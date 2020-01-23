Водитель Lexus и избитый им пенсионер помирились за 2 млн тенге в Костанае

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ТЦ «Астыкжан» Виталия КИМА вынесли сегодня, 23 января, в суде № 2 Костаная.

Кима обвиняли по ст. 107 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Осенью прошлого года он, находясь за рулем своего Lexus, не смог проехать по дороге в гаражном кооперативе, так как прицеп автомобиля, принадлежавшего пенсионеру Анатолию ШЕВЦОВУ, перегородил проезд. Словесный конфликт перерос в драку.

Простить своего обидчика пенсионер согласился за компенсацию в размере 2 млн тенге. Эту сумму он уже получил. От старых претензий в размере 3 522 855 тенге Шевцов отказался.

- От заявленного иска к Киму отказываюсь, удовлетворён той суммой, которую получил, - заявил он. - Отказ от иска производится добровольно, без какого-либо понуждения.

Судья Ольга КУЗНЕЦОВА пояснила потерпевшему, что после решения суда он уже не сможет повторно обратиться в суд и требовать какую-либо ещё компенсацию морального вреда.

Сам пенсионер от комментариев по делу отказался. За него с журналистами общался адвокат Сергей КАССИРОВ.

- После того, как подсудимый признал вину, искренне раскаялся в содеянном, потерпевшим было принято решение о примирении после возмещения вреда, - рассказал он. - Эту сумму Шевцов потратит на протезирование и санаторно-курортное лечение. Так как у него есть серьёзные телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, перелом гайморовой пазухи, есть проблемы со слухом.

Виталий Ким в суде был краток, вёл себя сдержанно, а на вопросы судьи старался отвечать односложно. Сумму компенсации не оспаривал, против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не настаивал.

Суд постановил освободить Виталия Кима от уголовной ответственности, а производство по гражданскому иску прекратить в связи с принятием судом отказа потерпевшего от иска.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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