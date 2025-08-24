С 15 сентября в Казахстане для всех владельцев квартир, офисов, кладовок и парковочных мест вводятся новые обязательные взносы. Теперь платить придётся по-новому и важно понимать, что именно и за что. Подробнее об этом рассказывает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com

Житель алматинской новостройки Арман недавно купил квартиру и вместе с ней — небольшое парковочное место. Когда в чате дома заговорили о "трёх видах взносов", он поначалу решил, что это очередная инициатива председателя. Но оказалось, что всё серьёзно: вступают в силу изменения в Закон "О жилищных отношениях", и платить обязаны абсолютно все — от владельца трёхкомнатной квартиры до хозяина кладовки в подвале.

Что теперь обязательно

Согласно статье 34-1 нового закона, собственники квартир, нежилых помещений, парковок и кладовок обязаны оплачивать три вида взносов:

Текущие взносы — на ежемесячные расходы: уборка подъезда, свет в коридорах, работа лифта, мелкий ремонт.

Накопительные взносы — формируют фонд капитального ремонта: крыша, фасад, лифтовое оборудование, коммуникации.

Целевые взносы — дополнительные платежи, которые утверждаются только общим собранием. Например, на установку детской площадки или благоустройство двора.

Отдельные счета

Чтобы деньги не "смешивались", по каждому дому открываются два счёта: текущий и сберегательный. На текущий поступают деньги для ежемесячных расходов, на сберегательный — накопления на капитальный ремонт. Снять средства со сберегательного счёта можно только по решению общего собрания и исключительно на ремонт.

Кто и сколько платит

Платить обязаны все — в том числе владельцы парковочных мест и кладовок. Их взносы рассчитываются пропорционально площади. Размеры устанавливаются на общем собрании, но не ниже минимального тарифа, утверждённого маслихатами.

Собственники на собрании должны утвердить:

размер взносов для каждой категории — квартир, нежилых помещений, кладовок и парковок;

годовую смету расходов на управление домом и содержание общего имущества.

Сроки и штрафы

Оплатить нужно до 25-го числа месяца, следующего за отчётным. За просрочку начисляется пеня. Если долг не погашен, его можно взыскать через нотариуса или в суде. Причём срока исковой давности для таких долгов нет — задолженность не "сгорит" со временем.

Что оплачивает председатель или управляющая компания

Председатель ОСИ или управляющая компания обязаны из текущего счёта платить коммунальные услуги, потреблённые на содержание общего имущества: освещение двора, лифт, отопление подъезда и т. д.

Почему это важно

Раньше жильцы часто жаловались, что их деньги тратятся непрозрачно: накопления исчезают, капитальный ремонт откладывается. Теперь у каждого дома будет свой "кошелёк" на повседневные нужды и отдельный "сейф" на капитальный ремонт. И открыть этот сейф можно только коллективным решением.

Что запомнить каждому собственнику

С 15 сентября вы платите три вида взносов — текущие, накопительные и, при необходимости, целевые.

У дома должны быть два счёта: текущий и сберегательный.

Даже кладовки и парковочные места облагаются взносами — по площади.

Оплата — до 25-го числа. Просрочка - пеня, долг взыщут через нотариуса или суд.

Деньги из накопительного фонда можно использовать только на капитальный ремонт и только по решению собрания.

Вопросы и ответы о новых взносах

— Я не пользуюсь кладовкой/парковкой. Нужно ли платить?

Да. Закон обязывает оплачивать взносы всем собственникам, даже если вы не пользуетесь помещением. Платёж рассчитывается пропорционально площади.

— Могут ли придумать ещё какие-то "добровольные" платежи?

Нет. Дополнительные взносы возможны только по решению общего собрания и фиксируются протоколом. "Самодеятельность" управляющей компании или председателя незаконна.

— Что будет, если не заплатить?

После 25-го числа начисляется пеня. Долг могут взыскать через нотариуса или суд. Срока давности нет — задолженность не "сгорит" сама по себе.

— Куда идут накопительные взносы?

Только на капитальный ремонт: крыша, фасад, лифт, коммуникации. Потратить эти деньги на что-то другое нельзя. Решение о снятии средств со счёта принимает только собрание.

— А если деньги собрали, но ремонт не делают?

Требуйте отчёт у председателя или управляющей компании. Все расходы должны подтверждаться протоколом и сметой. При нарушениях собственники могут обратиться в суд.

— Кто оплачивает коммуналку за подъезд и двор?

Это обязанность председателя ОСИ или управляющей компании. Оплата идёт с текущего счёта — именно для таких расходов он и существует.