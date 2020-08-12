225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате

Выборы депутата сената прошли сегодня, 12 июля, во Дворце молодёжи Костаная. Изначально на ставшее вакантным место в палате Парламента РК претендовали 4 кандидата. Но профессор КРУ им. Байтурсынова Алимжан Бекмагамбетов снял свою кандидатуру.

Остались трое: заместитель акима области Сергей Карплюк, выдвинутый маслихатами Денисовского района и района Б. Майлина, и самовыдвиженцы Павел Коваль и Александр Коростылёв.

Голосовали депутаты областного, городских и районных маслихатов, все - члены партии «Нур Отан». От других партий не было не только депутатов, но и наблюдателей. В этом году на выборы из-за распространения коронавируса не приехали иностранные наблюдатели.

Регистрировать выборщиков начали в 10 утра. Депутаты проходили санитарный контроль, рассаживались в зале через одного, все в масках и перчатках.

Но как только объявили о начале процедуры голосования, идиллия нарушилась - на сцене толпились мужчины и женщины, которые спешили проголосовать, позабыв про социальную дистанцию.

Одной из первых бюллетень в урну опустила депутат областного маслихата, ректор КРУ им. Байтурсынова Алма ДОЩАНОВА.

- Всё прошло очень чётко, нас ещё на этапе подготовки информировали, как будет проходить голосование, - отметила она. – За кого голосовала, не скажу. Когда выбирала, обращала внимание на профессиональный опыт, на сколько он ориентирован на развитие. Большие надежды возлагаю. Надеюсь, если он победит, то поможет налаживать отношения бизнеса и системы образования.

Как сообщили в облизбиркоме, из 301 депутата к голосованию были допущены 275, с остальных сняты полномочия. По факту на голосование пришли 262 депутата, 13 отсутствовали «по уважительной причине».

- По итогам голосования за Сергея Карплюка отдано 225 голосов, Павла Коваля - 18 голосов, Александра Коростылёва - 15 голосов, - сообщил председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр МАНАШКО. – Недействительными признаны 4 бюллетеня. Отмечу - мы подводим итоги голосования. Окончательные результаты выборов и регистрация сенатора будет проведена в Центральной избирательной комиссии.

Депутаты, видимо, так сильно были уверены в победе своего кандидата, что не стали дожидаться итогов подсчёта голосов и почти все разъехались. Итоговый отчёт Малашко выслушали около 20 депутатов.

Фото Георгия ГОВОРОВА