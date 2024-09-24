Жалобу на нарушение закона при составлении протокола об административном правонарушении и на иные действия участкового инспектора местной полицейской службы (МПС) управления полиции (УП) Костаная Руслана МАХИНА рассматривает Специализированный суд по административным правонарушениям.

Сегодня, 23 сентября, на слушание пришли около 20 предпринимателей - владельцев "магазинов у дома", все - в качестве слушателей. Из-за такого большого количества не могли найти подходящий зал, поэтому судья Серик АМИРОВ сначала указал охраннику пропустить только представителей сторон, СМИ и двоих слушателей. Но в итоге место заседания перенесли, чтобы зашли все желающие.

Около 20 предпринимателей ожидают, когда их пропустят в зал судебного заседания

Махин составил протокол об административном правонарушении, в котором указал: «24 июля, около 00:34 часов, ИП «Жантасова», осуществляющая деятельность в продуктовом магазине «Жагат» (ул. Чехова, 104), допустила факт реализации продавцом Хошеновой шампанского марки «Советское» в неустановленное законом время (после 23.00).

Дело в отношении ИП по ч. 3 ст. 200 КоАП РК «Розничная реализация алкогольной продукции с 23 до 8 часов следующего дня» (влечет штраф на физлиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП (443 040 тенге) с приостановлением действия лицензии - «НГ») поступило в суд по административным правонарушениям.

- Все собранные должностным лицом по делу доказательства получены с нарушением закона путем ограничения и ущемления прав лица, привлекаемого к административной ответственности, и должны быть признаны недопустимыми доказательствами, - заявил юрист-консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ, представляющий интересы предпринимателя. - Жантасовой не разъяснялись ее права и обязанности, ей не предоставлялась возможность ознакомления с материалами дела. Ей не предлагалось предоставить пояснение по делу, дело было возбуждено и рассмотрено в отсутствие ИП, копия протокола не вручалась, защитник не предоставлялся, она лишена была права на получение юридической помощи, а должностное лицо проводило все процессуальные действия в отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Тем самым были нарушены ее права согласно пунктам ст. 744 КоАП РК.

Байбазаров пояснил суду, что сотрудник полиции нарушил пункты ст. 765 КоАП РК, в которой указано: «Фактические данные должны быть признаны недопустимыми в качестве доказательств, если они получены с нарушениями требований настоящего Кодекса, которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников производства или нарушением иных правил процесса повлияли или могли повлиять на достоверность полученных фактических данных».

- Недопустимость использования фактических данных в качестве доказательств устанавливается судьей, - отметил юрист-консультант. - Нарушение прав и свобод заявителя действиями участкового инспектора полиции послужило основанием для обращения в суд с настоящей жалобой. Поэтому мы требуем признать административное производство по делу в отношении ИП «Жантасова» недействительным.

Он сообщил, что имеется видеозапись с нарушениями. Судья ответил: запись просмотрят после допроса участкового инспектора Руслана Махина.

- 24 июля участковыми инспекторами совместно с общественным помощником Лычкиным были проведены рейды по продаже алкогольной продукции после 23.00 в магазине «Жагат», - сообщил полицейский. - Лычкин был нами проинструктирован о том, что он направится в магазин, чтобы купить там спиртной напиток - шампанское - и шоколад. Он купил алкоголь и вышел из магазина. Мы стояли напротив, после чего зашли в магазин, опросили продавщицу. Она сказала, что продала только шоколад.

Участковый пояснил, что 26 июля в городской опорный пункт полиции был вызван хозяин магазина, доверенное лицо ИП «Жантасова» Арсен Жантасов.

- Ему мы объяснили его права и обязанности. Он отказался от адвоката. Мы напомнили ему, о чем говорится в ст. 744 КоАП РК («Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении» - "НГ"), он ознакомился с протоколом, - сообщил Махин. - Нами был составлен протокол и направлен Жантасову через WhatsApp. Его права не были нарушены с нашей стороны. С материалами дела он ознакомлен.

Долгое время в суде не могли посмотреть видеозапись, снятую полицейскими в ночь 24 июля, так как на судебном компьютере не было слышно звук. Поэтому решили, что ее воспроизведут на ноутбуке стороны ИП «Жантасова». Слушатели и представители СМИ запись практически не видели, к тому же плохо было слышно, что говорят полицейские на видео. Ее смотрели Байбазаров, Махин и судья Амиров. Так как видео шло около 40 минут, в суде ознакомились только с некоторыми моментами, после чего Байбазаров задал несколько вопросов Махину.

- На этой записи четко видно, как в машине сидят начальник МПС Алтаев, вы, Махин, и начальник говорит о каком-то проводимом мероприятии по реализации алкогольной продукции. Это ОПМ (оперативно-профилактическое мероприятие - «НГ») какое-то было? Что за мероприятие? - спросил юрист-консультант.

- Это наше мероприятие. Там же (на видео - «НГ») говорится, что в 4 утра ранее было совершено преступление, в связи с этим нами и было принято такое решение, - ответил участковый.

- Чем оно регулируется? Кто дал такой приказ? - продолжил допрос Байбазаров.

- Нам приказ никто не давал, - ответил Махин.

- Что вы вкладывали в слово «мероприятие»? - уточнил судья.

- Что в ночное время продали алкоголь... - пояснил Махин.

Байбазаров попытался выяснить, какой статьей закона или приказом МВД регулируются такие мероприятия, но участковый отказался отвечать на этот вопрос.

В ходе допроса выяснилось, что статист Лычкин официально работает в ДП Костанайской области. Байбазаров пояснил, что в КоАП РК нет такого понятия, как статист. Махин ответил: «Лычкин проявил свою гражданскую позицию». И сказал, что не знает, чем регулируется деятельность статистов согласно КоАП РК.

- Начальник МПС инструктирует Лычкина на видео и говорит ему, что он должен купить и где, отправляет его за покупкой. Вы считаете, что такие действия полицейского допустимы? В каком документе указано, что сотрудники полиции могут направлять граждан РК для совершения правонарушений? В Административном кодексе есть прямой запрет на провокацию полицией граждан! - спросил Байбазаров.

- Мы выявляем факты, а не провоцируем их. Где это указано, я не знаю. Я уже объяснил, что мы выявляли факты нарушения, продажу алкоголя в ночное время, так как неоднократно поступали жалобы со стороны жителей о том, что продают алкоголь. Не было провокации, - ответил Махин.

- Если бы начальник МПС не дал поручения Лычкину пойти и купить алкоголь, то совершилось бы административное нарушение или нет? - уточнил Байбазаров.

- Все возможно, совершилось бы.

Байбазаров пояснил суду, что полицейские до этого случая неоднократно подсылали Лычкина за покупкой алкоголя в ночное время в магазин «Жагат».

- С вашим Арсеном неоднократно беседовали, неоднократно говорили, чтобы не продавали алкоголь в «Жагате» после 23.00. Через беседы, может быть, не доходит... - подал реплику Махин.

Он признал, что Лычкин ранее неоднократно направлялся полицейскими за покупкой алкоголя в ночное время в «Жагат».

Так как происходящее на видео было очень плохо слышно, Байбазаров озвучил некоторые моменты:

- На 3-й минуте Лычкин возвращается в полицейскую машину и говорит, что внизу (где бар) закрыто. Ему дают указание пойти купить алкоголь в мини-маркете, то есть в магазине «Жагат», что он и выполняет. 6.40 - начальник МПС подходит к Лычкину и производит досмотр, самостоятельно вытаскивая из пакета вещдок. Затем полицейские кладут вещдок обратно в пакет, который остается у Лычкина, и идут в мини-маркет.

Махин со словами Байбазарова согласился и подтвердил, что это действительно было показано на видеозаписи, но некоторые моменты он не помнит.

- В КоАП РК отсутствует право полиции на провокацию, на создание условий для правонарушений. Вы с этим согласны? - спросил Байбазаров.

- Нет. Мы выявляли и пресекали. Я не буду отвечать на этот вопрос, я вам уже ответил на него, - сказал Махин.

Байбазаров попросил пояснить, как проходит процедура личного допроса, так как, по его мнению, полицейские осматривали Лычкина с нарушениями.

- Этот вопрос снимается. Мне кажется, мы находимся не на аттестации. Вы каждый раз спрашиваете у негопро законы. Если вы считаете, что есть какие-то нарушения, должны так и сказать: вы сделали так-то, так-то, нарушили то-то, то-то. Не надо проводить аттестацию! - сделал замечание судья Амиров.

