Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Очередное слушание уголовного дела в отношении бывшего директора торгового центра "Астыкжана" Виталия КИМА, который обвиняется в том, что избил в гаражном кооперативе пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА, прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 21 января.
Инцидент случился осенью прошлого года из-за прицепа, который перегородил проезд в гаражном кооперативе. Проезжающий на Lexus Ким сделал замечание пенсионеру. Словесный конфликт перерос в драку. Виталий Ким еще до суда выплатил Шевцову 300 000 тенге. Потом предлагал примирение за 1 млн тенге, но пенсионер отказался.
- Мы также предлагали 1,5 млн, но потерпевший отказывается, - сообщил сегодня в суде адвокат Кима Виталий КУТИКОВ. - Мой подзащитный готов дать 2 млн тенге.
Потерпевшая сторона поначалу настаивала на 3 млн тенге.
- Из чего вы исходите, заявляя такую сумму? - поинтересовалась судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Что вы рассчитываете купить на эти деньги? Вы можете обосновать сумму?
- Мне нужно ставить импланты, потому что Ким выбил мне два зуба, на которых держалась вставная челюсть, - ответил Шевцов. - Я планирую лечиться в санатории.
Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог.
Судья объявила перерыв, чтобы стороны еще раз попытались договориться. В итоге потерпевшая сторона согласилась на выплату 2 млн тенге с учетом уже полученных Шевцовым 300 000 тенге. Эта сумма была выплачена в качестве материального ущерба, а размер морального вреда составил оставшиеся 1,7 млн тенге.
Виталий Ким заявил, что выплатит деньги до 16.00 среды, 22 января. Его адвокат отметил в суде, что Ким сейчас не работает, распродает имущество, содержит маленького ребенка.
Очередное слушание дела назначили на 23 января. Если стороны помирятся, будет оглашен приговор, если перемирие сорвется, процесс продолжится.
Читайте также:
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 173
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Получается " весь Рудный" поддерживает сторонников запрещённой в Казахстане экстремистской организации.так понимаю на это должна быть реакция закона.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: 96 лет назад умер Ленин Ну ты то его видел живым.
Как будет работать фонд по выплате алиментов
Странная политика у нашего государства. Кто накосячил,например, набрал кредитов,задолжал алименты,не платит налоги и т.д.,тем оно помогает амнистиями, списаниями, ссудами. А тем, кто всё делает по...
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Цитата-//Хватит уже воду мутить. Это предупреждение/ Я вас понял,спасибо что не почистили и дали высказать свое мнение на мнение) Цитата-//Насколько мне известно, свободная Франция не является...
В Казахстане убийцу ребёнка впервые приговорили к пожизненному заключению. Обстоятельства дела
Ну, 17-20/пожизненное, как обычно, будет для мужчин же, да? За аналогичные преступления женщин, срок можно смело уменьшать в несколько раз, ибо там будет состояние аффекта/послеродовой...