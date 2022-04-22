Уголовное дело в отношении Дмитрия ГУДИНОВА рассматривают в суде № 2 Костаная.

Согласно материалам дела, с 24 сентября 2021 по 28 января 2022 года он ходил по квартирам, представлялся сантехником разных ПКСК, в том числе «Романтика» и «Восхода», предлагал сделать ремонт водопроводов, труб, общего стояка, установить краны. Брал деньги, обещал купить необходимую сантехнику и исчезал. Обманывал в основном пенсионеров. Всего в деле 16 эпизодов, общая сумма ущерба - около 300 000 тенге.

Гудинов находится под арестом, потому что совершал преступления в период непогашенной судимости по другому делу.

21 апреля в суде допросили потерпевшую Елену ЖУКОВУ, проживающую по ул. Карбышева. Она сообщила, что в ее квартире нужно было поменять стояк. Женщина обратилась в свой ПКСК, пришло несколько человек, осмотрели квартиру и сообщили, что нужно купить для ремонта.

- Мы купили все, что нам сказали, потратив больше 30 000 тенге, - рассказала Жукова. - Через день пришел сантехник, представился Дмитрием Гудиновым и сказал, что все, что мы купили, не подходит, нужно купить новое. Мы с мужем растерялись, ответили, что чеки у нас остались и все это мы можем сдать обратно в «Мегастрой». Гудинов сказал, чтобы сдали, а он может купить то, что нужно. Я сразу заподозрила что-то неладное, не хотела давать ему деньги, поэтому позвонила в ПКСК. Мне подтвердили, что он действительно работает у них сантехником, тогда я успокоилась.

В итоге Елена Жукова отдала Гудинову одной купюрой 10 000 тенге, с которыми он и пропал. Потерпевшая сообщила в суде, что подсудимого опознала по фотографии, которую ей показывали сотрудники полиции, а в суде его тоже узнала.

- В связи с тем, что работы в итоге были сделаны, есть ли у вас материальные претензии? - поинтересовалась адвокат подсудимого Ляззат ИСМАИЛОВА.

Потерпевшая ответила, что хочет вернуть 10 000 тенге, которые у нее забрал Гудинов. Он этот иск признал, хотя в целом свою вину признает частично и часть исков не признает.

В суде должны были допросить еще нескольких потерпевших, но оказалось, что одни не могут прийти в суд из-за болезни, у других нет средств связи для участия онлайн. Этот момент немного возмутил подсудимого, который заявил, что «устал ездить в суд из СИЗО».

- Не мы спровоцировали эту ситуацию, - отреагировала судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - И обманывали вы этих людей не вместе, а по одному. Но мы обсудим вариант вашего участия в суде онлайн. Если это будет невозможно, вам придется приезжать в суд.

Не совсем понятно пока, как Гудинов узнавал, в каких квартирах требуется ремонт, и почему в ПКСК подтверждали, что он там работает. Свидетелей из ПКСК пока не допрашивали, но, судя по фабуле дела, в сговоре ни с кем Гудинов не был.

Очередное заседание по этому делу судья назначила на 6 мая.