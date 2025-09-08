Токаев отметил, что заказ на инвестиции должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора. Президент считает, что в стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами.

"Она неизбежно ведет к бюрократии, дублированию функций. Вследствие этого работа ведется неудовлетворительно. В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций - первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов. Хочу особо отметить, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства, однако бросается в глаза то, что в наименовании ни одного из государственных органов нет слова "инвестиция". Этот вопрос находится в ведении 3-4 учреждений и не находит своего решения. Потому даю премьер-министру 10 дней на выработку конкретных предложений. Кроме того, поручаю правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций", - сказал глава государства.

Об искусственном интеллекте и цифровой стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально изменить Казахстан в течение трёх лет. Токаев отметил, что стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодёжи.

"Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжёлыми последствиями. Поэтому мною поставлена стратегическая по своей важности задача превращения Казахстана в течение трёх лет в полноценную цифровую страну", - сказал глава государства.

Отдельное министерство искусственного интеллекта появится в Казахстане. Президент подчеркнул необходимость ускоренного принятия закона о Цифровом кодексе.

"Он должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты. Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления, с многократным повышением её прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю необходимым на базе действующего профильного министерства создать министерство искусственного интеллекта и цифрового развития", - заявил Президент.

На базе Национального банка будет создан государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада.

Об особом статусе Алатау

Новым центром деловой активности и инноваций, как отметил Токаев, призван стать город Алатау.

"Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в рамках его недавнего визита в Китай были заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City.

"Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City. Необходимо в течение десяти дней подготовить проект Указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением Правительству", - сказал Токаев.

Затем, в течение не более полугода, в Казахстане следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты.

"Подчеркну, особый правовой статус – не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона – от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами", - сказал Глава государства.

Город, по его словам, будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни.

О возврате активов

Касым-Жомарт Токаев поручил переименовать Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре.

"Поручаю правительству (...) переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Надо сказать, Генеральная прокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов, в казну возвращено около 850 миллиардов тенге. Эти средства направлены на возведение 10 школ и четырёх спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры", - заявил президент.

Президент добавил, что в ближайшее время ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет.

О бережливости

Президент подчеркнул, что в стране существуют проблемы с культурой сбережения природных ресурсов и особенно воды.

"У нас, надо признать, здесь большие проблемы. Как говорится, конь не валялся. Это отдельное направление разъяснительной и даже идеологической работы среди граждан, особенно среди молодого поколения", - сказал Токаев.

Уже сейчас Казахстан сталкивается с дефицитом природной воды, а уровень культуры потребления "оставляет желать лучшего".

Президент подчеркнул, что трепетное, бережное и ответственное отношение к окружающей среде должно стать неотъемлемой частью национальной идеологии.

"Как вы знаете, с прошлого года реализуется общенациональный проект "Таза Қазақстан", объединивший миллионы неравнодушных граждан по всей стране. Благодаря общим усилиям очищено около 860 тысяч гектаров территорий, высажено свыше четырех миллионов деревьев. Если такая активная работа продолжится, то Казахстан станет по-настоящему зеленой страной, что будет прекрасным примером и достоянием будущих поколений", - сказал Глава государства.

Президент Казахстана выразил признательность всем гражданам, принявшим участие в проекте.

"Это яркое воплощение созидательных ценностей и устремлений наших соотечественников. Выражаю признательность всем гражданам, принявшим участие в этой работе, в особенности молодежи. Для укоренения в обществе культуры чистоты правительству следует внедрить единый стандарт экологического просвещения, который охватит все уровни – от школ до вузов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

О транспорте

"Многие граждане высказывают недовольство состоянием вагонов. Важным шагом в решении этой застаревшей проблемы стал запуск в Астане вагоностроительного предприятия. При участии иностранного инвестора будет налажено производство современных пассажирских вагонов, оснащенных по передовым международным стандартам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что в последние годы в стране проведена масштабная работа по обновлению авиационной инфраструктуры.

"В прошлом году были открыты новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. В скором времени завершится строительство новых аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. Начато восстановление аэропорта в Аркалыке. Запуск этих проектов повысит экономическую активность в регионах, создаст новые рабочие места, придаст импульс развитию целого ряда смежных отраслей. Эта работа будет продолжена", – подчеркнул Президент.

