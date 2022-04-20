Скандал вокруг отходов костанайских мясокомбинатов вышел на республиканский уровень

Экоактивисты обвиняют в неправильной утилизации биологических отходов несколько костанайских убойных цехов: ТОО «Аян Озат», ТОО «Карасу-Ет», ТОО «Север Ет» и ТОО «Костанай Агро Продукт». А также требуют проверить ТОО «Горизонт-2012» - владельца полигона ТБО, куда якобы вывозили эти отходы. На основании этих заявлений депутат мажилиса направил запрос в правительство и Генпрокуратуру с предложением провести срочную проверку полигонов во всех регионах. Очередной виток этого скандала может пройти уже в суде. А пока попытаемся разобраться в аргументах его сторон и в позиции госорганов.

Отходы убойных цехов на полигоне ТБО/ Кадр из видео экоактивистов



Два года дежурств

Согласно приказу министра сельского хозяйства РК от 6 апреля 2015 года «Об утверждении Правил утилизации, уничтожения биологических отходов», такие отходы не должны утилизироваться в водоемы, мусорные контейнеры, исключен вывоз на свалки и полигоны для захоронения.

Фиксация незаконного сброса биологических отходов / Кадр из видео экоактивистов

Рудненские волонтеры на протяжении двух лет отслеживали, как утилизируются биологические отходы в Костанайском районе.

Экоактивист Саян Ещанов: «Заводы размещены в черте населенных пунктов» / Фото Ивана ЛЕЩЁВА



- Вот это видео мы снимали на протяжении двух месяцев, - показывает «НГ» запись экоактивист Саян ЕЩАНОВ. - Фиксировали, как машины из убойных пунктов направляются на полигон, где привезенные отходы вываливают в кучи, которые разбираются людьми или закапываются. Это актуальный вопрос, который уже поднимался не раз. Беспокоят два основных момента. Первый - вывоз отходов не пойми куда и нарушение эпидемиологического закона. Второй - заводы размещены в черте населенных пунктов с нарушением норм санитарно-защитной зоны - должно быть 1 000 м от жилых домов. В конце марта я встречался с руководителем департамента экологии, он подтвердил, что такие действия незаконны и необходимо написать заявление, чтобы дать делу ход. Планируем подать электронное заявление.

Ещанов поясняет: решили сначала обратиться в СМИ, «чтобы не удалось все замять». Своими силами провести расследование, зафиксировать факты нарушений, чтобы предоставить достаточное количество доказательств, а уже после этого писать заявление с просьбой провести комплексную проверку всех мясоперерабатывающих комбинатов. Потому что такие действия могут привести к росту инфекционных заболеваний среди людей и животных, загрязнению окружающей среды.

- Все, что можно переработать, должно перерабатываться, - прокомментировал ситуацию экоактивист, инспектор ОО «Каз Эко Патруль» Максим ФРОЛОВ. - Если этому следовать, то можно прийти к уровню европейских стран, где 80-95% отходов получают вторую жизнь. Они должны попадать в цикличную экономику, а не просто закапываться в землю. Ранее сталкивался с проблемой со свалок строительных отходов. В какую отрасль сейчас ни погрузись, у нас везде бардак.

Фролов пытается выстроить систему переработки отходов, открывая пункты приема вторсырья. Планируют ставить баки для раздельного сбора мусора. В Алматы увидел, как перерабатывают хлебобулочные изделия в комбикорм для скота.

- Взял это на заметку, но думаю, что только хлеб - как-то слабовато, - говорит Максим. - В октябре я участвовал в конкурсе по обучению экобизнесу. Создал проект по переработке пищевых отходов методом экструдирования (способ обработки сырья, при котором оно подвергается измельчению - «НГ»). Но, когда писал бизнес-план, хромал единственный вопрос: сколько мог бы принять боенских отходов. Негде взять информацию. Начал звонить фермерам, узнавать, куда все девают отходы из боен. И это был секрет! Говорили, что коммерческая тайна. Позвонил ветеринарному врачу, тот говорит, что ничего не образуется после работы убойных пунктов. Тогда и показалось, что это какая-то серая схема. Когда начали расследовать, не мог поверить, чтобы такое происходило. Они думают только о своих интересах и не заботятся об экологии. Технологии есть, сырье есть, но не перерабатывается правильно. И как это все контролируется, если достаточно было лишь немного копнуть, и все на поверхности?

Требуется проверка

«НГ» направила запрос в департамент экологии. В начале апреля руководитель департамента Талгат САБИЕВ ответил, что сообщения о нарушении убойными цехами требований экологического законодательства в это ведомство не поступали.

