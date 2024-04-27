Экспозиция под названием «Преображение света» расположилась на первом этаже экспозиционного зала областного историко-краеведческого музея, который костанайцы просто называют картинной галереей. Наблюдательные посетители галереи, заметив затемнение на окнах зала, поняли, что на этом вернисаже их ждёт необычный сюрприз.

29 картин, представленных на выставке, написаны акриловыми красками с флуоресцентными пигментами. Если смотреть на эти работы при дневном свете, они выглядят как самые обычные картины. Но, стоит на них попасть ультрафиолетовому излучению, краски начинают светиться, что придает работам волшебный вид.

"Фантазия № 1", холст, акрил

К открытию выставки было подготовлено не только затемнение, но и смонтирована УФ-подсветка. В Костанае такую экспозицию зрители видят впервые. Кстати, за её создание отдельное спасибо надо сказать работникам галереи, столкнувшимся с необычными задачами и выполнившими их безукоризненно.

"Прогулка с дельфином", холст, акрил

- Такой выставки не то что у нас, но и во всей республике не было,- сказал председатель правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. – Многие, я уверен, не видели живописи с таким эффектом. Я знаю, как долго Андрей готовился к этой выставке и сегодня не только автора можно поздравить с открытием выставки, но и горожан, которые воочию увидят этот сплав творчества и технологии.

Для автора, за его 30-летний творческий путь, это уже шестая персоналка, но первая, где он все работы выполнены с применением флуоресцентных красок.

- Не мастер я говорить, - признался член союза художников РК Андрей Арискин. – Я давно уже ни с кем не разговариваю, либо работаю, либо пишу. За меня говорят мои работы. Предлагаю просто окунуться в чистую иллюзию света.

Когда в зале выключился верхний свет и включилась УФ-подсветка, зрители будто погрузились в фэнтезийный мир, словно мгновенно переместились во вселенную романов Урсулы Ле Гуин. Сами же люди стали похожи на персонажей фильмов «Трон»: флуоресцировали белые детали на одежде, покрытые лаком ногти и улыбки обладателей фарфоровых зубов. Посетители галереи по-детски искренне выражали свой восторг и старались запечатлеть увиденное на фотографиях. Впрочем, фотоснимки не способны передать флуоресцентный эффект в полной мере, эти картины надо смотреть «вживую».

"Влюбленная парочка", холст, акрил

Андрей Арискин окончил Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша по специальности художник-оформитель. Его дизайнерская ипостась явно отражена в этой экспозиции, ведь любая из представленных работ – это великолепная интерьерная картина. Но, далеко не каждый может позволить себе приобрести такую роскошь, а вот посещение галереи доступно всем.

"Зеленый мир", холст, акрил



Выставка «Преображение света» будет работать месяц. Но, поторопитесь с посещением, ведь вам непременно захочется прийти на эту выставку второй, а то и третий раз.

Фото Ксении РЕБИК