Особое внимание, по словам Президента, должно уделяться социально-экономическому развитию Торгайского региона.

Глава государства также акцентировал внимание на развитии воздушных грузоперевозок.

"Несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов. Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов. Этого можно добиться, в первую очередь путем создания Национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров", – отметил он.

Президент подчеркнул, что в условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции сегмент "авиакарго" является высокодоходным и крайне востребованным.

"Мы должны активнее развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей", – сказал Токаев.

Глава государства добавил, что во всем мире активно развиваются беспилотные виды транспорта, включая специальные автомашины и дроны для доставки грузов и посылок.

"Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов. Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача – стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве. Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на Правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета Правительства на специальном заседании", – подчеркнул глава государства.

О госсекторе в экономике

Президент заявил, что госорганизации и компании продолжают "необоснованно плодиться, препятствуя полноценному развитию частных предприятий".

"В стране уже насчитывается почти 25 тысяч организаций с участием государства. Функции и структура большинства из них не выдерживают никакой критики и даже не поддаются логике. Вследствие укоренившейся практики, когда коммерческие формы чрезмерно применяются для решения некоммерческих задач, в стране растут разного рода издержки, множатся корпоративные органы, теряется фокус на реальном результате", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с правительством подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора.

"Если потребуется, готов издать соответствующий Указ. Кроме того, правительству необходимо обновить закон о государственном имуществе, закрепив четкие границы участия государства в экономике, допустимые правовые требования к управлению", - заявил Токаев.

О барьерах для бизнеса

Глава государства отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс в сфере госуслуг для граждан, для бизнеса сохраняются серьезные бюрократические барьеры.

"Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг для граждан, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, цифровизация не выполняет своего предназначения. Ситуацию нужно срочно менять, в первую очередь в сфере налогового администрирования. Комитет госдоходов обязан стать флагманом цифровизации среди государственных органов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков. Эти системные шаги нацелены на создание принципиально новой, сервисной модели взаимоотношений государства и бизнеса", – сказал Президент.

Он подчеркнул, что новый Налоговый кодекс должен стать не просто изменением правил, а шагом к формированию новой налоговой культуры.

"Новый Налоговый кодекс должен не просто изменить нормы и процедуры, а сформировать новую ментальность налогоплательщиков, основанную на честности и прозрачности. Государство будет защищать интересы добросовестных плательщиков, направляя их налоги на развитие страны. Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться обществу в виде качественных государственных услуг, инфраструктуры, мер господдержки", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что важным инструментом защиты бизнеса от избыточных проверок должен стать

"Доля малого и среднего бизнеса в ВВП уже приблизилась к 40 процентам, а в структуре занятости – почти к 50 процентам . Это неплохие показатели. Но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни. Не секрет, что из более двух миллионов действующих субъектов малого бизнеса производством занимаются менее шести процентов. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но оптимизма не вызывает", - сказал Токаев.

Он напомнил, что в прошлом году подписал Указ "О мерах по дальнейшей либерализации экономики", который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес.

"Но Указ полностью не выполняется. В повестке дня по-прежнему стоит вопрос оживления предпринимательской инициативы, поэтому следует модернизировать правовую базу. В стране действует 21 кодекс и более 300 законов. Они перегружены поправками, которые зачастую противоречат друг другу и, в конечном счете, тормозят развитие бизнеса", - сказал Президент.

Глава государства проинформировал, что на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) будет создан Центр регуляторного интеллекта, задачей которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений.

"Надо заниматься не усложнением законодательства, а его адаптацией к нуждам предпринимателей и усилением персональной ответственности министров и акимов за результат. Мне поступают сигналы, что государственные органы по-прежнему принимают максимально жесткие административные решения в отношении бизнеса вместо предупредительных мер. Это недопустимо", - сказал Токаев.

Президент отметил, что важным инструментом защиты бизнеса от избыточных проверок должен стать Реестр обязательных требований. Он потребовал ускорить его полноценное внедрение с дополнительной ревизией норм на соответствие Предпринимательскому кодексу".

О футболе

Лидер Казахстана высказался о приватизации футбольных команд во время ежегодного послания.

"Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это я им выражаю благодарность, но коммерциализацию футбола нужно продолжать. Без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развития. Профессиональный спорт нужно рассматривать как бизнес-индустрию, которая приносит солидный доход", - заявил глава государства в своем послании народу Казахстана.