Сравнение несчастных богачей и счастливых бедняков - архетип воспитательного процесса XX века, в котором ребенка ставят в условия «в лачуге живи, листком подтирайся». При этом герой такой истории находит теплые отношения, любовь и понимание, которых не было у него раньше, и ошибочно считает, что деньги не приносят ничего, кроме проблем. «Байдың баласы» от копировальной киномашины Tiger Film при поддержке Cannon - это редкий детский фильм, который говорит о чем-то похожем, но акцент делает немного на другом.

На обложке фильма никого не забыли, но в фильме никого не раскрыли

Сюжет

Родители, о которых мы знаем только, что они богатые, решают проучить своего сына и отдать его в многодетную семью, пытающуюся свести концы с концами в общежитии. Арман - сын заботливых экспериментаторов - утомил всех учителей, которые боятся его отца, и устрашил всех родственников, которые не примут его к себе даже на несколько дней (по словам родителей, конечно, потому что хронометраж не резиновый и показывать в фильме что-то глупо, лучше рассказать).

И вот случайно попавшийся отцу Армана бывший одногруппник - отец четверых ангелочков - получает на воспитание пятого, крупного восьмиклассника, которого ничего не беспокоит, кроме самого себя.

Идея воспитать сына возникла в голове отца после встречи с бедным, но счастливым другом

Но все меняется, когда Арман влюбляется в одноклассницу Айым, потом начинает дружить с сыном своего воспитателя Ниязом и получает дольку шоколадки, которую четверо детей бедных родителей делят по линейке (в этот момент ностальгия попала в глаз). Арман помогает друзьям подзаработать деньги на подарок младшей сестренке, которую все в семье просто обожают, и выиграть бюджетной команде школы у мажористых подростков из элитной школы. А также прощает родителей за то, что они все это время наблюдали за сыном со стороны в машине, а не работали, чтобы обеспечить ему учебу в Кембридже.

Арман и Нияз могли бы стать отличным дуэтом при грамотной постановке и более продуманном сценарии

В финале Арман решает перевестись в обычную среднюю школу, где обед - это пирожок с компотом, на заднем дворе можно подраться (или сделать вид), учителя ставят двойку, а тренер по футболу не в форме и не такой красивый, как в частных заведениях.

Без пацанской разборки не обошлось

Идея

Исходя из логики фильма, зарвавшегося подростка, который всем грубит и ничего не хочет, нужно отдать на проживание в контрастные условия. Бедным родственникам или друзьям. Лучше всего - гордым, которые не примут деньги напрямую. Но это только на поверхности. По сути, Армана перевоспитывает и определяет его ориентиры не отсутствие привычной еды и даже не влюбленность в красивую девочку, а человеческое отношение.

В большой дорогой квартире проживают три человека

Родители и дети во временной семье относятся к мальчику с теплотой, без осуждения, заботятся о нем без призыва быть благодарным и на своем примере показывают заботу друг о друге. В итоге тот факт, что дети донашивают друг за другом одежду, носят одну пару обуви по очереди, зарабатывают на сборе бутылок и делят шоколадку по линейке, показывает, с какой заботой и любовью родители этих детей относятся к ним. И в этом мораль: не деньги делают человека счастливым, а человеческие и теплые отношения.

…в общежитии ютятся шестеро

Идея фильма в том, что просто быть богатым недостаточно для счастья. В финале, не без тайной помощи богатого отца Армана, многодетная семья получает возможность иметь стабильный заработок. Но также фильм говорит о том, что быть бедным - стыдно. Отец Нияза не берет деньги, прикрываясь тем, что нужно соглашаться только с третьего раза (шутка, которую в фильме повторят много раз), и не может открыто попросить плату за содержание Армана. Самому Арману стыдно признаться, что он собирает бутылки. Все дети в многодетной семье занимаются спортом или имеют увлечения, чтобы затем выбиться в люди. Но кроме дочери, конечно, потому что ее потом мужу передадут, который будет о ней заботиться.

Девочки, девушки и женщины нужны только для того, чтобы ими восхищаться

Герои

Опустив на время отсутствие актерской игры у некоторых второстепенных персонажей и уровень шуток, можно придраться к деталям в построении персонажей. Родителей Армана даже невозможно обсудить, потому что про них известно только, что они есть и раньше отец мальчика тоже жил в том же общежитии, а потом разбогател. Родители Нияза, его братья и младшая сестра стараются заработать: отец ждет предложений на улице в компании других таких же здоровых мужиков, а мать делает горшки из глины и пытается продавать их на базаре. При этом отец - шутник, а мать - заботливая. На этом все.

Отец, как это обычно бывает, предъявляет претензии о воспитании матери

Теперь о детях, потому что этот фильм скорее для детей, чем для родителей. Арман встречается с тремя архетипами и куклой. Старший сын Мадияр - умный, но некрасивый, мыслит стратегически, но влияет на сюжет только в моменте решения заработка на мойке машин. Младший сын Ануар - сильный, но не умный, мечтает о собственной новой одежде и один раз приходит на выручку брату и другу, когда тех вызывают на «стрелку» дерзкие одноклассники (даже в детском кино не обошлось без бандитской романтики). Средний сын Нияз, друг Армана, - ни то ни се. Он не умный и не сильный, ходит на футбол в туфлях, собирает бутылки и становится инициатором миссии по покупке младшей сестре самоката.

По мнению авторов, частная школа не учит так строго, как государственная

А вот младшая сестра, видимо, нужна, чтобы показать, как все ее любят, заботятся о ней и как она трогательно отдает пятую дольку шоколадки Арману. Больше девочка в фильме ничего не делает. С детства детям демонстрируют отношение к женщине, как к беззащитному и пассивному существу. Такой же выглядит и мать Армана, которая только вздыхает и рвется защищать ребенка. И любовный интерес Армана - Айым, которая все время любуется на себя в телефон или снимает рилс с грубой и по канону несимпатичной подругой.

Условия жизни в бедной многодетной семье суровые

При всей простоте сюжета и морали фильм теряет слишком много из-за плоскости персонажей. Арман и Нияз могли бы стать отличной командой для решения школьных и бытовых проблем, если бы им дали больше времени и приключений, в которых проявились дружба и разница в воспитании детей. Не хватает взаимодействия с родителями и последствий событий, которые просто происходят. Не хватает жизни и ритма.

Итого, «Байдың баласы» имеет неплохой сценарий, отличный потенциал и... плохую постановку.