, например, Алтаев уже привлекался к ответственности за нарушения закона, но недавно получил грамоту от акимата.

Юрист намерен обратиться в прокуратуру с просьбой провести досудебное расследование в отношении сотрудников полиции.

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