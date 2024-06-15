"Наша Газета" подводит итоги акции "Qos Komek - Двойная помощь". Всю весну наши читатели собирали пластиковые крышечки и алюминиевые банки, чтобы отправить их на переработку, а весь доход передать в проект "Нужные деньги".

За три месяца собрали около 150 кг отходов. Такие результаты приводит предприниматель Динара ШАДРИНА, ее экомастерская взяла на себя всю административную работу. Немного забегая вперед, сообщим, что принято решение продолжить акцию. А пока - об итогах последних трех месяцев.

- В целом я довольна, что на акцию отозвались наши люди, - говорит Шадрина. - Кто-то уже знал о российской акции "Добрые крышечки". Кто-то впервые о ней узнал. И есть люди, которые продолжают собирать крышечки. Практический результат от нашей акции - он не маленький, но и не большой. Это абсолютно новое явление для Костаная. Когда этот процесс запустился, количество его участников стало расти. В первый месяц были вопросы. Я объясняла, что не важно, сколько вы собрали крышечек.

В мае собрали 36,4 кг пластика. Это существенно меньше, чем в марте или апреле. Тем не менее, удалось собрать 10 000 тенге и перечислить на лечение детей. Приятный бонус - 36 кг пластика теперь не будут пылиться на костанайском полигоне, а отправились на переработку.

- Основная масса наших сборщиков - это дети. Поэтому, когда школа закончилась, запал немного утих, - отмечает Шадрина. - Но есть детские лагеря, есть другие организации, которые включаются в акцию. Недавно мне принесли крышечки из музея им. Алтынсарина. Оказалось, у них все сотрудники собирают крышечки.

Динара Шадрина сама ездит по разным органиациям и агитирует собирать крышечки.

Конечно, не все идет так гладко, как хотелось бы. У предприятия "Атамекен 4+", которое принимало наш пластик, сгорел склад. Поэтому в июне Шадрина в спешке искала альтернативу.

- Есть у нас много предпринимателей, но они вывозят кто от 100 кг, кто от 500 кг, мы в любом случае пока не вытягиваем такие объемы, - отмечает Динара. - Я хочу отдельно поблагодарить "Атамекен 4+" и экологический клуб "Neco", которые нам помогали все это время в проведении акции.

Итак, акция «Qos Komek - Двойная помощь» будет продолжена.

Как принять участие?

Вы собираете банки и крышки, моете их. Банки нужно смять, а крышечки упаковать в плотные пакеты или большие емкости. Сдавать собранные отходы можно будет в начале каждого месяца. Общий пункт сбора - ОФ «Гражданский альянс», его адрес г. Костанай, ул. 1 Мая, 151/1.

Фото Георгия ГОВОРОВА