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Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

21 января 2020, 12:56 |  Криминал

Очередное слушание уголовного дела в отношении бывшего директора торгового центра "Астыкжана" Виталия КИМА, который обвиняется в том, что избил в гаражном кооперативе пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА, прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 21 января.

Инцидент случился осенью прошлого года из-за прицепа, который перегородил проезд в гаражном кооперативе. Проезжающий на Lexus Ким сделал замечание пенсионеру. Словесный конфликт перерос в драку. Виталий Ким еще до суда выплатил Шевцову 300 000 тенге. Потом предлагал примирение за 1 млн тенге, но пенсионер отказался.

- Мы также предлагали 1,5 млн, но потерпевший отказывается, - сообщил сегодня в суде адвокат Кима Виталий КУТИКОВ. - Мой подзащитный готов дать 2 млн тенге.

Потерпевшая сторона поначалу настаивала на 3 млн тенге.

- Из чего вы исходите, заявляя такую сумму? - поинтересовалась судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Что вы рассчитываете купить на эти деньги? Вы можете обосновать сумму?

- Мне нужно ставить импланты, потому что Ким выбил мне два зуба, на которых держалась вставная челюсть, - ответил Шевцов. - Я планирую лечиться в санатории.

Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог.

Судья объявила перерыв, чтобы стороны еще раз попытались договориться. В итоге потерпевшая сторона согласилась на выплату 2 млн тенге с учетом уже полученных Шевцовым 300 000 тенге. Эта сумма была выплачена в качестве материального ущерба, а размер морального вреда составил оставшиеся 1,7 млн тенге.

Виталий Ким заявил, что выплатит деньги до 16.00 среды, 22 января. Его адвокат отметил в суде, что Ким сейчас не работает, распродает имущество, содержит маленького ребенка.

Очередное слушание дела назначили на 23 января. Если стороны помирятся, будет оглашен приговор, если перемирие сорвется, процесс продолжится.

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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог.

А департамент добропорядочности - смог :-o :oops: :lol: 8-)
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§ drakon
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
добропорядочности - смог

Шевцову, в Департамент надо - обратиться.
Там ему помогут - обосновать и на 10 млн... :-o :oops:
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§ Тот самый
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогая драка получилась. Почти Головкин :lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Почти Головкин

Только вот, чемпион - платит... :lol: :-o
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§ лимон
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.01.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в данном случае судья не может на своё усмотрение сумму компенсации "утвердить"? если они не договорятся, сколько такой процесс повторяется?
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§ abaika95
Re: Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог//



А 2 млн смог бы?) Да тоже нет

К чему все это было? Ким же сразу предлагал деньги,нет возню устроили)
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§ Маркс
Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 679
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.01.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог.

Напомнило:
- Ну и куда Вы денете 3 миллиона?
- Отдам долги.
- А остальные?
- А остальные подождут.

P.S. Неужели три миллиона это по сегодняшним меркам такая большая сумма, что ее невозможно обосновать? Да одно только лечение зубов в какой-нибудь заграничной клинике легко перекроет эту жалкую кучку монет, а ведь еще можно и нужно было восстановить моральное здоровье на каком-нибудь не самом дорогом горнолыжном курорте типа Куршевеля.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением?
Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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