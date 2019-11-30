Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Избиение пенсионера водителем Lexus: назначена новая экспертиза

Tengrinews.kz

30 ноября 2019, 09:16 |  Криминал

К делу об избиении 69-летнего мужчины водителем Lexus в Костанае приобщили данные компьютерной томографии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

 

В полиции сообщили, что назначили по делу дополнительную экспертизу. По итогам расследования уголовное дело будет направлено в прокуратуру.

Сейчас пострадавший Анатолий Шевцов проходит лечение.

"Психологически очень тяжело чувствует себя. До сих пор проходит лечение. Хоть и месяц прошел, его беспокоят головные боли из-за сотрясения, ухудшился слух, поэтому неизвестно, как это отразится на его здоровье в дальнейшем", - сообщили родственники пенсионера.

Пострадавшая сторона ждет суда и хочет, чтобы водитель ответил по закону.

Напомним, инцидент произошел 23 октября в гаражном кооперативе "Рубин". Водитель внедорожника нанес несколько ударов пожилому мужчине, когда тот частично перегородил проезд. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.

Несдержанный водитель полицейскими был установлен. Им оказался 41-летний Виталий Ким, экс-директор супермаркет "Астыкжан". Он предлагал избитому мужчине примирение, но пенсионер отказался. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.11.19 12:55 Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
30.11.19 11:11 Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию
30.11.19 10:39 О состоянии попавших в больницу учеников костанайской школы "Озат" сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг
29.11.19 22:37 Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации
29.11.19 20:01 «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
29.11.19 19:18 Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции, должен подать в отставку - закон об ответственности руководителей разъяснили в Костанае
29.11.19 18:51 В первый день календарной зимы потеплеет на всей территории Костанайской области
29.11.19 18:24 Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее
29.11.19 14:22 Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное освещение в Казахстане
29.11.19 13:15 Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 80
Пользователей: 1
Всего: 81

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх