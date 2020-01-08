"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная

Уголовное дело в отношении жителя Костаная Виталия КИМА, бывшего директора ТЦ "Астыкжан", а ныне безработного, начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 8 января.

Ким обвиняется в том, что 23 октября 2019 года в гаражном обществе "Рубин" избил пенсионера Анатолия ШЕВЦОВА.

- Ким умышленно нанес несколько ударов в лицо и голову потерпевшему, чем особо дерзко нарушил общественный порядок, - зачитал обвинительное заключение прокурор Ернат АБИЛКАСЫМ. - У потерпевшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, подтеки, гематомы. Дело квалифицировано по ст. 107 УК РК.

Подсудимый сообщил, что признает свою вину в полном объеме. К делу приобщен почтовый перевод на 300 000 тенге, которые Ким перечислил Шевцову в виде компенсации.

- Я приехал на машине с прицепом, который перегородил проезд, - пояснил в суде потерпевший Анатолий Шевцов. - Начал разговаривать с другом, увидел, что едет "Лексус". Он не посигналил, чтобы я убрал прицеп, не помахал рукой. Когда поравнялся со мной, крикнул: "Ты что, козел, так машину поставил?" Я ответил - мол, извини, сейчас уберу. На что он послал меня на х... Я ответил тем же выражением. Тогда он вышел из машины и начал меня бить. Я никогда не занимался спортом, сам в возрасте, поэтому даже не пытался защищаться. Попробовал ударить ему в пах, но не достал.

На вопрос гособвинителя, платил ли Ким Шевцову еще деньги, кроме перевода на 300 000 тенге, потерпевший ответил отрицательно. Но сообщил, что Ким принес ему извинения во время очной ставки, хотя он их не принял.

Потерпевший также предъявил иск на возмещение материального ущерба в размере 522 855 тенге - это сумма затрат на лекарства и покупку слухового аппарата, а также на 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

- Почему вы включили в сумму иска 160 000 тенге за слуховой аппарат? - спросил адвокат подсудимого Виталий КУТИКОВ. - Диагноз хронический неврит слуховых нервов у вас был до избиения. Удары никак не повлияли на этот диагноз, как сказано в медицинском заключении.

Шевцов ответил: согласно диаграммам от врача-сурдолога, слух ухудшился после избиения. Данные от врача пока не предоставили суду.

Адвокат подсудимого также интересовался, как долго потерпевший отцеплял прицеп, почему этого не видно на видеозаписи с места происшествия и оскорблял ли он Кима нецензурно.

- Прицеп отцеплял минут 15-20, - ответил Шевцов. - Видео взяли кусок, на котором этого не видно. Кима я послал после того, как он меня послал.

Суд приступил к допросу обвиняемого.

- В тот момент у меня был сложный период в жизни, - сообщил Виталий Ким. - Месяц назад я уволился с работы из-за недопонимания со стороны нового руководства, в тот ден у меня еще был семейный конфликт. Когда я увидел прицеп, перегородивший дорогу в гаражах, спросил у потерпевшего: "Попроще машину нельзя было поставить?" Он ответил - мол, можешь по-другому проехать. Потом сказал, что определенная часть моего тела неплохо бы смотрелась на его части тела. Это было оскорбление. Я вышел из машины, началась словесная перепалка с нецензурной бранью. Но на личности мы не переходили. Он первый меня оскорбил, я дал ему оплеуху. Потерпевший ударил меня в пах, я ответил ударами. Посчитал, что конфликт исчерпан, и уехал.

По словам Кима, он осознал случившееся уже в первые 15-20 минут после того, как он отъехал от гаражей. У него был ряд встреч, поэтому не смог вернуться. Позже решил извиниться и примириться. За примирение предлагал 1 млн тенге, но Шевцов отказался.

Ким заявил, что потерпевший первым перешел на личности и оскорбил его.

- Человек предположил, что я нетрадиционной ориентации, - отметил Ким. - После этого я дал оплеуху.

- Когда вы проезжали мимо потерпевшего и сделали замечание, слово "козел" было? - спросила судья Ольга КУЗНЕЦОВА.

- Нет, - ответил Ким. - Я лишь спросил: "Нельзя было машину попроще поставить?" Переход на личности с оскорблениями сделал потерпевший, отчего я и дал ему оплеуху.