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Vit
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
лимон: Удар в пах.
08.01.20 15:45
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
ACROS: Ну так и получается. Что гос больница по ОСМС автоматом тебя выгоняет, потому как не чем не может помочь. Что уже происходит практически везде и в 100% случаях. Отправляет в частную...
08.01.20 15:36
ACROS
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего"...
08.01.20 15:22
alex_60
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
короче так. всего три уровня медобеспечения. три пакета. первый- гарантированный всем. второй - кто платит ОСМС. третий- то что не входит в два первых. третий уровень предоставляется платно или за...
08.01.20 15:15
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Запутался уже. Я плачу налог. Пенсионный плюс новый ОСМС. Теперь что б вылечится, как я понял в случии сложных, мне уже не помогает мой ОСМС и нужно будет использовать пенс накопление. Так что ли?
08.01.20 15:03
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"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

8 января 2020, 11:04 |  Криминал

Уголовное дело в отношении жителя Костаная Виталия КИМА, бывшего директора ТЦ "Астыкжан", а ныне безработного, начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 8 января.

Ким обвиняется в том, что 23 октября 2019 года в гаражном обществе "Рубин" избил пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА.

- Ким умышленно нанес несколько ударов в лицо и голову потерпевшему, чем особо дерзко нарушил общественный порядок, - зачитал обвинительное заключение прокурор Ернат АБИЛКАСЫМ. - У потерпевшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, подтеки, гематомы. Дело квалифицировано по ст. 107 УК РК.

Подсудимый сообщил, что признает свою вину в полном объеме. К делу приобщен почтовый перевод на 300 000 тенге, которые Ким перечислил Шевцову в виде компенсации.

- Я приехал на машине с прицепом, который перегородил проезд, - пояснил в суде потерпевший Анатолий Шевцов. - Начал разговаривать с другом, увидел, что едет "Лексус". Он не посигналил, чтобы я убрал прицеп, не помахал рукой. Когда поравнялся со мной, крикнул: "Ты что, козел, так машину поставил?" Я ответил - мол, извини, сейчас уберу. На что он послал меня на х... Я ответил тем же выражением. Тогда он вышел из машины и начал меня бить. Я никогда не занимался спортом, сам в возрасте, поэтому даже не пытался защищаться. Попробовал ударить ему в пах, но не достал.

На вопрос гособвинителя, платил ли Ким Шевцову еще деньги, кроме перевода на 300 000 тенге, потерпевший ответил отрицательно. Но сообщил, что Ким принес ему извинения во время очной ставки, хотя он их не принял.

Потерпевший также предъявил иск на возмещение материального ущерба в размере 522 855 тенге - это сумма затрат на лекарства и покупку слухового аппарата, а также на 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

 

 

- Почему вы включили в сумму иска 160 000 тенге за слуховой аппарат? - спросил адвокат подсудимого Виталий КУТИКОВ. - Диагноз хронический неврит слуховых нервов у вас был до избиения. Удары никак не повлияли на этот диагноз, как сказано в медицинском заключении.

Шевцов ответил: согласно диаграммам от врача-сурдолога, слух ухудшился после избиения. Данные от врача пока не предоставили суду.

Адвокат подсудимого также интересовался, как долго потерпевший отцеплял прицеп, почему этого не видно на видеозаписи с места происшествия и оскорблял ли он Кима нецензурно.

- Прицеп отцеплял минут 15-20, - ответил Шевцов. - Видео взяли кусок, на котором этого не видно. Кима я послал после того, как он меня послал.

Суд приступил к допросу обвиняемого.

- В тот момент у меня был сложный период в жизни, - сообщил Виталий Ким. - Месяц назад я уволился с работы из-за недопонимания со стороны нового руководства, в тот ден у меня еще был семейный конфликт. Когда я увидел прицеп, перегородивший дорогу в гаражах, спросил у потерпевшего: "Попроще машину нельзя было поставить?" Он ответил - мол, можешь по-другому проехать. Потом сказал, что определенная часть моего тела неплохо бы смотрелась на его части тела. Это было оскорбление. Я вышел из машины, началась словесная перепалка с нецензурной бранью. Но на личности мы не переходили. Он первый меня оскорбил, я дал ему оплеуху. Потерпевший ударил меня в пах, я ответил ударами. Посчитал, что конфликт исчерпан, и уехал.

По словам Кима, он осознал случившееся уже в первые 15-20 минут после того, как он отъехал от гаражей. У него был ряд встреч, поэтому не смог вернуться. Позже решил извиниться и примириться. За примирение предлагал 1 млн тенге, но Шевцов отказался.

Ким заявил, что потерпевший первым перешел на личности и оскорбил его.

- Человек предположил, что я нетрадиционной ориентации, - отметил Ким. - После этого я дал оплеуху.

- Когда вы проезжали мимо потерпевшего и сделали замечание, слово "козел" было? - спросила судья Ольга КУЗНЕЦОВА.

