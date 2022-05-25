Уголовное дело в отношении жителя Костаная Дмитрия ГУДИНОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 25 мая.

Кадр из видеотрансляции

Гудинов обвиняется в том, что, представясь сантехником, собирал деньги на закуп труб для ремонта водопровода и канализации, но работу не делал. В деле около 15 эпизодов, потерпевшие - в основном пенсионеры, общий ущерб - более 300 000 тенге. Некоторые эпизоды Гудинов отрицает, в других признает вину.

В частности, на прошлом заседании он не признал обвинение в обмане 84-летней Нинель Берелович. Потерпевшая утверждает, что Гудинов пришел к ней, сказал, что во всем доме идет замена труб, и попросил дать деньги на их замену в ее в квартире. По словам Берелович, она отдала ему 80 000 тенге, потом позвонила в ПКСК, где выяснила, что замену труб в доме не производят. Тогда вызвала полицию. Позже Берелович дала новые показания, в которых утверждала, что конкретную сумму Гудинов не не просил, но она сама дала ему не 80 000, а 85 000 тенге.

Гудинов полностью это отрицал, поэтому, по его словам, даже не хотел подписывать показания. В связи с этим сегодня в суд вызвали следователя Жанну КАРАБЕКОВУ, которая его допрашивала.

- Эпизод с Берелович откуда взялся? - спросил ее Гудинов. - Помните, как я уходил и не хотел подписывать протокол допроса? Было такое, госпожа следователь?

- Я вам еще тогда объясняла, что на вас поступило заявление от Берелович, - ответила Карабекова. - Просто так он не мог взяться. Вы все эпизоды видели, признали, сознались, раскаялись.

Гудинов долго уверял, что отказывался подписывать протокол с показаниями именно потому, что там был эпизод с Берелович. И даже убегал из кабинета следователя, чтобы его не подписывать.

- Я ходатайствую, чтоб мне предоставили видеофиксацию моего допроса, где видно, что я выхожу из кабинета, - попросил подсудимый. - И отложить судебное заседание.

Судья Ольга Кузнецова сообщила, что видеофиксацию предоставят к 10 июня, на эту дату и назначили очередное заседание.

Кстати, еще на прошлом судебном заседании должны были приступить к допросу Гудинова, но он отказался явиться в суд из СИЗО. Сейчас он объяснил отказ от явки в суд тем, что добивался предоставления видеофиксации допроса, чтобы оспорить эпизод с Берелович. А после этого будет готов дать показания.