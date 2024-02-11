Предпринимательница Динара ШАДРИНА откликнулась на нашу статью «Как дворы превращаются в свалки» про мусорный коллапс в Костанае. Она считает, что проблема не только в работе ответственной за вывоз отходов компании, но и в жителях города, которые генерируют этот мусор. И приводит пример: ее семья из пяти человек выбрасывает на свалку только одно ведро в месяц. Как у них это получается?

Отделять мусор и отходы

- Давно вы стали «социальным предпринимателем»?

Динара Шадрина сама переделывает старые джинсы и футболки в новые шоперы

- Чуть больше двух лет назад. После ухода со службы по выслуге лет я активно увлеклась темой экологии. Я, конечно, не такая ярая экоактивистка. На мне отразилось мое советское детство, когда мы, к примеру, сдавали макулатуру. А когда я создала семью, была в декрете и пришлось использовать принципы «нулевых отходов». Ненужную одежду мы отдавали в церковь, какие-то вещи перешивала или переделывала. Вот у меня коврики, которые связаны из старых детских футболок. Случайно через социальные сети нашла аккаунт костанайского экоклуба, стала с ними сотрудничать. А в 2021 году три месяца училась в первом в Казахстане бизнес-инкубаторе по социальному предпринимательству. Нам рассказывали не только о том, как зарабатывать деньги, но при этом, как решать какую-то социальную проблему. Результатом стал мой первый проект - «Экомастерская Динары Шадриной». Я решила учить всех желающих, как в домашних условиях подарить старой одежде вторую жизнь.

Не успела открыться, пошел спад, наша продукция не была сильно востребованной, потому что особо людей не заботит осознанное потребление. Наложились обстоятельства, и я думала о закрытии мастерской. В прошлом году взяла себя в руки, сходила в центр поддержки женского предпринимательства НПП «Атамекен», где мне мой ментор сказала: «У вас классный и нужный проект, вы просто появились раньше времени». Этого мне хватило, чтобы снова поверить в себя. И сейчас я на своем примере доказываю, что осознанное потребление вполне реально. Да, мой проект не стал самоокупаемым. Я не отбила те траты, которые ушли на аренду помещения, закупку оборудования и мебели. Но мы не опускаем руки и работаем над расширением ассортимента.

Кожуру от фруктов и шелуху лука предпринимательница не выкидывает, а сушит под компост

- Лично меня очень заинтересовало то, что ваша семья выносит на свалку всего одно ведро в месяц...

- Мы действительно выносим одно ведро неперерабатываемого мусора раз в три-четыре недели. В основном это кошачий наполнитель, какие-то баллончики от бытовой химии. Всему остальному я нашла другой путь. Но есть разница между мусором и отходами. Последним можно дать вторую жизнь. Я люблю задавать своим ученикам такой вопрос: «Загляните в ваше мусорное ведро. Что вы там видите? Все, что туда попадает, - это ваши деньги». Есть пищевые отходы, пластик, бумага, стекло, а также мусор, который трудно переработать в наших казахстанских реалиях, те же тетрапаки или батарейки. В моей семье начали сортировать отходы, когда мы жили в Астане. У нас во дворе стоял сетчатый контейнер для пластика, оранжевый контейнер для ламп. И когда мы приехали в Костанай, мы были рады увидеть здесь те же сетчатые контейнеры. Всю пластиковую тару, алюминиевые банки выбрасываем туда. Кроме того, на лоджии у нас есть коробки для бумаги и картона. Здесь, на кухне, есть коробка с использованными батарейками и коробка с пластиковыми крышечками. За несколько лет мы собрали почти 900 г батареек, сдали в позапрошлом году. У нас есть дача. Поэтому кожура от фруктов, шелуха лука - все сушится в яичных лотках и отправляется в компост. Совсем недавно мы стали собирать мясные обрезки, чтобы их передать в приют для животных.

Да, мы теперь чаще, а именно раз в два-три дня, выбрасываем пластик в специальный контейнер. Потому что без упаковки пока обойтись в магазинах не могут. И это, конечно, при условии, что наша семья никогда не использует пакеты. Их полностью заменили пошитые мной же шоперы и «фруктовки». Даже для хлеба у меня есть специальный многоразовый контейнер. То есть, если я иду в магазин, у меня с собой шопер, в котором еще несколько поменьше. Это такая альтернатива для вечного пакета с пакетами. Но сумки - это еще полбеды. Что делать с пищевой пленкой, она ведь совсем одноразовая? Не скажу, что мы от нее полностью отказались, но сумели сократить ее объемы в нашем доме. Я стала делать восковые салфетки из ткани, которую я пропитала пчелиным воском. В них всегда можно завернуть тот же сыр, овощи, бутерброды. Таких лайфхаков на самом деле много. Один пример: мы ходим в поликлинику в своих многоразовых бахилах.