- Нет, - ответил Ким. - Я лишь спросил: "Нельзя было машину попроще поставить?" Переход на личности с оскорблениями сделал потерпевший, отчего я и дал ему оплеуху.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Киму лицо заретушировали-понятно
Потерпевшему нет
Прокурору и адвокату-да
Помощнику прокурора-нет

Как это работает?) Немного не ясно)
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§ Георгий ГОВОРОВ
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 13
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это работает?) Немного не ясно)

В начале суда корреспонденты ходатайствуют о проведении фото и видео съёмки, где каждый участник процесса сам решает, заявлять запрет на его изображение или нет.

[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 08.01.2020 - 11:18]
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§ abaika95
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//участник процесса сам решает, заявлять запрет на его изображение или нет//



Спасибо,все теперь понятно)


А ведь это тоже кстати показатель,кто дал разрешение а кто нет)
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§ лимон
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не оправдываю драчуна, но дед, похоже, не прост как кажется
перегородил проезд и пошел разговаривать с другом, чем думают...
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§ ACROS
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом конфликте виноваты ОБЕ стороны. Кто то больше, кто то меньше.Нет абсалютно ВИНОВНОГО, как и нет абсалютно ПРАВОГО. Не поставил бы свою машину поперёк дороги потерпевший, Ким проехал бы молча и деда не бил бы и ВСЁ - никакого конфликта и черепок Шевцова цел был бы и деньги Ким никому не платил бы.
На ровном месте конфликт возник. Причина: в отсутствий культуры поведения при вождении авто, как с этой так и с той стороны.
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§ юля елиссева
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1496
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, а чего прокурорский-то своего фейса стесняется?
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§ Vit
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял бы лям и уже б забыл эту всю историю. Загорал бы щас с бабушкой где нибудь в Египте. А теперь приходится ходить по сугробам в суды.
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§ Тот самый
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем надо быть чуть терпимее и помнить, что это дороги ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Одному надо было сразу вставать ближе к стене, не загораживая проезд, а другому - сдержаться. В крайнем случае, это не тупиковый проезд - развернись и объедь. Дешевле выйдет.

Честно говоря, таких простых как потерпевший тоже недолюбливаю: заезжаешь во двор, стоит поперек проезда машина, открыт багажник, аварийка, никого нет. Ждёшь минут 5-10, выходит водитель из подъезда. "Ой, извините, я думал(а) никого не будет". Хотя на парковке буквально в 5 метрах от подъезда есть свободные места. Но нет, вот надо ему встать здесь и перегородить проезд. "Ну попросят меня если надо и отъеду", так наверное они думают. Никто не должен вас просить, вставайте сразу нормально.
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§ Сергей_я
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2838
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
не оправдываю драчуна, но дед, похоже, не прост как кажется перегородил проезд и пошел разговаривать с другом, чем думают...

согласен на 100%. Дед перегнул палку со словами, Ким с кулаками. Вот и все.
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§ drakon
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18234
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Это было оскорбление.

Да, Кустанайский пенсионер,
каждого может - обидеть... :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 08.01.2020 - 13:28]
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§ Coopidon
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В любом конфликте виноваты ОБЕ стороны. Кто то больше, кто то меньше.Нет абсалютно ВИНОВНОГО, как и нет абсалютно ПРАВОГО. Не поставил бы свою машину поперёк дороги потерпевший, Ким проехал бы молча и деда не бил бы и ВСЁ - никакого конфликта и черепок Шевцова цел был бы и деньги Ким никому не платил бы.

Обсолютно раздражает ВАША абсалютная прямолинейная тяжеловесная категоричность. Обсалютно всем вопросам.
ВАМ не кажется что нельзя быть обсолютно везде и обсалютно всегда быть правым?
:-o
Цитата:
Vit:
Взял бы лям и уже б забыл эту всю историю. Загорал бы щас с бабушкой где нибудь в Египте. А теперь приходится ходить по сугробам в суды.

Уиталик, дак можно же не работать, ездить по городу и подрезать жипы. Думаю пару лямов в день по любому срубишь...
Дарю бизнес-идею!

:-o
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§ Vit
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я уже об этом думал. Вон люди(департамент полиции мне не даст соврать) каждый день один, два горожанина приходит домой с череп-мозговой травмой и гемотомой. Бесплатно причём. Кстати а где этот гаражный кооператив? Теска где гоняет? Только не наглеть. Один два удара в меня. Лям вперёд.)
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§ сайлау курманов
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3392
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.01.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой! Скольких разборок пришлось пережить за свою коммерческую жизнь, не так давно один обкуренный или выпивший, сразу и не разберешь, схватил чипсы и стал демонстративно поедать их приговаривая, что ты сделаешь? Для таких ситуации на готове у меня скалка и балон перцовки. Хулиган даже не ожидал быстрой атаки с моей стороны и был выкинут зашиворот из помещения. Охрана отвезла его в травмпункт. Позже приходили опера, все вынюхивали, кто же бедолаге шею сломал
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§ ACROS
Re: "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой есть. Привык говорить ПРАВДУ в лицо, какой бы она не была. Тяжело,особенно с вышестоящими, но зато никому врать не надо. Хотя, иногда могу и по другому: цель оправдывает средства.
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§ ACROS
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Превышение предела необходимой обороны не было?
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