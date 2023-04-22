Традиционная акция «Библионочь-2023» прошла вечером 21 апреля в областной библиотеке им. Толстого. В этом году организаторы сосредоточились на науке: в библиотеке ставили эксперименты, фотографировались с роботами и лечили весеннюю хандру.

Как прошла акция - в репортаже «НГ».

- Мы начали думать, чем удивить жителей нашего города, сразу после того, как закончилась «Библионочь» прошлого года, - рассказала "НГ" директор библиотеки им. Толстого Дариха ДЮСИБАЕВА. - Этот год объявлен Годом фундаментальных наук, и мы решили соответствовать. В прошлом году делали акцент на экологии, приглашали экоактивистов и библиотекарей из Наурузумского района, которые рассказывали про свой заповедник. В этом году пригласили коллективы университетов и колледжей, у нас будут опыты физические, химические, мыловарение - тоже наука.

Всего развернули около 40 локаций. Когда акцию возобновили после пандемии, пришли около 1 500 человек. В этом году организаторы надеются превзойти этот показатель.

По традиции раз в году открыли доступ в кнгиохранилище. Помимо традиционных экскурсий, в подвале библиотеки развернули небольшую выставку с подборкой научных журналов и книг. Самому старому экспонату - «Архиву истории науки и техники» - в следующем году исполнится 90 лет.





Здесь же - книги из серий «Хочу все знать» и «Эврика».

На первом этаже выступали дети с песнями и танцами, а в отделе абонемента гостей встречал Звездочет.





- Я, как Звездочет, задаю вопросы из викторины,а взамен предлагаю сфотографироваться с масками на фоне НЛО, созданного своими руками, - рассказала библиотекарь Елена ШУСТОВА. - Загадки у нас - арифметические, они больше предназначены для подростков. Но чаще приходят взрослые и хотят вернуться в детство. Взрослые даже на легкие вопросы не всегда отвечают. «Вся синяя дорожка, усыпана горошком» - почему-то не все догадываются, что это звезды. Всегда интересно, что люди ответят. Рядом выставка книг, которую мы делали ко Дню космонавтики.

Библиотекари из Тобыла приехали на акцию в костюмах роботов, сделанных из коробок и рулонов теплоизоляции.





Нам пришлось пробиваться сквозь очередь желающих сфотографироваться, чтобы спросить, что роботы делают в бибилиотеке.

- Мы из прошлого. Нам поступила информация, что здесь проходит «Библионочь». И наша семья роботов прилетела сюда, - шутит Татьяна КУЖЛА. И уже почти серьезно: - Мы верим, что жизнь в космосе существуют, что там тоже читают книги.

Ученики и учитель лицея-интерната «Билим-Инновация» предлагали костанайцам самостоятельно провести эксперименты: поджечь вулкан, посмотреть на предметы через микроскоп или извергать пламя из собственных рук.





- Эксперимент простой - в мыльной воде мы собираем газ и поджигаем у себя в руках, - объясняет учитель химии Айбек БЕКМАГАМБЕТОВ. - Огонь появляется всего на пару секунд. Руки предварительно моем для безопасности. Выглядит очень эффектно. Этот эксперимент во время урока ребенок может сам провести.

Не обошлось и без околонаучных экспериментов. Известная телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в медицинских халатах предлагали костанайцам пройти обследование, а после излечить весеннюю хандру. Весь процесс занимает 5-6 минут.





- Мы - актеры театральной студии «Star kids», у нас сегодня программа «Жить здорово», - говорит 13-летняя Яна ВЕСЕЛОВА. - Я, как вы поняли, Елена Малышева. К роли быстро привыкла, мне нравится быть Еленой Малышевой, выглядеть красиво как она. Красивая, веселая женщина.





Конечно же, не обошлось без викторин. Для одной из них даже соорудили старинный колодец из книг и деревянных досок.





- На этой станции нужно черпать знания из «Колодца знаний», - рассказала библиотекарь Ирина ПРОКУРАТОВА. - Опускаем ведерко, достаем прилипший к нему вопрос и правильно отвечаем на него. И так три раза. Если пройдете все станции - разгадаете ребусы, соберете пазлы и сыграете в шарады - получите награду. Колодец мы собирали из книг, которые подбирали по цвету и размеру. А деревянную часть изготовил наш плотник специально по заказу. Заинтересовали детей колодцем-журавлем. Получается такой деревенский квест.

Не все хотели прыгать с Малышевой или отгадывать загадки Звездочета. Для них на «Библионочи» развернули выставку «От древности до цивилизации». Экспонаты из 80-90-х годов прошлого века принесли библиотекари из дома. Историю этих предметов предлагали узнать, отсканировав расположенный рядом с предметами QR-код.Здесь и счеты, и бинокль, и советский телефон - совсем как из старых фильмов.





- Я сюда принесла магнитофон, DVD-диск и видеокамеру, - рассказала библиотекарь Гульмира ТАТЕНОВА. - Нам эту видеокамеру подарили друзья на рождение сына. Мы на нее снимали утренники, дома записи лежат.

В пятницу вечером в библиотеке было не протолкнуться. Казалось, что еще немного и нужно будет вызвать полицию, чтобы разгрузить пробки на лестницах. Люди приходили, уходили, их сменяли другие. Учились играть на пианино, делали селфи в специальных фотозонах, общались с американцем из Майами. Традиции - уже семь лет.

Фото Георгия ГОВОРОВА

