Выборы состоялись сегодня, 14 января, на избирательном участке в Жастар сарайы. Все кандидаты оказались связаны с партией "Amanat". Член партии и заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов был выдвинут в сенаторы маслихатами Камыстинского и Федоровского районов. Депутат маслихата города от правящей партии и главный врач костанайской поликлиники №2 Самат Шуменбаев пошел в сенаторы в качестве самовыдвиженца. Таким же путем пошла заместитель исполнительного секретаря областного филиала партии "Amanat" Жанар Куйшинова.

На выборы собрались депутаты со всех районных и городских маслихатов, всего 255 народных избранника. Как сообщил секретарь костанайского областного маслихата, на выборы по уважительной причине не пришли только 8 депутатов.

"НГ" поговорила с некоторыми депутатами о том, чего ждут и считают ли они конкурентными нынешние выборы в Сенат.

- Кандидаты публиковали свои программы в СМИ, а я была на встрече на площадке маслихата с кандидатом Гауезом Торсановичем, где он делился своими программными обещаниями, - рассказала член постоянной комиссии облмаслихата по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, гендерной и молодежной политики Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ. - Встречи проводили и другие кандидаты, но я успела только на эту попасть. Кандидаты в основном по районам ездили и проводили встречи с региональными депутатами. Конечно, мы переживаем за своих и хотим, чтобы наших земляков было больше. Мы все сложные вопросы решаем через депутатов Мажилиса и Сената. У народа существует мнение, что они ничем не занимаются. Хотя сенаторы решают очень много вопросов, продвигая инициативы и меняя законодательство. Конкуренция среди кандидатов есть, у всех равные права. Есть ведь и те, кто считает что у человека из власти меньше потенциал. Хотя я считаю, что у Гауеза Торсановича есть представление, как работает система власти, у него нет иллюзий.

- У каждого кандидата интересная программа, от нашего представителя в Сенате мы ждём поддержки для региона и ее экономики, - добавил депутат маслихата Костаная Евгений СОТНИКОВ. - У каждого своя направленность. Гауез Торсанович больше за аграрное направление, наш коллега Самат Канапьянович за здравоохранение. Но каждый будет работать на благо области. Я не считаю, что эти выборы проходят без конкуренции. Самат Шуменбаев очень известен, многих людей вылечил. А также и... Кушинова, тоже хороший человек на самом деле! Мы с ней не так близко знакомы. Я встречался с кандидатами, задавал очень каверзные вопросы. Например, Гауеза Торсановича я спросил: "А вы все, что обещаете, выполните?".

- Мы встречались с кандидатами, у каждого своя глубокая программа, - отметила депутат маслихата Костаная Елена ВЕНГЕРСКАЯ. - Все мы хотим "Новый Казахстан". Вы говорите, что все кандидаты из "Старого Казахстана". Я тоже в возрасте, но у меня настолько развит патриотизм и опыт, и когда я вижу, как можно ситуацию исправить, согласитесь - опыт важнее молодости! Хотя мне нравится молодежь и ее подходы, ее максимализм.

Нынешние выборы не сильно отличались от предыдущих, которые прошли в августе 2020-го. Тогда сенатором от Костанайской области тоже избрали бывшего заместителя акима Костанайской области Сергея Карплюка. Его кандидатура набрала 225 голосов, другие кандидаты поделили 32 голоса и 4 бюллетеня засчитали испорченными.

Сегодня депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Депутаты общались, смеялись и бросали бюллетени в заветную урну. Весь процесс занял не больше часа.

- Выборы состоялись, все организовано достойно, все предельно ясно, - сказал "НГ" кандидат, главврач и депутат 3-х созывов Самат ШУМЕНБАЕВ. - Я участвовал в выборах, так как накоплен жизненный опыт. Хотелось поменять систему здравоохранения в лучшую сторону, она сейчас в очень тяжелом состоянии. Я посчитал, что нужны системные изменения и парламент может помочь. Проблем много, начиная с кадрового потенциала, системы финансирования здравоохранения. Наши стационары сильно просели в обеспечении. Претензий к выборам у меня нет, самое важное - количество выборщиков - 97%. Мы обеспечили результаты самих выборов.

Подсчет голосов действительно прошел без нареканий. Комиссия подсчитывала голоса открыто и подпустила журналистов прямо ко столу наблюдать за процессом. Мы могли фотографировать, видеть в какой графе галочка.

Жаль, но на эти выборы не пришел ни один наблюдатель - ни от партий, ни от общественных организаций. Подсчета голосов не стал дожидаться каждый второй депутат. И хотя голосовать планировали до 14 часов, к 12 уже все проголосовали и посчитали итоги.

- Число голосов, поданных за каждого кандидата в депутаты: Куйшинова Жанар Талгатовна - 17 голосов, Нурмухамбетов Гауез Торсанович - 212 голосов, Шуменбаев Самат Канапьянович - 22 голоса, - сообщил итоги выборов председатель костанайской областной избирательной комиссии Александр МАЛАШКО. - Число бюллетеней с пометкой "Против всех" - четыре. Недействительных бюллетеней нет.

Фото Ксении РЕБИК