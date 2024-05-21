"Библионочь" в этом году провели на месяц позже, чем обычно. Каждый год ее посвящают Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля. Директор библиотеки им. Толстого Дариха Дюсибаева пояснила "НГ", что перенос связан с паводком. Из-за этого мероприятие библиотекарей организовали в один день с акцией "Ночь в музее", которая сильно ужалась в масштабах из-за ремонта главного здания областного историко-краеведческого музея.

Вечером 17 мая в библиотеке им. Толстого на удивление было совсем не многолюдно. В этом году "Библионочь" посвятили Великому шелковому пути в честь года туризма Казахстана в Китае. С одной стороны, это плохо, так как интерес горожан к акции сильно снизился. С другой, в этом году обошлись без давки на лестницах и протискиваний в коридорах.

По традиции "Библионочь" открыла для посещения самый нижний этаж, где расположено огромное книгохранилище. Здесь можно было сыграть в викторину о двух странах и посмотреть подшивку газет 40-х годов прошлого века.

Хотя многие спускались сюда все же за атмосферой: желтый свет, длинные коридоры из стеллажей....

Актеры студии «Star kids» вновь подготовили для гостей библиотеки иммерсивный театр. Но вместо прошлогодних танцев с Еленой Малышевой юные актеры изображали торговев восточного базара, предлагая зрителям придумать необычное применение для их товаров. Так шелковая ткань силой воображения становилась парусом корабля, повязкой пирата и теплым покрывалом.

Викторины, кажется, любимый вид развлечения у библиотекарей. Их было очень много. Для одной из них, как и в прошлом году, соорудили колодец из книг и деревянных досок.

В Американском уголке волонтерили ученики лицея «Билим-инновация». Они подготовили несколько химических опытов. А еще все желающие могли попробовать вырезать лотос, посмотреть на процесс производства бумаги и нарисовать иероглифы.

- Мы своим опытом хотели показать что происходит с нашими зубами от разных напитков, - рассказал 9-классник Ахмет БУЛГУБАЕВ. - Вместо зубов, правда, используем обычные яйца. К примеру, от «MaxiЧая» скорлупа треснула, поменяла цвет. То же самое - от CocaCola. То, что разные напитки могут влиять на нашу эмаль, поняли как раз во времена Великого шелкового пути.





В музее редкой книги показывала экспонаты библиотекарь Светлана КАБИЕВА. Здесь гордятся не только фолиантами позапрошлого столетия, но и книгами, подаренными авторами с их автографами. Например, книга Чингиза Айтматова с его дарственной надписью, сделанной в 1994 году.





- Мы эти книги не выдаем, и наш фонд обычно закрыт для читателя, но во время «Библионочи» ненадолго открываем наши двери, - поясняет Кабиева. - А еще мы здесь подготовили китайскую чайную церемонию. Напитком мы вас, к сожалению, не угостим. Сами понимаете, влага плохо влияет на книги, которые должны храниться строго по протоколу. Но у нас есть столик, любезно предоставленный одним из ресторанов. Он действительно старинный и привезен из Китая. Посмотрите, как все продумано: есть, куда слить остатки чая, есть совсем маленькие чашечки, из которых можно сделать всего один глоток. Китайцы считают, что когда чай настоится, он раскрывается именно в таких маленьких кружечках.





Для любителей моды организовали сразу два показа нарядов. На втором этаже дефилировали девушки в современных нарядах. Агентство «Напоказ» пригласило женщин разных возрастов, чтобы они могли примерить платья и побыть настоящими моделями.





А на первом этаже модели салона проката костюмов показали национальные наряды народов Востока.





- Это показ коллекции Китай-Корея-Япония, - рассказала руководитель салона Алена СЕМЕНОВА. - Нас пригласил отдел искусства. Часть коллекции привезена из Китая - например, традиционный свадебный костюм. Часть сшили наши костанайские кутюрье.

Гостей акции учили китайской грамоте, пели для них традиционные казахские песни, показывали кукольный спектакль и угощали сластями.





Надо сказать, что костанайцы, с которыми нам удалось поговорить, остались мероприятием довольны. Они с радостью участвовали в викторинах, бродили по коридорам и даже играли на пианино, установленном на втором этаже.

В картинной галерее, куда на время ремонта переехала «Ночь в музее», программа тоже очень сильно сжалась. Еще свеж в памяти прошлогодний розыгрыш призов, вокруг которого строился весь праздник. Но и без него музейная акция нашла своего зрителя. Особенно много фотографий костанайцы сделали на выставке картин Андрея Арискина. «НГ» рассказывала о ней в конце апреля, обязательно посмотрите наше видео.





На втором этаже гостей ждал «мини-экзотариум» с пауками-птицеедами, амфибиями и рептилиями, особенно привлекающими детей. А для взрослых в соседней комнате разместили несколько павильонов с «выставкой цветов». Знающие люди подсказали нам, что среди фикусов и гераней можно отыскать особо ценную бразильскую бугенвиллию, редкий для нашего края цветок.





- Бугенвиллия, или бразильская лиана, обычно растет в странах с теплым климатом (Турция, Египет, Вьетнам), а еще она прекрасно живет у меня на подоконнике, в центре Костаная, - рассказала «НГ» Евгения КОЗЛЕНКОВА. - Дома тепло. У меня южные окна, этого хватает. У меня около 500 цветов, поэтому только на полив каждый день трачу до трех часов. Но в целом бугенвиллия не очень прихотлива. Она может до 8 м вырасти, но я их вовремя обрезаю.

Многие гости «Библионочи», обойдя три этажа библиотеки, все же находили в себе силы дойти до соседнего здания картинной галереи. Поэтому две акции менялись посетителями. Но все ж, хочется, чтобы в следующем году трудности прошли, и акции организовали с размахом отдельно друг от друга. Уж очень они нравятся костанайцам, каждая по своему.

Фото Георгия ГОВОРОВА





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