Байбазаров ответил - он считает, что полицейские перед досмотром Лычкина не объяснили ему его права и обязанности.

Махин пояснил, что это не относится к рассматриваемой жалобе. Есть факт незаконной продажи алкоголя, а значит, нужно рассматривать именно его.

- В магазине есть камеры видеонаблюдения, охрана есть. Вы покажите, где она продала именно шоколадку. Продавщица говорила, что камеры работают, - парировал полицейский.

Судья Амиров отметил, что Байбазаров неправильно ведет допрос Махина:

- Нельзя защищать Лычкина без его воли, он может сам об этом заявлять. Вы можете констатировать, что его права нарушены, но если это так, то он сам об этом скажет.

Байбазаров пояснил: он хочет показать суду, что все действия полиции были произведены с грубым нарушением законодательства РК, в частности, КоАП РК. Он отметил, что алкоголь из пакета доставал сам сотрудник полиции, протокол досмотра не был составлен, что является нарушением.

- На каком основании вы возбудили дело об административном правонарушении? - продолжил допрос Байбазаров.

- На основании продажи, - отваетил Махин.

Юрист перечислил поводы для возбуждения административного правонарушения и уточнил, что ни один из них не подходит к этой ситуации. Полицейский с этим согласился.

- На записи, на 7 минуте 17 секунде, видно, как полицейские подходят к продавщице, которая опрашивается как свидетель, без разъяснения ей прав и обязанностей. Вы разъясняли ей это? - спросил Байбазаров.

- Да, - ответил Махин.

Байбазаров с ним не согласился, отметив, что на видеозаписи этого нет. Махин объяснил, что этот момент есть в конце видео.

- 9.14 - полицейские сообщают, что ведут протокол опроса и продавщица будет допрошена свидетелем, без разъяснения прав. Далее записано, как полицейские препятствуют работе магазина и предпринимателя, опрашивая единственного продавца на кассе. Зачем вы это делали? - спросил Байбазаров. - Там очередь скопилась, на видео это видно. Люди не могли отовариться и ждали, пока вы закончите процессуальные действия.

- По факту говорите - продала она или нет! - ответил Махин.

- Она сказала, что не продавала, - сказал Байбазаров. И продолжил комментировать происходящее на видео. - 17.40 - полицейский, не разъясняя прав понятым, не устанавливая, есть ли основания для их отвода, требует их представиться на госязыке, а не на языке производства, пытается привлечь их к участию в деле в качестве понятых, а затем при всех обвиняет продавца в нарушении закона в части реализации алкоголя в неположенное время без вступившего в силу постановления суда. Почему вы это делали?

- Мы спросили у них, будете ли в качестве понятых, они отказались, - ответил Махин.

- Далее на видео начальник МПС при всех окружающих заявляет, что «алкоголь после 23.00 продавать запрещено, и продавец тем самым травит людей, берет на себя очень большой грех, травит народ». Почему это происходит без вступившего в законную силу постановления суда? - уточнил Байбазаров.

- Давайте его спросим, пусть ответит на этот вопрос. Я не буду на этот вопрос отвечать.

- Кто вам позволяет утверждать, что кто-то «травит народ»? Алкоголь - это яд? - уточнил Байбазаров.

- Почему вы у меня спрашиваете? Люди распивают, потом начинаются конфликты у них между собой. В этот же день, 24 июля, был такой конфликт, где один нанес другому ножевое ранение в область шеи, - ответил Махин.

- Вы не можете вопрос задавать лицу, чтобы он ответил за те слова, которые говорил другой человек, - отреагировал судья.

Байбазаров заявил: участковый согласился с мнением начальника МПС, а значит, он считает так же.

- Я первый раз вижу, чтобы суд выступал адвокатом у сотрудника полиции! - возмутился юрист. - Мы полагаем, что такое поведение суда явно говорит о том, что есть заинтересованность.

И ходатайствовал об отводе судьи, так как тот "предвзято относится к судебному процессу и, в частности, к допросу Махина".

На этом судебное заседание завершилось. Следующее назначат после рассмотрения ходатайства.

Фото Андрея СКИБЫ