Уголовное дело в отношении Дмитрия ГУДИНОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 6 мая. Он обвиняется в том, что приходил в квартиры костанайцев, представлялся сантехником, брал деньги на покупку труб и исчезал.

В деле насчитывают около 15 эпизодов, часть из них он признал, часть - категорически нет. Потерпевшие - в основном пенсионеры, общая сумма ущерба - около 300 000 тенге.

- В конце прошлого года мне позвонила соседка с нижнего этажа, сказала, что я ее затопил, - рассказал в суде потерпевший Сергей ШРАМКО. - Я позвонил в ПКСК, прислали сантехника. Он сказал, что нужно менять канализационный стык. С меня взял 10 000 тенге, с соседки 15 000 тенге. И не вернулся. Когда позвонили в ПКСК, нам объяснили, что он с ними договор не заключал и, мол, зачем вы ему деньги давали. В общем, ответили в стиле "моя хата с краю". А мы и без сантехники, и без денег остались.

На вопрос адвоката подсудимого о том, как Гудинов узнал о заявке, если в ПКСК от него открестились, потерпевший толком ответить не смог. По его словам, Гудинов часто ремонтировал сантехнику у бабушки на первом этаже и поэтому мог как-то получить эту информацию.

Одиннадцать потерпевших в суд не явились, написав ходатайства о том, чтобы дело рассмотрели без их участия и зачитали показания в суде. Причина - слабое здоровье потерпевших.

Согласно показаниям, которые зачитала государственный обвинитель, схема обмана у Гудинова была простой. Он приходил к тем, кому требовался ремонт труб, кранов, стояков, называл сумму, которая требуется на их замену, и обещал все купить сам. Так как пенсионерам сложно было ходить по магазинам, они отдавали ему деньги, а подсудимый исчезал. Пока непонятно, как он узнавал о заявках, если в ПКСК его якобы не знали.

- Мне нужно было поменять в ванной трубу, ведущую к змеевику. В ПКСК мне сказали, что придет парень Сергей и чтобы я обязательно спросила имя, - зачитала показания потерпевшей Лидии Шмидт государственный обвинитель Алма НУРСЕИТОВА. - Когда пришел парень европейской внешности, я сразу спросила: "Вас Сергей зовут?" Он улыбнулся и сразу прошел в ванную. Сказал, что замена трубы обойдется в 15 000 тенге и чтобы я отдала деньги, а он все купит. Я так и сделала, а когда он уходил, то сказал: "Меня Дима зовут".

По показаниям потерпевшей Людмилы Алексюк к ней менять трубу в туалете "пришел парень в спецодежде, был похож на сантехника". Он взял с нее 15 500 тенге и не вернулся. В дополнительных показаниях Алексюк сообщила - она позже поняла, что парень ее обманул. Насторожило то, что он был словно пьяный, но запаха алкоголя она не почувствовала, хотя вел себя неадекватно - складывал пальцы в виде пистолета, направлял на нее и говорил: "Пух!"

- Такого не было! - тут же возразил Дмитрий Гудинов. - Я не был пьяным, наркотики никогда не употреблял и не употребляю, экспертиза это доказала. Она на меня наговаривает.

Подсудимого возмутили ещё два эпизоды, которые, по его словам, он не помнит.

В суде огласили показания потерпевшей Нинель Берелович, 1928 года рождения, к которой приходил Гудинов. По ее словам, парень сразу прошел в гостиную, сказал, что во всем доме меняют трубы, надорвал обои в двух местах и сообщил, что им тоже нужно менять. За замену взял 80 000 тенге. В дополнительных показаниях Берелович указала сумму 85 000 тенге, поямнив, что ранее ошиблась. И добавила: подсудимый не просил конкретную сумму, только торопил с деньгами, и она сама не поймет, как отдала ему такую сумму.

Гудинов несколько раз сказал, что вину по этому эпизоду не признает и даже не помнит его.

Не признал он и эпизод, где потерпевшим проходит председатель ТОО "ЖЭС-2" Кайржан АМАНКУЛОВ. По версии обвинения, Гудинов устроился работать в это ТОО сантехником и взял 23 000 тенге для закупа сантехники.

Чтобы прояснить этот эпизод, подсудимый даже потребовал этапировать его в зал судебного заседания, хотя до обеда его допрашивали из СИЗО по видеосвязи.

После обеда Гудинова этапировали, а в суд пригласили Аманкулова.

- Он у меня работал, - подтвердил потерпевший. - Через несколько дней, как устроился, взял деньги и просто исчез.

- Я все купил, как и обещал, и передал чек другому сотруднику, - возразил Гудинов. - Не знаю, почему он вам его не отдал. У меня в деле более 15 эпизодов, ваш один никакой роли не сыграет, я просто не хочу брать вину за то, чего не совершал.

Председатель настаивал, что никаких документов на материалы не было, как и самих материалов. При этом от предъявления иска на возмещение ущерба он отказался.

По эпизодам с потерпевшими Берелович и Селезнёвой подсудимый также утверждал, что их не было и они даже не значатся в предъявленном ему обвинительном акте. Гособвнитель проверила и сообщила - обвинения были предъявлены, под ними стоит подпись подсудимого о том, что он с ними ознакомился. Гудинов настаивал, что эти эпизоды появились после постановления о новой квалификации дела и что он не помнит эти эпизоды.

Суд приступил к изучению письменных материалов дела. Очередное заседание назначено на 12 мая.