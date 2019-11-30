Избиение пенсионера водителем Lexus: назначена новая экспертиза
Tengrinews.kz
К делу об избиении 69-летнего мужчины водителем Lexus в Костанае приобщили данные компьютерной томографии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В полиции сообщили, что назначили по делу дополнительную экспертизу. По итогам расследования уголовное дело будет направлено в прокуратуру.
Сейчас пострадавший Анатолий Шевцов проходит лечение.
"Психологически очень тяжело чувствует себя. До сих пор проходит лечение. Хоть и месяц прошел, его беспокоят головные боли из-за сотрясения, ухудшился слух, поэтому неизвестно, как это отразится на его здоровье в дальнейшем", - сообщили родственники пенсионера.
Пострадавшая сторона ждет суда и хочет, чтобы водитель ответил по закону.
Напомним, инцидент произошел 23 октября в гаражном кооперативе "Рубин". Водитель внедорожника нанес несколько ударов пожилому мужчине, когда тот частично перегородил проезд. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.
Несдержанный водитель полицейскими был установлен. Им оказался 41-летний Виталий Ким, экс-директор супермаркет "Астыкжан". Он предлагал избитому мужчине примирение, но пенсионер отказался.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
a.radikal.ru
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Перевёл во флуд, если что, А то как то не туда пошли прям! :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф: Массаж он и в Кустанае есть,но дома у меня элементарно нет времени. А может просто в отпуске, себя по другому вести можно. Не нужно держать, те стандарты, что дома? Да ещё и далеко от...
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Здесь этого добра много. Это не те ли тайские салоны, Лили? ;-)
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
elektron: Пусть к нам приезжают. получат направленный на что то конкретно профессиональный массаж, дешевле Массаж он и в Кустанае есть,но дома у меня элементарно нет времени.