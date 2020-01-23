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Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
23.01.20 23:01
maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
23.01.20 23:01
Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
23.01.20 22:57
Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
23.01.20 22:43
drakon
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
23.01.20 22:38
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Водитель Lexus и избитый им пенсионер помирились за 2 млн тенге в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

23 января 2020, 15:32 |  Криминал

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ТЦ «Астыкжан» Виталия КИМА вынесли сегодня, 23 января, в суде № 2 Костаная.

Кима обвиняли по ст. 107 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Осенью прошлого года он, находясь за рулем своего Lexus, не смог проехать по дороге в гаражном кооперативе, так как прицеп автомобиля, принадлежавшего пенсионеру Анатолию ШЕВЦОВУ, перегородил проезд. Словесный конфликт перерос в драку.

Простить своего обидчика пенсионер согласился за компенсацию в размере 2 млн тенге. Эту сумму он уже получил. От старых претензий в размере 3 522 855 тенге Шевцов отказался.

- От заявленного иска к Киму отказываюсь, удовлетворён той суммой, которую получил, - заявил он. - Отказ от иска производится добровольно, без какого-либо понуждения.

Судья Ольга КУЗНЕЦОВА пояснила потерпевшему, что после решения суда он уже не сможет повторно обратиться в суд и требовать какую-либо ещё компенсацию морального вреда.

Сам пенсионер от комментариев по делу отказался. За него с журналистами общался адвокат Сергей КАССИРОВ.

- После того, как подсудимый признал вину, искренне раскаялся в содеянном, потерпевшим было принято решение о примирении после возмещения вреда, - рассказал он. - Эту сумму Шевцов потратит на протезирование и санаторно-курортное лечение. Так как у него есть серьёзные телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, перелом гайморовой пазухи, есть проблемы со слухом.

Виталий Ким в суде был краток, вёл себя сдержанно, а на вопросы судьи старался отвечать односложно. Сумму компенсации не оспаривал, против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не настаивал.

Суд постановил освободить Виталия Кима от уголовной ответственности, а производство по гражданскому иску прекратить в связи с принятием судом отказа потерпевшего от иска.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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