- Департаментом проводятся анализ и сбор информации касательно фактов нарушения законодательства мясоперерабатывающими предприятиями ТОО «Костанай Агро Продукт», ТОО «Карасу-Ет», ТОО «Север Ет» для осуществления государственного экологического контроля в соответствии с требованиями Предпринимательского, Экологического кодексов РК, - пояснил Сабиев.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ ответил на вопрос о возможном нарушении санитарной зоны:

- Необходимо проводить проверку, индивидуально на каждом предприятии. Чего мы сейчас не можем сделать из-за введенного моратория. На прошлой неделе подали заявку на согласование внеплановой проверки в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, ждем ответ. Но контрольно-надзорные функции больше осуществляет областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора.

20 апреля дал комментарий главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Костанайского района Марат НИГМАТОВ:

- На один убойный пункт, относящийся к среднему бизнесу, открыта проверка. На другие нужно разрешение вышестоящих органов из-за моратория на проверки малого и микробизнеса, ждем ответ. Прокуратура нам дала представление, после проверки предоставим им отчет. Сейчас пока рано о чем-либо говорить. Мы можем проверить только убойные пункты, а не полигон. Это уже будут делать экологи.

На широкую публику

13 апреля мажилисмен Ерлик ОМИРГАЛИ на заседании палаты огласил депутатский запрос, адресованный первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру и генеральному прокурору РК Берику Асылову, об эпидемиологической угрозе, которую создают полигоны ТБО, нарушающие санитарные требования. В перечне привел факты из Костанайской области.

- В Костанае 4 мясокомбината («Костанай Агро Продукт», «Карасу-Ет», «Север-Ет») работают без утилизации отходов (кости, шкуры, внутренности, рога, копыта), - заявил Омиргали. - И с покровительства местных чиновников, в нарушение всех требований СанПиНов отвозят на свалку ТОО «Горизонт» города Тобыла, что прямо запрещено санитарными требованиями. Оттуда эти отходы разбирают посторонние и неизвестно на что используют, возможно, для питания. Остатки разлагаются, распространяя зловонный запах, собирая крыс и бродячих животных.

Власти Костанайского района отреагировали сразу. 14 апреля сотрудники акимата приехали на полигон ТОО «Горизонт-2012» и пригласили депутатов районного маслихата от «Ак жола».

На въезде на полигон машины осматривают, чтобы в них был только ТБО / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

В тот же день ситуацию там же прокомментировали корреспонденту «НГ».

Ринат Зинатов показывет вышку, с которой досматривают кузовы грузовых машин. Рядом - видеокамера для фиксации / Фото Ивана ЛЕЩЁВА



- Пишут, что ТОО «Карасу Ет» вывозит к нам последние два года биологические отходы, но это не так, - заявил представитель ТОО «Горизонт-2012» Ринат ЗИНАТОВ. - Два последних года у нас с ними договора нет. Ранее был заключен, в апреле 2020 года, и продлился до сентября того же года, больше мы с ними не работали. ТОО «Костанай Агро Продукт» расположено в городе, и у нас заключен договор контейнерного типа. Они нам звонят, затем мы приезжаем и забираем в контейнеры для твердого бытового мусора. В этот момент мы не знаем, что находится в контейнерах. Но каждая машина проходит досмотр на въезде на полигон. И все организации несут ответственность за то, какие отходы они привозят. ТОО «Горизонт» является малым субъектом бизнеса. Со всеми компаниями заключены договоры на вывоз ТБО, которые в дальнейшем сортируют, часть передается сторонним организациям, захоранивается. Выявленные опасные отходы передаются организациям, имеющим соответствующие разрешения, с которыми тоже подписаны необходимые на то документы. Самого факта захоронения, утилизации «Горизонтом» опасных отходов на опубликованном в местных СМИ видео нет, что демонстрирует несоответствие действительности.

Дежурная на КПП фиксирует, что ввозят на полигон ТОО «Горизонт-2012»/ Фото Ивана ЛЕЩЁВА



Зинатов показал видеоролик, в котором руководители и сотрудники предприятий, перечисленных в депутатском запросе, подтверждают его слова и заявляют о намерении подать в суд на СМИ, сообщавшие о нарушениях. А также отметил, что в конце 2021 года департамент экологии проводил проверку ТОО «Горизонт-2012» и выявил лишь одно нарушение - неэффективную сортировку отходов на одной из площадок.

- Руководители мясокомбинатов категорически опровергли информацию о нарушении закона с их стороны, - прокомментировала «НГ» советник акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА. - Они отметили, что утилизация отходов производится строго по технологии. У некоторых предприятий мясо, субпродукты и кости реализуются в розничной и оптовой торговле физическим и юридическим лицам, поэтому производство является безотходным. Акимат держит данную ситуацию на постоянном контроле.

«НГ» попросила экоактивистов прокомментировать поворот в этом скандале.

- Хорошо, если будет суд, - сказал Максим Фролов, - у нас имеются доказательства: видеофиксация фактов нарушения, номера машин, привозивших отходы. Мы готовы к суду, как только будет проведена официальная проверка. Если предприятиям действительно нечего скрывать, пусть покажут весь процесс и куда они утилизируют остатки в виде крови, шкур, внутренних органов и прочего.