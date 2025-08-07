Посетительница напала на сотрудницу в Костанайской областной больнице. Полиция начала расследование
Андрей СКИБА
Инцидент с участием посетительницы и сотрудницы регистратуры произошёл сегодня, 7 августа, около 12:30 в приёмном покое Костанайской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения акимата Костанайской области.
Фото из архива "НГ"
По предварительной информации, во время эмоционального диалога на повышенных тонах женщина в порыве агрессии применила физическое воздействие в отношении сотрудницы учреждения.
- По факту произошедшего незамедлительно были уведомлены компетентные органы, - сообщили в управлении. - Руководством больницы начато внутреннее служебное расследование для объективного выяснения всех обстоятельств.
Ведомство подчёркивает: агрессия в отношении медработников недопустима. Безопасность сотрудников и пациентов остаётся безусловным приоритетом для системы здравоохранения области. В больнице заверили, что учреждение продолжает работу в штатном режиме.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по факту побоев начато досудебное расследование в рамках уголовного законодательства.
- Обе стороны конфликта были доставлены в городское Управление полиции, - отметили в ДП. - В настоящее время проводятся опросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В полиции также подчеркнули, что сотрудник, дежуривший в больнице, своевременно вмешался и предотвратил развитие конфликта.
Напомним, 17 июля, в Костанайской областной больнице уже происходил похожий, серьёзный инцидент. Тогда пациент ударил врача-хирурга в приёмном отделении, требуя приёма вне очереди. Пострадавший - врач Антон Кистанов с тяжёлой черепно-мозговой травмой был госпитализирован, а 18 июля санитарной авиацией доставлен в Астану. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, с положительной динамикой.
Известно, что на данный момент врача выписали из больницы и теперь он продолжает амбулаторное лечение.
Подозреваемый Аблайхан Саренжепов по решению суда арестован до 17 сентября. Его действия квалифицированы по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
