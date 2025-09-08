Об этом президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил сегодня, 8 сентября, во время своего обращения к народу Казахстана. Он подчеркнул, что сам 10 лет возглавлял Сенат, поэтому ему "нелегко говорить о парламентской реформе".

Фото с сайта Сената РК

- В нашей стране тема парламентской реформы обсуждалась открыто и кулуарно на протяжении как минимум двух десятилетий, в этом никакого секрета нет. Актуальность данного вопроса не утрачена и по сей день. Поэтому, с учетом развития нашей государственной системы и возросшего уровня политической культуры граждан, считаю возможным вынести данный чрезвычайно важный вопрос на обсуждение народа, - заявил Токаев.

Президент заявил, что парламентскую реформу будут обсуждать в течение года, а в 2027-м по этому вопросу проведут референдум.

При этом президент подчеркнул, что если Казахстан перейдет к однопалатному парламенту, то избирать его должны только по партийным спискам.

- Предложение Токаева, скорее всего, не направлено на демократизацию самой парламентской системы, а скорее как подготовка к новому транзиту власти, где спикер однопалатного парламента автоматически повышает свой конституционный статус в списке тех, кто стоит следующим после президента, - прокомментировал заявление президента политолог Досым САТПАЕВ на своей странице в социальной сети Facebook. - Это значит что в стране появится ещё одна ключевая должность на которую гипотетически могут претендовать и экс-президенты. При этом при сохранении авторитарной системы без либерализации выборного законодательства и партийного поля полный контроль над однопалатным парламентом хотят сохранить через управляемую пропорциональную систему, когда депутатов хотят избирать только по партийным спискам. То есть речь идет о формировании все того же зависимого от президента парламента, где бал правят только провластные партии, чья деятельность будет регулироваться и контролироваться администрацией президента. То есть все в стиле "ручного управления".

На данный момент избирательная система в парламенте Казахстана смешанная: депутаты мажилиса (нижней палаты) избираются по партийным спискам и через одномандатные округа, с 5-процентным барьером для партий. Сенат (верхняя палата) формируется частично путем выборов, а частично – назначением президента, с правом Ассамблеи народа Казахстана предлагать кандидатов.

Бибигуль Аккужина / Фото из архива "НГ"

В декабре 2023 года на совместном заседании коллегии выборщиков сенатором от Костанайской области выбрали исполнительного секретаря областного филиала партии AMANAT Бибигуль Аккужину. Подробнее о том, как тогда в Костанае проходили выборы читайте здесь. В Сенате Аккужина стала членом постоянного Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

В августе 2020 года сенатором от Костанайской области выбрали бывшего заместителя акима Костанайской области Сергея Карплюка. Подробнее о его выборах читайте здесь. В Сенате он стал секретарем комитета по финансам и бюджету.

Читайте также:

Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент Казахстана в очередном Послании народу