«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения

Видео избиения 69-летнего Анатолия Шевцова в гаражном обществе «Рубин» уже показали костанайские и республиканские СМИ. На записи, сделанной 23 октября, видно, как пенсионера избивает водитель белого Lexus-570 с госномером К 567 УЕ 196.

1 ноября в Южном отделе управления полиции Костаная потерпевшему сообщили, что личность водителя Lexus-570 установлена. Им оказался индивидуальный предприниматель Виталий КИМ, в недавнем прошлом - директор ТЦ «Астыкжан».

- В прошлую пятницу отец опознал избившего его мужчину по фотографии, которую ему предоставили полицейские, - сообщила «НГ» сегодня, 4 ноября, дочь потерпевшего Инна НАЙДЕНОВА. - В эту среду назначена очная ставка с ним. В конце прошлой недели он предложил нам примирение. Сначала предлагал 300 000 тенге, потом 1 млн тенге, но мы отказались. Мы хотим, чтобы он был наказан по суду за свою агрессию и хамство.

По словам Инны Найденовой, отец до сих пор проходит амбулаторное лечение. Врачи констатировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у мужчины сломан нос и обширные гематомы лица.

- Обидно, что такая агрессия у молодого человека возникла на ровном месте, - рассказала «НГ» Найденова. - У папы 23 октября был день рождения, он поехал в гараж ставить машину. Поставил ее где-то на середине проезда и собирался убрать, когда увидел, что едет белый «Лексус». Так как водитель продолжал ехать, отец стал показывать ему, как лучше совершить маневры, чтобы не поцарапать автомобиль. Когда тот уже проехал, отец услышал из машины оскорбления и фразу: «Зачем так машину поставил?» Отец извинился, сказал - мол, только собирался убирать машину, если бы вы попросили, я бы сразу отъехал. На что услышал оскорбительную матерную брань и что-то типа: «Да пошел ты со своими извинениями!» Отец отреагировал примерно так же. Тогда мужчина вышел из машины и ударил его.

По словам дочери, Шевцов ударил в ответ и получил еще несколько ударов, после которых сполз на землю. Его обидчика остановили только слова другого мужчины, который тоже есть на видеозаписи. Он спросил: «Что ты со стариком связался? Чего ты его избиваешь?»

- Если бы не эти слова, он, возможно, бил бы и дальше, - возмущается дочь потерпевшего. - И бил так, как будто грушу молотил. Видел, что хлестала кровь, но спокойно уехал. И вышел с нами на связь, только когда об этой истории рассказали в СМИ. Кстати, в городском отделе полиции тоже не спешили с расследованием и занялись им, только когда я написала письмо в вышестоящие органы.

В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" пояснили, что по данному делу продолжается досудебное расследование.

Виталий Ким сообщил корреспонденту «НГ», что прокомментирует случившееся позже.