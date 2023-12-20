Совместное заседание выборщиков Костанайской области состоялись сегодня, 20 декабря, на единственном участке, который разместился в Жастар сарайы. Представителя Костанайской области в сенате выбирали 253 депутата маслихатов разных уровней.

Изначально свои кандидатуры выставили четыре кандидата, но руководитель управления финансов Алма Жусупова взяла самоотвод. В итоге в бюллетене значились: главный врач Костанайской районной больницы Алимжан Мирманов, председатель Рудненского маслихатиа Азамат Искаков и исполнительный секретарь областного филиала партии AMANAT Бибигуль Аккужина. Двое последних участвовали в голосовании, так как являются депутатами маслихата: Искаков - Рудненского городского, Аккужина - областного. Хотя все кандидаты - самовыдвиженцы, но все трое - члены правящей партии.

По закону все кандидаты внесли избирательный взнос в размере 1 050 000 тенге.

- Есть проблемы, которые не могут быть решены ни на городском, ни на областном уровне, - объяснил "НГ" свое выдвижение Азамат ИСКАКОВ. - Поэтому я подумал, что нужно выходить на республиканский уровень. Избирательный взнос - это частично мои деньги, частично моей жены и родственников, у которых я занял. Конкуренты у меня серьезные. Я вел свою кампанию. У меня, как у председателя городского маслихата, есть выходы на районные маслихаты. Я проводил встречи с ними через Zoom-конференции. Моя программа, конечно, во многом совпадает с моими конкурентами, потому что проблемы одни и те же. Но у меня большой упор на моногорода, потому что я сам из Рудного. Кроме того, я бы хотел добиться понятной политики в сельском хозяйстве.

- Я объехала все районы и города, провела встречу с выборщиками, - рассказала Бибигуль АККУЖИНА. - Я не видела програмы других кандидатов. Но все мы движемся в одном русле. Не бывает строго персонализированных программ. Поэтому я не вижу ничего удивительного в сходстве наших программ, учитывая, что все они - про Костанайскую область. Избирательный взнос - это мои личные средства. Выборы я считаю конкурентными, так как все кандидаты - самовыдвиженцы.

Председатель областной избирательной комиссии Александр Малашко призывал депутатов подходить по одному и голосовать. Но призыв не был услышан. На сцене концертного зала Жастар сарайы очень быстро выстроились очереди, как к прилавкам с социальными яйцами. Еще более длинная очередь выстроилась возле урны для голосования. Толпа даже перекрыла подступы к большинству кабинок для голосования. Многие пытались сделать фотографии, видимо, чтобы позже сообщить о своем участии в соцсетях, что удлиняло процесс голосования.

Примерно половина пришедших депутатов после фотосессии остались дожидаться оглашения результатов. 253 бюллетеня подсчитали быстро. Пока шел подсчет, депутаты беседовали по телефонам и друг с другом. Наблюдателей на участке не было, поэтому за подсчетом голосов наблюдали только корреспондент "НГ", к которому чуть позже присоединился уже проголосовавший председатель областного маслихата Сайлаубек Ещанов.

Председатель облизбиркома объявил результаты: за Аккужину 193 голоса, за Искакова - 27, за Мирманова - 21 голос. В 12 бюллетенях поставили галочку в графе "Против всех". Эти результаты теперь должна утвердить Центральная избирательная комиссия. Тем не менее, многие депутаты сразу принялись целовать и поздравлять Бибигуль Аккужину с победой.

- Я думаю, это справедливо, - прокомментировал итоги голосования Азамат Искаков.

Корреспондент "НГ" также поинтересовался у Бибигуль Аккужиной, как можно назвать выборы конкурентными, если ее оппоненты не набирают даже 30 голосов и больше похожи на "кандидатов-спойлеров".

- Да, безусловно, выборы конкурентные, а такой разрыв в количестве голосов - это результат моей работы как в агитационный период, так и на областном уровне, - ответила Аккужина. - Я ни в коем случае не считаю своих оппонентов "кандидатами-спойлерами".

Бибигуль Аккужина сменит на посту сенатора Гауеза Нурмухамбетова. Он был избран в январе 2023 года, за бывшего заместителя акима области тогда отдали голоса 212 депутатов. Через 9 месяцев, 22 сентября, указом президента Нурмухамбетов был назначен акимом СКО.

Что говорят депутаты о конкурентности выборов в сенат? Серик МАНАСБАЕВ, депутат маслихата Костаная: - Конечно, выборы конкурентные. Любые выборы до оглашения результатов - конкурентные, потому что каждый человек оценивает свои возможности, участвует. Я участвовал в нескольких встречах с кандидатами, изучал их программу, задавал вопросы. Понятно, что все - партийцы. Но сенатор должен отстаивать интересы всей области, и для меня было важно понять, как именно кандидат осознает масштаб, понимает задачи и проблемы региона, есть ли у него решение этих проблем. Александра СЕРГАЗИНОВА, депутат маслихата Костанайской области: - Ты же видел - на стенде висят три фамилии. Значит, конкуренция создана. Было четыре, но сегодня узнала, что Жусупова сняла себя. Я программы посмотрела, но они ничем не отличаются. Можно я оставлю в тайне, как выбирала своего кандидата? Будет видно по итогам подсчета. Если по-другому посмотреть, есть инертность нашего народа. Почему люди не выдвигались? Была же такая возможность! Надо было прочитать объявление и выдвигаться. Я думаю, если бы было желание, то и 1 млн тенге для взноса они бы нашли. Деньги-то возвратные. Махаббат ЖУТАЕВ, депутат маслихата Костанайской области: - Я считаю, что впервые выборы были конкурентными. Я, правда, не понял, почему еще один кандидат снялся. Видать, место работы конкурентное. Три кандидата, тайное голосование - выборы очень конкурентные. В чем разница между кандидатами? Есть представитель гражданского общества, есть партийный представитель. Я думаю, что хирург - очень конкурентен.

Фото Георгия ГОВОРОВА