Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.

Полиция выводит Саренжапова из Костанайской областной больницы/Фото из архива "НГ"

34-летний Саренжепов - уроженец Костанайской области, проживающий в Акмолинской. Имеет несколько судимостей. Саренжепов сообщил суду, что у него больные родители,маленькие дети. Следствие ходатайствовало о его содержании под стражей до 17 сентября.

Суд санкционировал 2-месячное содержание под стражей Аблайхана Саренжепова. Аргументируя применение к нему меры пресечения, связанной с именно с содержанием под стражей, следственный судья Батырбек Кудабаев отметил, что подозреваемый имел погашенные судимости, неоднократно привлекался к уголовной, административной ответственности. А так же на то, что он может скрыться. Постановление следственного суда может быть обжаловано в течение трех дней с момента принятия.

В пресс-службе ДП Костанасйкой области также сообщили, что в настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор.

- По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках законодательства. Действия задержанного квалифицируются по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в ведомстве.

Сейчас он пребывает в статусе подозреваемого, а 17 июля был задержан в областной больнице, где на приёме нанёс удар хирургу Антону Кистанову. Врач с тяжёлыми травмами головы находился в реанимации Костанайской областной больницы, где работал..

Вчера, 18 июля, пострадавший был санавиацией доставлен в столичный Центр экстренной медицины. До этого времени он с тяжёлыми травмами головы