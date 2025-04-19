18 апреля Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого с блеском провела незабываемое мероприятие с 18:00 и до самой полуночи.

Горожане всех возрастов окунулись в атмосферу праздника: музыкальный квартирник, захватывающий библиоквест, спортивно-литературные мероприятия, книжная выставка и т.д. Юные искатели приключений разгадывали шифры, раскрывали тайны и находили ответы на загадки, а взрослые, увлеченные творчеством, создавали ароматизированные свечи на мастер-классах и играли в настольные игры.

Презентацию своей книги «Там, где течет Тобол» провел молодой писатель Абай САГИЕВ.

- Я приехал из Астаны презентовать книгу, - поделился автор. - Книга о Костанайском крае, но охвачена и Тургайская область. По воле судьбы оказался здесь. И ни о чём не жалею. Я полюбил костанайцев. Для меня этот город - второй дом. Впервые на подобном мероприятии. Впечатления очень классные, приятные. Столько творческих людей! Радует, на самом деле. Даже проживая в Астане, я, к сожалению, не наблюдал подобное. Поэтому костанайцы молодцы, ценят свой город, культуру. Продолжайте в том же духе, и Костанай будет процветать так же, как сейчас. Искренне всех благодарю.

Гостей мероприятия сопровождала чарующая мелодия "души казаха" - домбры

"Библионочь" дополнили музыкально-поэтическим квартирником, где авторы щедро делились сокровенным: звучали как собственные строки и мелодии, так и кавер-версии. В этот вечер слушателей покоряли местные поэты Евгений Демидович, Марат Капашев и самобытный автор-исполнитель Андрей Антонов, чьи песни лились прямо из души. Особый восторг вызвали гости из Рудного, вдохнувшие новую жизнь в легендарные песни группы "Кино". Зрителей собралось множество, и каждый погрузился в мир тепла и вдохновения.

Также были представлены редкие краеведческие издания об истории нашей области. 17 книг вошли в национальный реестр национально-культурного достояния Республики Казахстан. Все они отсканированы и выставлены на сайте Костанайской областной библиотеки и Академической библиотеки РК. Интересная книга «Переселенцы-арендаторы Тургайской области». Были представлены коллекции факсимильных и репринтных изданий, кириллических на старославянском языке, а также коллекция миниатюрных книг. Особое место занял Коран, - оригинал начала XX века.

Мастер класс по войлоку и картины из шерсти расположились в отделе литературы по искусству.

Картины из войлока, созданные Ибагуль Барсакбаевой

- Меня пригласили принять участие, - рассказала художница по войлоковалянию Ибагуль БАРСАКБАЕВА. - Библионочь несет познавательный характер. Мы ведь посещаем библиотеку, берем книги, а тут открываются широкие возможности: картины, ремесленники принимают участие, также можно посмотреть редкие книги и проводятся тематические вечера. Я каждый год хожу на библионочь, на ночь в музее. Мне нравится. Для меня это имеет большое значение, потому что узнаю много нового. Ну и плюс общение и встреча со своими знакомыми.

"Юрта судьбы" Жалмауыз Кемпир (в мифологии казахов и кыргызов - демоническое существо в образе старухи - "НГ") где шуточные предсказания сплетались с гаданиями по книгам, перьям и камням, манила к себе будто магнит. Около десятка женщин и девушек, завороженные таинственной атмосферой, с нетерпением ожидали своей очереди, с любопытством вглядываясь в движения гадалки, словно стремясь разгадать секреты, таящиеся за пеленой будущего.

Гости "Толстовки" участвуют в библиоквесте «В поиске книжных сокровищ: шифры, тайны, загадки»

- Библионочь - это всегда праздник для души! - с улыбкой и восторгом, - поделился гость мероприятия Серик САРСЕНБАЕВ, - Сегодня здесь яблоку негде упасть! Какое буйство красок, глаза разбегаются от обилия интересного. Стараюсь не пропускать ни одной библионочи. Успел и в мастер-классах поучаствовать, и в шахматы поиграть. Хочу пожелать костанайцам вдохновения и всего самого светлого! Организаторам - огромная благодарность за чудесный вечер. Пусть такие яркие события происходят не раз в год, а гораздо чаще!

Читатель года". Экспозиция от участников Американского уголка "Толстовки"

Целью мероприятия является развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха.

Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

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