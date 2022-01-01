Я выписываю «Нашу Газету» со дня основания, и как-то не приходилось вчитываться в рубрику «Сухой остаток». Но, когда посмотрел по «Алау» «Дело №...», где показывают нарушителей закона, начал читать отчет ДП пресс-службы Костанайской области. Не верится, сколько водителей задерживают пьяными за рулем в выходные и праздничные дни.

Я подсчитал, сколько же таких дней в 2022 году, который мы прожили. И оказалось - за год 116 дней. Сколько же задержано за эти дни, только выборочно за 5 дней: 10 ноября - 15 водителей, 17 ноября - 37, за 24 ноября - 15, за 1 декабря - 22, за 15 декабря - 32. Итого - 121 человек. Но и в остальные дни, за которые не сохранилась газета, в среднем по минимуму 20 человек в день: 900 + 121= 1021. А если посчитать рабочие дни и нарушителей, которых приглашают в машину для оформления протокола, то не удивительно, что сбивают прохожих. Бывает, что и удостоверения получают недоучки.

Согласно закону, водителя лишают прав на 7 лет. Поэтому и удивляться нечего, что погибают невинные люди. И как не вспомнить плохой Союз, когда каждый водитель был общественным автоинспектором, мог остановить любого нарушителя и самих гаишников, да и транспорта было намного меньше. Да еще и дороге и разметке удивляться не приходится.

Мне пришлось с 2018 года бывать в Турции, там живет дальний родственник. Хотя я не люблю эту страну, но климат, море, горы - это продлевает жизнь старого человека, и отказаться было бы грех. В 2022 году узнал, что можно проще добраться до города Мерсина через Анталью на микроавтобусе. Попробовал. Всего по горным дорогам через тоннели, перевалы расстояние в 520 км преодолели за 7,5 часа. Дорога такая, что не каждый сможет выдержать: серпантин, разметка, обрывы. Смотреть страшно. Попытался узнать, из чего сделаны дороги, не удалось. Дорога как зеркало, едешь, как будто летишь, ни трясет, ни качает. Такого в Костанае не бывает, но главное - нет встречных машин, только рядом, метров за 10 идут машины навстречу. И так по всей Турции. Вот у кого нужно поучиться строить дороги, да еще в горах.

И что мне запомнилось, за все время, сколько я не пытался, не видел ни одного полицейского, даже в 9-миллионном округе Мерсина. Для меня это была загадка, хотя и бывал в гостях, в туристических поездках. Но разгадал только в этом году, когда мои женщины ездили на ярмарку и взяли меня с собой. Там я познакомился с торговцем рыбой, ему 70 лет, от него узнал, что в Турции каждый девятый-десятый - полицейский с жетоном, но только в гражданской одежде, поэтому нарушений совсем мало, да и штрафы такие, мало не покажется. Боятся бумажку выкинуть, плюнуть. Возле дорог бесконечные бачки, которые чистят по 5 раз в день. За все время не видел ни одного бомжа, да и Саид, которого я про них спрашивал, не знал, кто это такие. И еще я узнал, что Саид до пенсии работал в полиции около 20 лет, форму одевал 1 раз в год, когда собирали на праздник. Даже соседи многие не знали, что он полицейский.

Ну и как же не вспомнить про, как говорят, плохой Союз, когда надо хорошее перенимать.

С 1956 года по 90-е, когда я работал, милиции в Кустанае было совсем мало, но были народные дружины, народные автоинспекторы. Дежурили на дорогах. В каждой организации были составлены графики дежурства. 4 дружинника и 1 милиционер - по городу можно было встретить. Намного меньше преступлений совершалось. Сейчас дежурит больше полицейских: 5 полицейских и 1 собака. А стадион, когда футбол, смотришь - окружен полицейскими. Становится стыдно после такого футбола, кого боитесь, господа руководители? Народ в Костанае мирный, трудовой. Народа не бойтесь, а бойтесь властей, временщиков.

Леонид ДЯЧКОВ, Костанай