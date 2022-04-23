Несколько десятков человек вечером 22 апреля собрались возле лестницы центрального входа в областную библиотеку имени Льва Толстого. Они выстроились полукругом, ожидая старта акции «Библионочь-2022». Мероприятие для Костаная не новое, но два года из-за пандемии откладывалось. Теперь же сотрудники главной библиотеки города постарались восстановить размах «Библионочи».

Несколько творческих номеров оказались для гостей обязательными к просмотру. Открывал мероприятие флешмоб, организованный молодежным крылом партии «Аманат», - подростки и дети в желтых и зеленых накидках станцевали под музыкальное попурри.

После нескольких торжественных речей горожан пригласили пройти в библиотеку. Толпясь в холле, первым счастливчикам удалось рассмотреть эко-дефиле. Его модели надели одежду исключительно из хлопка и льна.

- Наше дефиле будет очень символичным, потому что в год ребенка дети выступают в стиле эко, - рассказал «НГ» ученик 29 школы Костаная Игорь ГРИЦЕНКО. – Наши костюм из материалов, которые не вредят никак природе. Готовили дефиле не долго, все-таки мы давно выступаем. Но все равно было очень страшно, человеческий фактор. Вроде бы выступление прошло прекрасно.

Участники дефиле даже спели песню «Ассоль». На этом общая программа завершилась и каждый мог выбрать занятие по душе. Все три этажа библиотеки и подвал были наполнены экскурсиями, перфомансами, квестами и конкурсами. Эту библионочь решили посвятить экологии.

- В этом году мы взяли экологическую тематику, потому что считаем ее актуальной, - объяснила директор библиотеки Толстого Дариха ДЮСИБАЕВА. – Проблемы экологии сейчас обсуждают во всем мире. Кроме того, 22 апреля считается днём Земли. А вообще мы "Библионочи" проводим к всемирному дню защиты книги и авторского права – 23 апреля. Надеемся, что будет интересно. Активно готовились месяц, в последние дни мне даже в полночь звонили и уточняли детали акции.

Экоактивистка Ольга ЧИЧУЛИНА использовала библионочь, чтобы напомнить гостям (а кому-то впервые рассказать) о скандале вокруг неправильной утилизации отходов костанайских убойных цехов. Девушка нарядилась в костюм духа животного, поставила перед дверьми библиотеки кресло, а вокруг раскидала остатки мяса и имитацию денег. На картонной коробке короткая надпись: «Требуйте ясности».

- Я решила посмотреть сколько я смогу просидеть с закрытыми глазами, имитируя то, что я не замечаю, что мясо валяется вокруг меня, - отметила Чичулина. – Все это, конечно, посвящено делу, которое расследует "Казэкопатруль". Дело не должно быть замято. Мне удалось просидеть час, и я слышала, как кто-то из проходящих вспомнил, что читал об этом скандале в СМИ.

Внутри библиотеки подход к рассказу о проблемах экологии был не только творческий, но и научный. Наурызбек БИРМАГАМБЕТОВ из экоклуба "Neco" на практике показывал, какой захватывающей может быть экология.

- Мы рассказывали, как вести экологический образ жизни, какие виды эковолонтерства есть в нашем регионе, как привлекать средства на реализацию экопроектов, - рассказал Бирмагамбетов. – Наш мастер-класс делится на три части. Сначала мы на практике посмотрели, как и зачем выращивать червей, показали как измерить качество овощей и фруктов. Могу сказать, что купленные в костанайском ТЦ овощи по нитратам нормы не превышали. А в-третьих, мы учились создавать книги на черновиках, на старых листах формата А4.

По традиции только раз в году участникам «Библионочи» разрешают спуститься в книгохранилище. Несколько ярусов полок с самыми разными книгами и подшивками - здесь бы в прятки сыграть. Но в большинстве своем гости рассматривали антураж этого маленького бункера, где совсем не ловит интернет.

- Мы же с людьми не работаем, открываемся только раз в году, - говорит руководитель отдела хранения основного фонда библиотеки Лариса МЕЛАНЧУК. – Наш отдел занимает 1 000 квадратных метров, у нас в запасе больше 330 000 книг, газет и журналов. Это основной фонд нашей библиотеки. Здесь все книги на своем месте, выстроены так, чтобы быстро найти их по первому запросу. Конечно, мы переживаем, что наши гости ненамеренно, передвинут какую-то книгу. Но ничего страшного, наши сотрудники позже пройдут и наведут здесь порядок.

Театральная студия Star kids подготовила для костанайцев иммерсивный спектакль «Береги природу». Его особенность в том, что зритель вовлечен в спектакль, непосредственно участвует в действии вместе с актерами.

- При нас доставали рюкзаки, в которых был мусор и пластик, который кидают, якобы, в лесу, - делится впечатлениями ученица 8 класса школы-лицея №1 Виктория ЛАТА. – А потом приходят животные и учат нас, что мусорить в лесу плохо. Мы смеялись, потому что мы уже не маленькие дети и можем серьезно относиться к этой проблеме. Но было интересно. И было бы ужасно, если этот мусор разбрасывали не в театре, а где-то на природе.

Как правильно сортировать мусор учили и в американском уголке библиотеки. Здесь эко просвещение проводили в форме квеста. Участники делились на две команды и выполняли разные задания. Организаторы подчеркивают, что их квест проходил без использования бумаги. Мусор сортировали на экране монитора, а рисовали только на доске мелом. Некоторые задания были на английском языке. Свои знания иностранного можно было также показать в общении с носителями языка. Рядышком свои научные экопроекты презентовали ученики школы «Озат».

- А еще у нас свободная фотозона с символами США – статуей Свободы и дядюшкой Сэмом, - рассказала координатор американского уголка Камажай АЗАТКЫЗЫ. – А вечером к нам придет спикерка и экоактивистка, которая подготовила научно-популярную лекцию о том, как правильно сортировать мусор.

Еще больше внимания костанайцев привлек квест от библиотеки Алтынсаринского района. Свой квест они посвятили сказкам. Участники отгадывали загадки, проговаривали скороговорки, преодолевали «болото». Тех, кто доходил до финала, угощали вкусным чаем.

Фиточай предлагали попробовать всем желающих на третьем этаже. Здесь развернулась экспозиция Наурзумского заповедника. Основная часть – это фильм и рассказ о природных богатствах Наурзума. Здесь же можно было заварить свой чай с травами, которые растут на территории заповедника. А еще детей и взрослых учили, как правильно отдыхать на природе, – в основном это водилось к правильному использованию спального мешка.

- Мешок очень удобный и слишком теплый, наверное, даже зимой в нем не замерзнешь - говорит воспитанник музыкальной школы №1 Талгат ЛАТЫПОВ. – Я успел пройтись по разным выставкам и квестам "Библионочи". Перед мешком участвовал в викторине. Смог рассказать, что Наурзумский заповедник был создан, чтобы защитить исчезающие виды флоры и фауны.

Еще на третьем этаже можно было встретить секретаря посольства Индии, который презентовал книги о индийской культуре.

На «Библионочи-2022» в общем было больше 80 маленьких мероприятий, где можно было посмотреть, поучаствовать, попробовать и изучить. Организаторы сразу пообещали: несмотря на то, что сама акция должна закончиться в 23 часа, библиотека в эту ночь будет работать до последнего посетителя.

Фото Георгия ГОВОРОВА