Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае

Очередное слушание уголовного дела в отношении бывшего директора торгового центра "Астыкжана" Виталия КИМА, который обвиняется в том, что избил в гаражном кооперативе пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА, прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 21 января.

Инцидент случился осенью прошлого года из-за прицепа, который перегородил проезд в гаражном кооперативе. Проезжающий на Lexus Ким сделал замечание пенсионеру. Словесный конфликт перерос в драку. Виталий Ким еще до суда выплатил Шевцову 300 000 тенге. Потом предлагал примирение за 1 млн тенге, но пенсионер отказался.

- Мы также предлагали 1,5 млн, но потерпевший отказывается, - сообщил сегодня в суде адвокат Кима Виталий КУТИКОВ. - Мой подзащитный готов дать 2 млн тенге.

Потерпевшая сторона поначалу настаивала на 3 млн тенге.

- Из чего вы исходите, заявляя такую сумму? - поинтересовалась судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Что вы рассчитываете купить на эти деньги? Вы можете обосновать сумму?

- Мне нужно ставить импланты, потому что Ким выбил мне два зуба, на которых держалась вставная челюсть, - ответил Шевцов. - Я планирую лечиться в санатории.

Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог.

Судья объявила перерыв, чтобы стороны еще раз попытались договориться. В итоге потерпевшая сторона согласилась на выплату 2 млн тенге с учетом уже полученных Шевцовым 300 000 тенге. Эта сумма была выплачена в качестве материального ущерба, а размер морального вреда составил оставшиеся 1,7 млн тенге.

Виталий Ким заявил, что выплатит деньги до 16.00 среды, 22 января. Его адвокат отметил в суде, что Ким сейчас не работает, распродает имущество, содержит маленького ребенка.

Очередное слушание дела назначили на 23 января. Если стороны помирятся, будет оглашен приговор, если перемирие сорвется, процесс продолжится.

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