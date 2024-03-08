Цель акции "Qos Komek - Двойная помощь" - собрать алюминиевые банки и пластиковые крышечки из-под напитков, а вырученные от их продажи средства направить участнику проекта "Нужные деньги" Бекзату Шитанову на покупку вертикализатора.

Организаторами акции, которая стартовала 1 марта, стали экомастерская Динары Шадриной и редакция "НГ".

В начале февраля "НГ рассказала, как предпринимательница Динара ШАДРИНА предлагает бороться с городскими свалками. После выхода статьи Динара предложила редакции помочь экологии конкретными действиями. И отметила - похожие акции уже реализуют в Казахстане и России.

- Я верю и знаю, что в нашем городе есть люди, которые поддержат мою инициативу, - объясняет она. - Как только мы объявили о своей задумке, нашлись люди, которые стали собирать отходы. Это можно пустить на благо и показать, что мусор может пойти на помощь людям. Есть проект "Добрые крышечки" в России, есть проект в Шымкенте, где в ТЦ установили специальные боксы для сбора крышечек. Можно добавить и алюминиевые банки, которые так активно сейчас используют, в том числе молодежь. На улице этого добра достаточно. Я помню пословицу "С миру по нитке, голому рубаха". Почему бы не применить ее на практике?

Как принять участие в акции?

Вы собираете банки и крышки, моете их. Банки нужно смять, а крышечки упаковать в плотные пакеты или большие емкости. Сдать собранные отходы можно поэтапно: 1 апреля, 1 мая и 1 июня. Общий пункт сбора - ОФ "Гражданский альянс", его адрес: Костанай, ул. 1 Мая, 151. Время сбора будет определено дополнительно. Собранное сырье передадим в ТОО "Атамекен4+".

Вырученные средства будут направлены на покупку вертикализатора для 10-летнего Бекзата Шитанова из Костаная. Этот аппарат поможет мальчику самостоятельно ходить, опираясь на ходунки. Вертикализатор стоит 1 400 000 тенге, нам осталось собрать 867 000. Для достижения этой цели нужно собрать 1,4 тонны алюминиевых банок и 5,5 тонн пластиковых крышек. Это примерно 120 000 банок и 2 750 000 крышек.