«Бесплатный же пакет в магазине»

- А как дети и муж реагируют на ваши идеи? Поддерживают?

- Дети долго не принимали мои принципы. Да и сейчас не всегда принимают. «Мама, зачем, ты ведь одна, а остальные этим пользуются», - обычная их риторика. Я всегда говорю: «Самое главное, что делаем мы». Если они хотят лишний раз сходить мусор выбросить, ради бога. Берешь ведро и несешь. Без пакета! И ничего страшного, что у нас 6-й этаж. Но сейчас они в магазин ходят с шоперами, привыкли. А если берут пакет, то я их взглядом порицаю. Главное, что они понимают - даже от одного человека много чего зависит!

Динара Шажрина предлагает дарить одежде вторую жизнь

- То есть у вас все держится в первую очередь на персональном энтузиазме. И многие резонно скажут, что у вас есть время шить шоперы и складывать картон, а у многих есть дела и более насущные. Вы для себя как объясняете, зачем так заморачиваться? И что отвечаете людям в таких случаях?

- Я очень часто вижу в Интернете заваленные контейнеры из Костаная. Да, в этом есть вина коммунальных служб. Согласна. Но многое зависит от нас самих. Одно дело - жаловаться. Но очень мало кто задумывается об осознанном потреблении. Его не пропагандируют и часто не хотят пропагандировать. Поэтому люди много покупают мусора и мало думают о его утилизации. Бесплатный же пакет в магазине предлагают! Да, бесплатный, но, скорее всего, он потом будет валяться на помойке или летать по дворам. Так зачем его брать?

Очень мало у нас информации о том, что делать, чтобы не стать жертвами маркетинга. В нашей семье при покупке одежды исходим из принципа - куда мы это наденем, с чем мы наденем и сколько раз мы сможем надеть эту вещь. Мы смотрим на материал, на пошив. Стоимость вещи делим на то количество раз, сколько мы сможем ее носить. Мы стараемся не экономить на качестве одежды, чтобы купить и носить, а не бежать через месяц за новой вещью. Более дорогая вещь обойдется дешевле семейному бюджету, чем пять дешевых. Мы недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

Когда я читаю комментарии, складывается ощущение, что все люди в своем вакууме и не могут увидеть пользу своими глазами. Но, когда я с ними персонально разговариваю: «Загляните в ваше мусорное ведро», а потом объясняю, что весь этот мусор купили вы, они реально задумываются над тем, на что у них хватит сил и возможностей для изменений. Я своей экомастерской хочу доказать, что «осознанное потребление» возможно и даже необходимо. Я считаю, что это даже упростит вашу жизнь.

«Не хватает возможностей»

- С людьми все понятно. А кто и что еще может сделать? Может быть, «осознанное потребление» не нужно не только домохозяйкам, но и тому же бизнесу?

На кухне Динары Шадриной есть коробка с батарейками и бутыль с крышками



- Безусловно, должна быть заинтересованность государства в решении мусорного вопроса. Полиция может штрафовать за несанкционированные свалки. Бизнес тоже может быть заинтересован в этом. Да, стоят контейнеры. Но не проводятся акции, нет дополнительных пунктов приема отходов. Нет и агитационной работы среди людей. Я смотрю, как в Астане и Алматы живут экосообщества, проводят мероприятия. В Костанае - тишина. Конечно, все упирается в финансы. Единственный пример могу привести: в 2022 году нам удалось провести «Дармарку», где мы организовали сбор отходов. На вырученные деньги купили корм для животных. Но этого мало. Часто энтузиастов останавливает отсутствие средств и равнодушие людей. Но мы не отчаиваемся. Хотим работать как со школьниками, так и со взрослыми.

Я разговаривала с одним предпринимателем. Спрашиваю у него, какие он отходы принимает? Оказалось, что он скупает их на мусорном полигоне. Иногда даже везут из других регионов. Неужели у нас своего мусора не хватает? Можно ведь открыть пункт приема. Но все упирается в деньги. Я предлагаю найти место, будут ли они принимать отходы? Он согласен. Но это один человек. Есть другой предприниматель, который весь пластик готов перерабатывать в тротуарную плитку. Но у него другая проблема - он не знает, куда деть эту плитку. Нам нужно объединяться, показывать людям что можно сделать. Есть варианты! Хорошо бы, чтобы они совпали с чьими-то возможностями и потребностями.

Фото Георгия ГОВОРОВА