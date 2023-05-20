Акция "Ночь в музее" прошла вечером четверга 18 мая. В этом году организаторы разделили мероприятие на две части: развлечения для детей и основная программа.

Участники беспроигрышной лотереи покупали последние билеты уже во время акции

- У нас сегодня праздник - Международный день музеев, к этой дате мы с 2014 года готовим такую интерактивную акцию, - рассказал "НГ" директор Костанайского областного историко-краеведческого музея Батырхан ЖУМАБАЙ. - Мы позаботились о детях, начали акцию раньше специально для них. Благодаря спонсорам смогли угостить детей бесплатным мороженым. С 19 часов началась основная программа: выставки, экскурсии и уникальные мероприятия. У нас можно сделать лучшие фотографии. Две фотозоны: в этностиле и в стиле городского жителя. В "трактире" угощают бесплатными баурсаками. Конечно, наш коллектив очень старался, мы стараемся донести мысль, что музей - не просто склад древностей, а живой организм.

Организаторов немного подвела погода. Из-за дождя пришлось отказаться от уличной программы и развернутая юрта, где планировали воссоздать уют кочевых казахов, пустовала. Зато внутри музея отдыхать было некогда.

В главном холле выступали артисты - пели, танцевали. Но какой концерт в музее без настоящих древностей? Кадырбек КИЫСХАН сыграл на кобызе, который, по оценкам историков, изготовлен в конце 18-го - начале 19-го века. Он 20 лет хранится в фонде музея, и на акции спустя десятилетия вновь радовал костанайцев музыкой.

- Он раньше стоял, как экспонат, а мы взяли конский хвост, я его обработал и использовал, как струны, - рассказал музыкант. - На кобызе играю уже 23 года, но на таком инструменте - впервые. Я не репетировал, все это - импровизация. Наш экспонат - это шаманский кобыз, он труднее современного кобыза. Но когда играешь - как будто уходишь в транс. У музейного кобыза верхняя часть чуть болтается. Если еще настроить, гораздо лучше звучать будет.

Дальше - почти как в сказке. Идешь направо - набредешь на торговые ряды с поделками ручной работы. Здесь же вас за 1 000 тенге научат и помогут изваять поделку из глины.

- Ко мне подходят люди и сами выбирают, что они хотят лепить, - объясняет педагог студии "Оркен" Ольга ЛУКОВЕНКО. - Получившееся блюдце или фигурку гость может забрать с собой. И когда они подсохнут, поделку можно красить. В основном дети лепят грибочки и кружечки. Был мальчик, который слепил себе дерево. Многие дети предлагают слепить популярную игрушку - Хагги Вагги. Это сложно, но дети очень продвинутые и схватывают все на лету. Фигурки маленькие, поэтому на одну уходит примерно 10 минут.

Идешь налево - тебе предскажут судьбу в антураже избы переселенцев.

- Это гадания в шутливой форме, - поправляет методист-историк Евдокия СУРЯДНОВА. - Из шкатулки заветной можно взять пожелания и прочесть. На столе лежат карточки. Самое интересное - уже 6 человек, которые вытаскивали карты с самолетом или морем, после этого признавались, что уже купили билеты и скоро правда полетят к морю. Если кто не доверяет карточкам, у нас есть мешок с пшеницей. Внутри разные предметы, которые тоже указывают будущее. На прошлогодней акции из мешка две пары вытащили ключики, а через время купили квартиры. Я только рада за них!

Путь прямо вел к лестнице на второй этаж. Помимо экспонатов наверху взрослые и дети любовались живыми ящерицей, пауками, тараканами и питоном. Большую часть живности на акцию привез местный зоомагазин.

Питона принес костанаец Александр СОЛОВЬЕВ.

- Я увлекаюсь рептилиями и рыбами. Если получается, то развожу их, - рассказал он. - Питону моему 2,5 года. Родился у меня в квартире. Питон, получается, костанаец. Кормлю его грызунами, я их сам развожу. У детей сегодня масса эмоций, все хотят его потрогать.

В зале Великой Отечественной войны организовали экскурсию с закрытыми глазами. В течение 15 минут можно слушать экскурсовода, трогать некоторые экспонаты, нельзя только смотреть на них. В зал запускали группами по 10-15 человек. Каждому завязывали глаза. Важное правило – держать друг друга за руки, чтобы не теряться и не отходить от экскурсовода.

- Мы хотим, чтобы люди смогли воспринимать по-другому то, что им давно известно, - рассказала «НГ» Евгения НИКОЛЕНКО. – Для людей это необычно. Тема большинству знакома, поэтому важно освежить восприятие. Например, мы останавливаемся возле дневника красноармейца из Кустанайской области Сергея Варапаева. Он попал в плен в первые годы войны. В концлагере втайне вел свой дневник. Варапаев немного не дожил до освобождения, умер от туберкулеза. Красноармейцы нашли его дневник и отправили его в качестве доказательства в Нюрнберг. После суда дневник отправили маме Сергея, а она передала его в наш музей. Сегодня я не только рассказывала про судьбу красноармейца, но и включала аудиозапись с начитанным письмом из этого дневника.

Кульминацией «Ночи в музее» стал розыгрыш «Беспроигрышной лотереи». Всего продали 250 билетов по 3 000 тенге за каждый. Последние раскупили уже во время акции.

Розыгрыш начался с опозданием на полчаса - долго выносили подарки. Огромная толпа собралась в холле музея. Помещение плохо проветривалось, поэтому было душновато. Да и лотерея явно затянулась - примерно с 22.30 до 01.30. Наверное, фраза «футболка белая», которую чаще всего произносил ведущий, объявляя приз, еще долго будет являться по ночам участникам.

Дети тянут руки, чтобы помочь участнице лотереи вытянуть билетик с названием приза

Среди дорогих призов можно отметить термопоты, несколько билетов на концерт розы Рымбаевой в Костанае, беспроводные наушники и набор посуды. Самыми дорогими были билет на концерт Валерия Меладзе, по словам ведущего, за 80 000 тенге, и телевизор.

Билет на Меладзе выиграл школьник Альмухаммед Смагулов. Правда, увлекается он другой музыкой, поэтому приз подарил маме. Айжан СМАГУЛОВА не сразу поверила в свою удачу и визжала от радости.

- Мы вчера купили два билета, - рассказала Айжан. – Сначала нам выпала футболка белая. А пока я ходила покупать пирожки для сына, он вытащил билет на Меладзе.

Заранее два билета купила и Нина ХОХЛАЧЕВА. Один для мамы, другой для себя. Первый принес крем для тела, а второй, № 103, телевизор.

- Если честно, я невезучая, - сказала девушка. – А в музее неожиданно фортуна повернулась ко мне. У меня уже есть один телевизор. Этот, наверное, повесим на кухне.

Корреспонденты «НГ» оказались не самыми удачливыми - нам достались кружка и футболка белая. Некоторые участники лотереи смотрели розыгрыш онлайн и придут за призами позже.

Фото Георгия ГОВОРОВА