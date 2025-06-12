Жалобу на нарушение закона при составлении протокола об административном правонарушении, а также на иные действия начальника участкового отдела Темирлана МУРЗАГУЛОВА и других сотрудников МПС УП Костаная в начале июня рассмотрел суд по административным правонарушениям. Дело отличается от множества подобных фигурированием в нем необычного, возможно, даже шпионского приспособления.

Как и осенью прошлого года, когда «НГ» сообщала о похожем процессе, на это заседание в качестве зрителей пришли несколько владельцев «магазинов у дома», поэтому даже пришлось искать более вместительный зал.

Суть разбирательства в следующем. Темирлан Мурзагулов, начальник МПС Ернур АЛТАЕВ и участковый Берик КАППАСОВ составили протокол об административном правонарушении, в котором указали: в ночь с 15 на 16 апреля директор ИП «Голуб» Ангелина ГОЛУБ, хозяйка магазина «Круглосуточный» (ул. Гоголя, 65), допустила реализацию продавцом Бахытгуль АЛЛАНБАЕВОЙ трех банок пива марки «Хмельной Лось» после 23.00. Дело в отношении ИП по ч. 3 ст. 200 КоАП РК «Розничная реализация алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов следующего дня» поступило в суд.

Темирлан Мурзагулов затруднялся ответить на вопросы

Юрисконсульт Жаслан БАЙБАЗАРОВ, представляющий интересы предпринимателя, заявил: все доказательства были получены с нарушением закона - с ограничением и ущемлением прав лица, привлекаемого к административной ответственности. А потому должны быть признаны недопустимыми.

- Голуб не разъясняли ее права и обязанности, ей не предоставлялась возможность ознакомиться с материалами дела, - отметил он. - Ей не предлагалось предоставить пояснение по делу. Оно было возбуждено и рассмотрено в отсутствие ИП. Копия протокола не вручалась, защитник не предоставлялся, она была лишена права на получение юридической помощи. Должностные лица проводили все процессуальные действия в отсутствии лица, привлекаемого к ответственности. Тем самым были нарушены ее права согласно пунктам статьи 744 КоАП РК.

Он также сообщил, что на момент составления административного производства в отношении Голуб она находилась в Российской Федерации.

На заседании 3 июня показали видеозапись, на которой покупатель Андрей ДУХНО в ночь с 15 на 16 апреля якобы покупает пиво в «Круглосуточном».

- В ту ночь пришел молодой человек, выбрал «энергетик» и батончик, - прокомментировала суду видеозапись Алланбаева, выступавшая по видеосвязи. - Я упаковала все в пакет. Он рассчитался, но у него не хватило денег, и он побежал за ними в машину. Вернулся и взял из холодильника пиво, но я в тот момент еще отпускала других людей. Я убрала пиво в сторону и продала ему то, что он изначально брал. Алкоголь я в сторону убрала и не продавала, так как у нас по закону это запрещено после 23.00. Этот парень и раньше приходил, пытался купить водку, я тоже не продала.

По словам продавца, через пару минут после того, как Духно забрал пакет с продуктами, в магазин зашли сотрудники полиции. Отвечая на вопросы Байбазарова, она пояснила, что права и обязанности ей разъяснили только в конце опроса, а сначала просто спрашивали, продавала ли она алкоголь.

Жаслан Байбазаров продолжил: видеозапись, предоставленная Андреем Духно, велась не с уровня лица, а сверху.

- Обратите внимание: запись производится не на сотовый телефон, а на специальное техническое средство - очки со встроенной видеокамерой. Они используются правоохранительными и следственными органами для негласных следственных действий. Использование таких устройств в гражданском обороте прямо запрещено законодательством РК, и требуется санкция суда и прокурора, а также спецдопуск, - отметил юрист.

И ходатайствовал о вынесении судом частного постановления в прокуратуру Костаная и в УСБ ДП Костанайской области для установления источника приобретения очков и законности их использования.

Бахытгуль Алланбаева добавила, что сотового телефона в руках покупателя не видела, а запись, возможно, велась на другое устройство. О начале видеосъемки ее никто не предупреждал.

Участковый Берик Каппасов подтвердил: Ангелину Голуб о составлении в отношении нее административного протокола уведомили только через мессенджер WhatsApp. На многие вопросы он затруднялся ответить, пояснив, что составлял материалы совместно с другими полицейскими.

- В ваших документах указано, что запись сделана на сотовый телефон марки Oppo. С чего вы взяли, что Духно снимал именно на телефон? - спросил Байбазаров. - Если покупатель брал пиво двумя руками, на что тогда велась съемка?

- Не могу сказать. Мне дело предоставили, я его отдал в суд, - ответил Каппасов. - Меня там не было, обстоятельств не знаю.

В ходе допроса также выяснилось, что бутылки с пивом после изъятия не были опечатаны и находились в кабинете у начальника МПС Алтаева.

- Как вы установили факт реализации алкоголя после 23.00 Алланбаевой и Голуб? - спросил юрисконсульт.

- Мне материалы дела передали… Ими подтверждается. Меня там не было, не могу понять, кто это видео снимал… - сначала ответил Каппасов. А затем, немного подумав, пояснил: - Видел видеозапись. Бутылки в пакет положили, ему продали. Считаю, что это реализация алкоголя.

В суде просмотрели записи с камеры сотового телефона Мурзагулова. Байбазаров отметил: во-первых, съемка не была непрерывной, во-вторых, на записи видно, как Мурзагулов снимает выходящего с пакетом из «Круглосуточного» Духно, а в какой-то момент опускает камеру, чтобы тот не попал в кадр. Юрисконсульт предположил, что в этот момент Духно достал из кармана и положил в пакет заранее приготовленный алкоголь.

Темирлан Мурзагулов при допросе также затруднялся отвечать на вопросы Байбазарова, пояснив, что административное дело составлял не один, а вместе с Каппасовым и Алтаевым.

5 июня судья Асель СПАНОВА огласила решение:

- Административное производство по ч. 3 ст. 200 КоАП РК в отношении предпринимателя Голуб прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Также вынести частное постановление в адрес УП Костаная за нарушение процессуальных требований КоАП.

И пояснила:

Асель Спанова: «Доводы в части фальсификации видеозаписи несостоятельны»

- Суду была представлена видеозапись, на которой видно, как в магазине из холодильника достаются три банки пива и ставятся на прилавок, передаются деньги, после чего продавец передает сдачу и пакет. Однако дело прекращено не из-за провокации и не из-за недоказанности факта реализации алкоголя, а потому что на записи не видно, что именно положено в пакет.

Жалобу Байбазарова суд удовлетворил частично: признал незаконными действия полицейских по изъятию алкогольной продукции и видеозаписи, а также что были нарушения при уведомлении Голуб о ее правах и обязанностях.

- Доводы Байбазарова в части фальсификации видеозаписи, сделанной Духно, несостоятельны, это ничем не подтверждено и является лишь его предположением, - подчеркнула судья. - Видеозапись это не подтверждает.