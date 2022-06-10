Уголовное дело в отношении Дмитрия ГУДИНОВА, который представлялся сантехником, брал деньги на замену труб и исчезал, продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 10 июня. Согласно обвинительному заключению, Гудинов обвиняется по 16 эпизодам, один из которых он признал частично, два не признал. Вину по 13 эпизодам признал полностью.

В частности, подсудимый не признал эпизод с пенсионеркой Нинель Берелович, у которой, по ее словам, он выманил 85 000 тенге. Схема была традиционная. Гудинов пришел к Берелович, осмотрел квартиру, сказал, что им нужно менять трубы и что во всем доме идет замена сантехники. Пенсионерка отдала ему 85 000 тенге, с которыми он исчез. В связи с тем, что подсудимый этот эпизод не признал, в суде допросили соседку пенсионерки Елену ШИПТИКИОВУ.

- Вот этого молодого человека я сразу узнала, - указала она на Гудинова. - Он пришел ко мне в конце прошлого года и спросил, где бабушки с третьего этажа? Мол, они просили сделать его ключ, и он хочет вернуть. Мы вместе поднялись, дверь открыла Нинель Берелович, впустила нас и шепнула мне: " Вызывай полицию!" Я ушла вызывать полицию, а она пыталась его закрыть в квартире, но не получилось. Полиция приехала быстро, но он убежал еще быстрее. Потом Берелович мне рассказала, что он ее обманул, взяв 85 000 тенге.

Несмотря на это, Гудинов все равно отрицал этот эпизод в суде, заявив, что не приходил к Берелович. Перед тем как давать показания, подсудимый попросил перерыв, а после него заявил, что сказать ему нечего. И попросил, чтобы прокурор зачитала его показания.

- Вину признаю полностью, кроме эпизодов с Берелрвич и директором ЖЭС Аманкуловым, а эпизод с Сидоровой признаю частично, - зачитала показания подсудимого государственный обвинитель Алма НУРСЕИТОВА. - В содеянном раскаиваюсь.

После этого суд перешел к прениям сторон. Прокурор сообщила, что помимо признаний самого подсудимого, его вина доказана собранными доказательствами. Гражданские иски к подсудимому подали 15 потерпевших на сумму свыше 265 000 тенге. В связи с тем, что подсудимый неоднократно судим за аналогичные преступления, государственный обвинитель попросила назначить Гудинову 5 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Кроме того, попросила обеспечить ему принудительное лечение от алкоголизма.

- Считаю, что по двум эпизодам, по которым подсудимый не признал вину, суд не предоставил достаточных доказательств, - возразила адвокат Ляззат ИСМАИЛОВА. - По эпизоду с Сидоровой подсудимый вину признал, но оспорил сумму ущерба: не 15 000, а 5000 тенге. Считаю, что можно ограничиться минимальным сроком наказания и не назначать принудительного лечения от алкоголизма.

Дмитрий Гудинов коротко высказался в прениях.

- Честно говоря, на месте прокурора я бы попросил больше, - сказал он. - Думал, она лет 7 попросит, потому что снисхождения не должно быть никому. Но так как мне отбывать этот срок, то конечно хочется меньше. Больше мне добавить нечего.

С последним словом подсудимый выступит 13 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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