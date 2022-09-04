Информацию о предпринимателях, пострадавших из-за пожаров в Костанайской области, собирает "Атамекен"
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» создала штаб для подсчета ущерба и помощи пострадавшим от пожара в Костанайской области. По предварительным данным пострадало три объекта общепита, расположенных вдоль трассы. Один из них – не действующий.
«Ежедневно будет формироваться сводная информация. В пострадавший регион будет направлена экспертная комиссия для проведения оценки ущерба, в случае расхождения официальных данных и фактического ущерба будет организован сбор финансовых средств пострадавшему бизнесу для возмещения фактического ущерба», - сообщил первый заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Максат КИКИМОВ.
Кроме того, НПП призывает бизнесменов присоединиться к сбору вещей и продовольствия для помощи пострадавшему населению.
«Призываем бизнес присоединяться к сбору. Координацией в каждом регионе занимается региональные палаты предпринимателей, а продовольствие, теплые вещи будут машинами доставляться в Костанайскую область», - добавил Кикимов.
Пострадавшие и желающие оказать помощь могут связаться по телефонам сall–центра НПП 1432 и сотрудников РПП: + 7 777 037 77 78, +7 705 153 91 07, +7775 963 10 00.
Также достигнута договоренность с Максимом Барышевым для привлечения фонда Күшімiз бірлікте для организации сбора и выплат пострадавшим.
«Атамекен» призывает предпринимателей тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба, готовить доказательства для дальнейшего обращения за помощью. Своими силами, предварительно, составлять акты ущерба.
Напомним, лесной массив загорелся вчера, 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.
Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).
Десять человек получили травы и один погиб в результате пожара.
Для пречесления денег пострадавшим открыт банковкий счет, оганизованы пункты сбора вещей певой необходимости.
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