Избиение пенсионера водителем Lexus: назначена новая экспертиза

К делу об избиении 69-летнего мужчины водителем Lexus в Костанае приобщили данные компьютерной томографии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В полиции сообщили, что назначили по делу дополнительную экспертизу. По итогам расследования уголовное дело будет направлено в прокуратуру.

Сейчас пострадавший Анатолий Шевцов проходит лечение.

"Психологически очень тяжело чувствует себя. До сих пор проходит лечение. Хоть и месяц прошел, его беспокоят головные боли из-за сотрясения, ухудшился слух, поэтому неизвестно, как это отразится на его здоровье в дальнейшем", - сообщили родственники пенсионера.

Пострадавшая сторона ждет суда и хочет, чтобы водитель ответил по закону.

Напомним, инцидент произошел 23 октября в гаражном кооперативе "Рубин". Водитель внедорожника нанес несколько ударов пожилому мужчине, когда тот частично перегородил проезд. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.

Несдержанный водитель полицейскими был установлен. Им оказался 41-летний Виталий Ким, экс-директор супермаркет "Астыкжан". Он предлагал избитому мужчине примирение, но пенсионер отказался.