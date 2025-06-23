День полиции отмечают в Казахстане сегодня, 23 июня. На аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поощрил сотрудников городского УП, вручив им особые наручные часы и благодарственные письма.

- Поиогая полиции мы помогаем гражданам, - сказал Жундубаев. - Сегодня у нас около 100 участковых в городе. Мы за счет городского бюджета приобрели для них компьютеры. Это подарок, но он необходим для работы. Я надеюсь, что с новыми компьютерами и качество, и уровень услуг повысится, безопасность повысится в том числе. Поэтому хотел бы вручить сертификат на компьютеры и поощрить полицейских. Вы знаете, у нас есть фирменные часы акимата Костаная - с гербом, с гравировкой. Я думаю, такие часы молодым людям будет стимулом, что мы видим вашу работу и вас тоже поощряем.

Полицейские на награждение выходили по-военному, отвечая на подарок акима коротко: "Служу Республике Казахстан!".

Среди награжденных почетными граматами: оперуполномоченный отдела криминальной полиции Дос Алимгазин, участковый Южного отдела полиции Рамазан Алишев, командир батальона патрульной полиции Сагандык Ермуханов, оперуполномоченный отдела криминальной полиции Северного отдела полиции Азамат Кадесов, инспектор штаба отдела управления полиции Костаная Юлия Шкот. Также благодарственными письмами наградили начальника отдела МПС Ернура Алтаева и старшину полиции Руслана Сандыбаева.

Сертификат на 100 компьютеров аким вручил начальнику управления полиции Костаная Булату ИМАНОВУ. Тот поблагодарил.

- Сейчас же у нас век цифровизации, и во многом работа участкового зависит от той техники, на которой он работает, - прокомментировал Иманов корреспонденту "НГ" после награждения. - Штат участковых инспекторов - 100 сотрудников. Компьютеры у участковых были и раньше, но свой срок они уже отжили. Сейчас большинство расследований ведется в электронном формате. К ним должен подключаться стилус, с помощью которого гражданин может поставить свою подпись в электронном документе. Компьютеры должны поддерживать все наши базы данных. Некоторые компьютеры не вытягивали эти программы. А новые помогут сделать работу более качественной.Старые компьютеры перераспределим по другим подразделениям, которым не нужно подключаться к базам данных.

По словам Иманова, до конца недели все компьютеры должны появиться на рабочих местах в опорных пунктах участковых инспекторов.

Фото Георгия ГОВОРОВА