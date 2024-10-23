С начала весны 2024 года читатели "НГ" в рамках акции "Qos Komek - Двойная помощь" собирали пластиковые крышечки и алюминиевые банки. Предпринимательница Динара ШАДРИНА собранные отходы отправляла на переработку, а вырученные средства перечисляла героям проекта "Нужные деньги". За три месяца мы собрали около 150 кг отходов. С приходом лета по разным причинам акция сбавила обороты. Но не остановилась!

Практика показала, что условия акции нуждаются в корректуре. После того, как школьники ушли на каникулы, поток крышечек резко упал. А у предприятия, который принимал наше вторсырье, сгорел склад. За три последующих месяца удалось собрать около 30 кг пластика. Откровенного говоря - мало.

- Летом я воспользовалась передышкой и подала заявку на Ярмарку социальных идей, - рассказала "НГ" Шадрина. - Нам выделили небольшой грант в сумме 80 000 тенге, на который мы заказали несколько контейнеров. Их мы отправили в школы в Аулиеколе. Один контейнер стоит у нас в экоклубе. И еще 4 контейнера готовим к отправке в школы Тобыла. С этими школами у меня есть договоренность - я создаю там свою волонтерскую сеть, чтобы люди понимали, что и как собирать. Иногда меня поддерживают конкретные школьники.

Собранное вторсырье Динара Шадрина сортирует сама, вручную. Отдельная головная боль - привезти пластик из районов.

- Мы решили немного поменять правила нашей акции, - отмечает Шадрина. - Если раньше мы отдавали крышечки на переработку раз в месяц, то теперь мы будем собирать около 100 кг, чтобы предприниматель мог приехать и вывезти их от нас. Собранные средства по прежнему будут перечислены в фонд «Нужные деньги».

Костанайцы могут принести свои пластиковые крышечки в офис ОФ «Гражданский альянс». Его адрес г. Костанай, ул. 1 Мая, 151/1. Сдать крышечки можно в любой день и в любое время. Если на месте нет волонтеров, пакет с крышечками можно оставить во дворе на лавочке.

- Лучше собрать много и это будет какая-то существенная сумма, - говорит Динара Шадрина. - Кроме того, это существенно сократит проблемы с логистикой. Потому что договориться с мусороперерабатывающими компаниями куда проще, если есть большой объем.

Фото Ксении РЕБИК

Корреспонденты «НГ» и сами втянулись в акцию. За два месяца мы собрали и сдали пару килограммов пластика. Надеемся, что наши читатели присоединятся к экоакции "Qos Komek - Двойная помощь".

Фото Георгия ГОВОРОВА

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